Arriva la seconda edizione del Premio Letterario L’Avvelenata. Tante novità, numerosi premi e due nuove categorie: fumetti e romanzi!

PRIMA SCADENZA AGEVOLATA: 20 MAGGIO 2023 | SCADENZA FINALE: 15 LUGLIO 2023

Dopo il grande successo della prima edizione, l’Associazione culturale Teatro L’Avvelenata lancia con orgoglio il nuovo Bando 2023 https://bit.ly/3GivbkX.

Il “Premio Letterario L’Avvelenata” è un concorso letterario nazionale che mira a valorizzare la cultura attraverso l’arte e la scrittura. Il bando ha lo scopo di creare momenti di confronto e di approfondimento su temi sociali e culturali, nonché di intrecciare nuove reti di connessioni editoriali e artistiche sul territorio.

Possono partecipare autori e autrici di tutte le età, italiani e stranieri. Si può partecipare con Opere inedite o edite in base alla sezione. Sezioni : racconti, poesie e, grande novità di quest’anno, anche romanzi e fumetti!

Questo Premio è dedicato alle parole, alle immagini e ai sentimenti di creative e creativi, al fine di condividere emozioni e dialogare attraverso la sensibilità artistica e intellettuale di ciascuno.

Il Concorso ha il Patrocinio Culturale di WikiPoesia; ed è creato in collaborazione con Salmace, Bomarscé, Crocevia, Pessime Idee, Tlon, Scuola Romana dei Fumetti, RISME, Penelope Story Lab, Il Menu della Poesia, Poetesse: Donne da Ricordare, L’indi, Lo Spazio Bianco, Spoken Poetry Slam, AĒ, Cusano Media Group e Radio Zainet.

Presidenti di Giuria: Daniele Mencarelli – vincitore Premio Strega Giovani 2020, Alessandra Carati – finalista Premio Strega 2022 e Paolo Zardi – candidato Premio Strega 2015 e 2021.

Un concorso così non si era mai visto!

Il tratto distintivo di questo Premio risiede proprio nella scelta di regalare vere opportunità a chi partecipa. Non a caso la fondatrice di L’Avvelenata, Amelia Di Corso, è a sua volta autrice e non smette di immaginare (e creare) il concorso “dei sogni” di ogni partecipante, provando sempre di più a renderlo il Premio ideale. Questo concorso ha la capacità di far conoscere gli artisti trasversalmente da più punti di vista: sia attraverso l’opera, con pubblicazioni, letture, recensioni, illustrazioni e diffusione sui social, sia attraverso le autrici e gli autori stessi, grazie a interviste, pubblicazioni di foto e biografie, inviti speciali in radio, tv e canali social. Oltre alle esperienze da vivere e ai giudizi e pareri da raccogliere – tutto aumenta il bagaglio di crescita dell’artista – non mancano premi che investono nella formazione, veri e propri corsi messi in palio dalle scuole partner del Premio. Inoltre, importanti saranno anche le menzioni speciali dedicate alle migliori Opere di under 18.

“In questi ultimi due anni l’iniziativa è stata uno spazio di condivisione da cui sono nate nuove occasioni e inaspettate connessioni artistiche, e siamo convinti che continuerà a esserlo”.

L’Avvelenata

Per qualsiasi informazione rivolgersi all’indirizzo mail teatrolavvelenata@outlook.it.

Link al bando: https://bit.ly/3GivbkX

BREVE BIOGRAFIA:

L’Avvelenata opera in campo teatrale, cinematografico e letterario.

Entra a far parte del volume Lazio Creativo 2018 contenente le giovani eccellenze under 35 della Regione Lazio.

Tra i lavori ricordiamo Pastore (spettacolo – premio Miglior Autore al Festival Internazionale Theatragon 2016); Sachertorte (spettacolo – finalista al premio Scintille 2016, al premio Teatro, Musica e Shoah VI ed. e al premio Antonio Conti – scrittura drammaturgica 2020); Sachertorte – il film (cortometraggio – premio Miglior Film allo UK M. Film Festival in Gran Bretagna e premio di Distinzione al Canada Shorts Film Festival).

Oltre a collaborare sin dall’inizio con la casa di produzione Patroclo Film, dal 2018 la fondatrice Amelia Di Corso scrive cortometraggi e lungometraggi col team di sceneggiatori AĒ. Tra i progetti prodotti ci sono: Natale Calibro 9 regia AĒ, e Buongiornissimo!1 regia di Leopoldo Medugno, vincitore al Giffoni Film Festival 2020 (link al corto: vimeo.com/439068018/fed4941e55).

Successivamente L’Avvelenata produce i due cortometraggi, regia di Dino Lopardo, Partecipare e Vecchio (con Leo Gullotta, vincitore al Festival Tulipani di Seta Nera di Rai Cinema 2022 e vincitore al Marateale 2022 premio Rai Channel).

Con l’obiettivo di essere sempre più fucina di cultura e arte, nel 2021 organizza e produce:

– il podcast letterario «Aperte Virgolette» composto da audioracconti e interviste; tra gli interpreti e gli ospiti: Daniele Mencarelli, Lia Celi, Maria Cafagna, Francesca Cavallo, Ludovica Di Donato, Teresa Cinque, Sergio Basile, Matteo Cirillo, Lida Ricci, Jacopo Angelini (link al podcast: open.spotify.com/show/0oUjR2Eii6UyPkdQDcbjwx);

– il Premio Letterario L’Avvelenata 2021 con il Patrocinio della Regione Lazio e di Wikipoesia, creato in collaborazione con Rivista Blam, La Caravella Editrice, CulturaMente, Il Menu della Poesia, Writers Editor e AĒ Autori; Presidenti di Giuria Daniele Mencarelli e Paolo Zardi;

– l’evento di premiazione Sostanze d’Autore presso Villa Ada: reading, musica e talk per premiare l’autorialità, con il Patrocinio della Regione Lazio e di WikiPoesia, il supporto di HF4, Teatro Trastevere e Villa Ada – Roma Incontra il Mondo; tra gli ospiti: Liliana Fiorelli, Edoardo Purgatori, Giulia Fiume, Francesco Marioni, Stefano Patti, Nicola Linfante, Stella Pecollo, Alessandro De Feo, Andrea Checchi, Edoardo Basile, Revif, Massimo Cantisani;

– cura e pubblica con La Caravella Editrice l’antologia Parole Lungo il Tevere: il libro contiene i migliori racconti a tema Lazio premiati nel nostro Premio Letterario L’Avvelenata;

– organizza reading per riviste letterarie e case editrici come Rivista Blam e Moscabianca Edizioni in occasione di eventi dal vivo come il MArteLive 2022 e il Superoasi 2022 di Animal Social Club e Veracura.

