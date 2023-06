WeShort digital partner di Ora! Fest

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Cortometraggi, sostenibilità, Hollywood, Puglia e futuro sono le parole chiave della collaborazione.

Dai corti, dalla Puglia, agli studios di Hollywood è un attimo o meglio, solo il tempo necessario per pronunciare una parola: WeShort.

WeShort e Ora! Fest sembrano avere una partnership solida e condividere una visione comune per il futuro del cinema. WeShort è una piattaforma di streaming dedicata al cinema breve, fondata da Alessandro Loprieno in Puglia nel 2020. La piattaforma si propone di valorizzare cortometraggi provenienti da tutto il mondo e offrire un’alternativa d’intrattenimento al pubblico, includendo sia opere di registi emergenti che produzioni premiate in importanti festival cinematografici.

WeShort ha già stretto partnership significative, tra cui una con il Sundance Institute, che ha permesso al team di WeShort di presentare il loro panel ufficiale New Short Cinema durante il Sundance Film Festival 2023. La startup ha anche una sezione nella SmartTV di TCL, su MYmovies One e sulla piattaforma Chili.

La collaborazione con Ora! Fest include il programma speciale “Nuovo Cinema Breve by WeShort”, che si svolgerà durante l’intero festival presso la Sala delle Armi del Castello di Monopoli, in Puglia. Durante questo programma, verranno proiettati cinque cortometraggi di alto livello, tra cui tre vincitori di premi Oscar, un cortometraggio con Matt Dillon e Caramelle, la prima WeShort Originals, che è stata nominata ai Nastri d’Argento quest’anno. Inoltre, sarà allestito un angolo podcast al teatro Radar per raccontare in diretta l’esperienza delle star di Hollywood e coinvolgere il pubblico e i giovani professionisti.

WeShort premia anche il miglior cortometraggio in concorso con il premio WeShort Award Best Short Film e offre un mese gratuito di utilizzo della piattaforma a tutto il pubblico del festival.

L’obiettivo di WeShort e Ora! Fest è quello di promuovere un nuovo cinema breve, sostenibile ed economicamente circolare. Alessandro Loprieno sottolinea che il cinema breve rappresenta la quintessenza della settima arte, espressione genuina di talento, passione e creatività, senza vincoli di budget esorbitanti. Entrambi credono che il cinema breve possa contribuire a un’era cinematografica più attenta agli sprechi e all’inquinamento, aprendo la strada a soluzioni sostenibili.

In breve, WeShort e Ora! Fest condividono una missione comune per il cinema sostenibile e cercano di promuovere un’esperienza cinematografica consapevole e appassionante.