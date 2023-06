“Non abbandonateci!” | di Meri Lolini

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Questo è il pensiero per quei tanti cani e gatti, che vengono abbandonati dai loro padroni, che hanno deciso di prenderli in un momento della loro vita e poi per motivazioni diverse, decidono di non pensare più alle loro fusa o al loro scodinzolio gentile come testimonianza della loro attenzione. Le punte massime di animali abbandonati si registrano nel periodo estivo (25-30%), quando la partenza per le vacanze pone il problema della presenza di un quattro zampe. Non è l’estate l’unica causa di abbandono: oltre il 30% dei cani viene abbandonato subito dopo l’apertura della stagione venatoria, perché il cane non è bravo a cacciare! Si stima che ogni anno in Italia siano abbandonati una media di 80.000 gatti e 50.000 cani, più dell’80% dei quali rischia di morire in incidenti, di stenti o a causa di maltrattamenti. L’abbandono è un reato punito con l’arresto fino a un anno o con una multa fino a 10.000 euro, in base all’articolo 727 del Codice Penale(Abbandono di animali), che recita:” Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1000 a 10.000 Euro”

A questo proposito è stato realizzato un video su YOUTUBE intitolato :”L’abbandono 2 (DUE)” sia la musica che la regia sono di Linda Edelhoff ed è diffuso anche da Banda Leon. I padrini ed i sostenitori sono Mogol e la sua signora ed hanno aderito tante personaggi famosi del mondo artistico sia cantanti che attori come La premiata Forneria Marconi,Manuela Arcuri,Marco Masini,Maria Giovanna Elmi, Carmen Russo, Massimo Boldi, Andrea Roncato, Claudio Lippi,Luca Ward, Popy Minellolo,Piero Cassano,Enzo Paolo Turchi,Mario lavezzi,Franco Bagutti, I Nomadi, Roberto Rossi, Mietta, Luca Rustici, Flavio Scopaz, Dario Gay, Davide De Marinis, Edoardo Reison, Giovanna, A. Baudo, Paolo Mengoli e tanti altri. Questa notizia importante mi è stata data da Philippe Leon, che l’ha postata su Facebook su Banda Leon ed ho deciso condividerla, nella speranza che questo video venga visto da tante persone e sia da aiuto per non abbandonare questi poveri animali.

https://www.youtube.com/watch?v=UsWdbHs_TnU

Buona visione a tutti !