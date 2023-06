Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Presentazione del libro “Il Preside che camminava sui rami di pino e i Racconti della Luna” (Edizioni ARTECOM-onlus 2019)

di Eugenia Serafini

artista, scrittrice, performer, docente universitaria

Galleria Arte Sempione – Roma Corso Sempione 8/10

Sabato 24 giugno 2023, ore 19.30

Introduce

Maria Rizzi scrittrice e critica letteraria

Relatori

Silvana Lazzarino giornalista, autrice e poeta

Sandro Angelucci poeta, saggista, critico letterario

Letture

a cura del Professor Nicolò Giuseppe Brancato archeologo

ed Eugenia Serafini

L’artista di fama internazionale Eugenia Serafini, molto apprezzata dalla critica e dal pubblico per la sua capacità di raccontare attraverso rappresentazioni avvolgenti e di grande forza evocativa i percorsi dell’uomo tra sogni e speranze, desideri e attese, ha saputo restituire scenari tra memoria e presente dove si rincorrono ricordi e nostalgie di poetiche emozioni in cui ridisegnare il nuovo tempo per riconoscersi forti e fragili, sognatori e realisti, capaci di aprirsi all’altro a partire da un ascolto autentico di sé per ritrovare anche quel senso profondo alla propria esistenza.

Eugenia Serafini non è soltanto una pittrice dalla rara sensibilità nel costruire ponti di speranza dove uomo e natura siano in sintonia, ma è anche poeta, performer e installazionista di gran talento e spessore emotivo, nonché autrice di fiabe, racconti e giornalista, che ha restituito il respiro della vita nella sua concretezza e nella sua chiave metafisica tra luci e ombre, verità e mistero.

L’aspetto legato al sogno e alla poetica dell’immaginazione dove non mancano riferimenti a contesti reali, accompagnano una delle sue opere più interessanti: il libro di racconti “Il Preside che camminava sui rami di pino e i Racconti della Luna.” (Ediz. ARTECOM-onlus 2019) che viene presentato a Roma il 24 giugno 2023 alle ore 19.30 presso la Galleria Arte Sempione di Stefania Pinci (in Corso Sempione, 8/10) e di cui è coordinatore Mario Borgato.

Con prefazione di Marcello Carlino e postfazione di Nicolò Giuseppe Brancato, copertina e illustrazioni della stessa Eugenia Serafini, questa opera letteraria apre al mistero di storie ironiche e visionarie, empatiche ed emozionanti, in cui ritrovare personaggi realmente vissuti e che hanno lasciato un segno importante nella storia, ma anche immaginari, compresi i volti luminosi e densi di poesia della natura capace di stupire e sorprendere.

Ad introdurre l’evento è Maria Rizzi affermata scrittrice e critica letteraria, relatori sono Silvana Lazzarino giornalista, autrice e poeta e Sandro Angelucci poeta, saggista e critico letterario, mentre le letture sono affidate al Professor Nicolò Giuseppe Brancato noto archeologo e alla stessa Eugenia Serafini.

Dal sapore surrealista, i racconti realizzati tra gli anni Novanta del secolo scorso e l’inizio del nuovo millennio, in quest’opera, racchiudono disincanto per aprire alla meraviglia e allo stupore con cui guardare fatti e accadimenti ripensandoli sotto un’altra visione, distante da ogni previsione e calcolo appartenenti al lato mentale che rallenta quell’aspirazione alla libertà di pensiero e azione proprie dell’intuizione.

In alcuni racconti si palesa quel sapore fiabesco dove tutto può accadere anche in modo inatteso, in altri l’immaginazione e la fantasia aprono all’inverosimile restituendo a situazioni concrete nuova luce, mentre la poesia e senso di leggerezza vibrano in ogni storia portando in alcuni casi i protagonisti su un piano di insolite prospettive di vita dove le emozioni diventano imprevedibili e libere di esprimersi, proprio come accade agli animi fanciulli in cui non vi è finzione o inganno, ma solo il vibrare di una piena autenticità e innocenza.

Al termine della serata, l’artista Eugenia Serafini avrà il piacere di condividere un aperitivo con brindisi insieme a tutto il pubblico presente.

L’evento è ad ingresso libero, ma è richiesta per motivi organizzativi la prenotazione entro il 22 giugno scrivendo al seguente indirizzo mail: artesempione@gmail.com, o contattando il numero 320/8787559

Cenni biografici di Eugenia Serafini

Nata a Tolfa (RM) piccolo e interessante borgo etrusco, e attiva tra Roma e la Toscana, per anni è stata docente presso l’Università della Calabria nel Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, all’Accademia di Belle Arti di Carrara e all’Accademia dell’Illustrazione e della Comunicazione Visiva di Roma, oltre a tenere stage e workshop all’estero.

Accanto all’insegnamento e al suo portare l’arte e i suoi diversi linguaggi ad interagire con la scrittura, la parola e la recitazione, è l’impegno nell’organizzare eventi culturali internazionali in particolare a Roma tra cui citiamo: “L’Albero delle nostre parole”, “FaVolando”, Biblioteca dei Ragazzi di Villa Mercede, “I libri fatti dai bambini”, “Incontri” alla Biblioteca Vallicelliana e altri con il Patrocinio dell’Accademia in Europa di Studi Superiori ARTECOM-onlus.

Ha collaborato con diversi protagonisti della letteratura e dell’arte e del cinema: tra tutti menzioniamo la collaborazione con il professor Mario Verdone del quale ha condiviso stima e amicizia. La sua opera è stata ampiamente trattata dallo storico dell’arte prof. Giorgio Di Genova nella “Storia dell’Arte Italiana, Generazione Anni ’40, tomo “1, ediz. Bora 2007, dal prof. Mario Verdone, dal prof. Duccio Trombadori che ne ha presentato la Monografia, dal critico d’arte prof. Carlo Franza nelle presentazioni a catalogo delle mostre personali a Roma (Circolo del Ministero degli Esteri, 2020), Berlino, Milano e Firenze.

Tra i prestigiosi premi e riconoscimenti ricevuti durante la sua carriera vanno citati:

il “Leone d’Argento per la Creatività nelle scuole” 2013 alla Biennale di Venezia, la “Targa alla Carriera” dal Comune di Tolfa nel 2014, , il “Premio Artista dell’anno” al Premium International Florence Seven Stars Firenze 2016, e, senza dimenticare il “Premium International Florence Seven Stars” Grand Prix Absolute 2017, “Le Rosse Pergamene, Poesia d’amore 2018, Sezione speciale Poesia e pittura “Dall’emozione all’immagine” con una raccolta di poesie d’amore dedicate a Roma. Più recenti sono il “Premio Le Fondazioni dell’Unione Europea”, Bruxelles nel giugno 2019, il Premio “Veterana dell’Arte Internazionale” Premium International Florence Seven Stars nel 2021, il “Premio Internazionale di Poesia Principe Nicolò Boncompagni Ludovisi”, 1^ Edizione 2020-2021, il “Premio per la Grafica e Libro d’Artista” a giugno 2022 nell’ambito del Premium International Florence Seven Stars 2022 e il “Premio all’eccellenza” nell’ambito del Premio letterario Internazionale “Voci città di Roma” maggio 2023.

Eugenia Serafini , “Il preside che camminava sui rami di pino e i racconti della luna”: