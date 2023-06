Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Dalla Regione Siciliana – Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo. Con il nuovo programma su FOOD NETWORK imperdibile prima tv in compagnia di GIUSINA da sabato 10 giugno alle 15:45

Grandi novità per la prima edizione di Una Manciata di Sicilia, l’azione di promozione portata avanti dalla Regione siciliana – Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo allo scopo principale di valorizzare la Destinazione Sicilia attraverso la promozione dei prodotti tipici dell’eccellenza culinaria siciliana e che ha come testimonial la giornalista siciliana Giusi Battaglia, protagonista della trasmissione televisiva Giusina in Cucina.

All’interno delle attività previste su Una Manciata di Sicilia, un posto in prima linea è occupato infatti dal programma su Food Network con una imperdibile prima tv in compagnia di Giusina in Cucina che a giugno tornerà su Food Network canale 33 con l’appuntamento in prima tv, dall’immancabile sapore siciliano.

La stessa Giusina, protagonista del nuovo programma “UNA MANCIATA DI SICILIA” in onda da sabato 10 giugno alle ore 15.45, interviene sull’iniziativa “Una manciata di Sicilia è stato il connubio perfetto tra la bellezza dei luoghi e la bontà del cibo. È stato molto bello condividere con le persone del posto dei momenti indimenticabili che non vediamo l’ora di far vedere ai telespettatori“.

La Sicilia vanta un patrimonio gastronomico e culturale senza rivali: terra di greci, fenici, arabi, romani e normanni, un luogo dove il cibo diventa mito, dove non il cibo non è solo una necessità ma occasione di narrazione del territorio. Qui ogni località ha tradizioni enogastronomiche differenti, ogni provincia ha le sue specialità, ogni famiglia i suoi piatti del cuore. Che sia a casa o al ristorante, per i siciliani l’importante è condividere e, perché no… farsi una bella “manciata”! In questo viaggio, Giusi Battaglia andrà alla ricerca dell’identità culinaria della sua regione, scoprirà materie prime preziose e tradizioni antiche come il mare che bagna l’isola, e ogni volta porterà via con sè una manciata di Sicilia. Protagoniste le città di Palermo e Marsala, con un vero e proprio viaggio tra le specialità dei luoghi, dai formaggi freschi realizzati in un caseificio nel cuore di Palermo, ai pesci dello Stagnone di Marsala, con i dolci del Monastero di Santa Caterina e i granchi dell’Isola di Mozia. Presenti nel programma anche lo chef Peppe Giuffrè e il cantastorie Salvo Piparo.

“UNA MANCIATA DI SICILIA” è un programma prodotto da Casta Diva per Warner Bros. Discovery in collaborazione con la Regione Siciliana Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo da un’idea di Tempo Reale. Le puntate saranno disponibili su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.

Una valenza particolare viene attribuita in tal modo alle azioni mirate alla divulgazione di tutti i Grandi Eventi della Regione Siciliana – Assessorato Turismo Sport e Spettacolo. Festival, spettacoli teatrali, rassegne musicali, cinematografiche e gastronomiche, ed ancora gare sportive e feste religiose: sono alcune delle tipologie di eventi previsti in Sicilia sino a dicembre e inseriti nel Calendario delle manifestazioni di grande richiamo turistico adottato dalla Regione.

Una Manciata di Sicilia vuole essere così un aggregante e contestualmente un promotore di divulgazione e comunicazione per tali iniziative attraverso azioni mirate. Tant’è che l’iniziativa è nata per la valorizzazione dell’enogastronomia siciliana nella quale la stessa tradizione culinaria viene nobilitata a cultura e proposta di richiamo turistico. Cibo e cultura si fondono in un connubio indissolubile che si concretizza nel portare in tutto il mondo il patrimonio storico e paesaggistico regionale siciliano, e al contempo, dei prodotti enogastronomici di eccellenza.

Perciò viene realizzato un viaggio sensoriale tra storie di uomini e prodotti, racconti del territorio che prendono vita attraverso alcuni tra i piatti più emblematici della tradizione. “Il cibo infatti diventa patrimonio quando prende il ritmo del pensiero e incuriosisce gli ospiti nello scambio di opinioni”. Il progetto include infatti anche la realizzazione di un food blogger tour con la partecipazione di esperti del settore e che prevede un viaggio itinerante con tappe nelle città delle Sicilia per valorizzare il territorio attraverso la gastronomia, i prodotti e la cucina tipica della nostra Isola. Un percorso che va a far conoscere agli opinion-makers presenti i profumi ed i sapori compreso le ricette siciliane. Ed è su questa base che verrà realizzato un E-Book con ricette sia della tradizione che innovative delle nove province siciliane. Peculiarità del progetto è che l’E-Book potrà essere visionato direttamente sul sito www.unamanciatadisicilia.it .

Una Manciata di Sicilia ha avuto il suo start-up durante la giornata del 25 marzo presso il centro congressi Allianz MiCo di Milano, in occasione della iniziativa fieristica Fa’ la Cosa Giusta! La giornata si è sviluppata intorno all’illustrazione del concept della manifestazione, seguito da una serie di happening di intrattenimento culinario in cui, grazie all’intervento del noto chef Peppe Giuffrè, si sono creati degli storytelling esperienziale.

All’interno del sito si possono ammirare anche le bellezze della nostra terra grazie ad un video identificativo che riprende focus monumentali, artistici ed enogastronomici realizzato dal fotografo siciliano Pucci Scafidi.

Cibo e storia, arte e viaggi sensoriali enogastronomici: tutto ciò è Una Manciata di Sicilia.