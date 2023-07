“Arresta il sistema” di Marco Casavecchi

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Poesie avvolgenti, sofferte; scritte con il cuore conteso tra speranza nel futuro e rabbia per il presente, da un uomo che spesso nasconde la propria grande sensibilità dietro a un sorriso disarmante, offerto insieme a un buon bicchiere di vino rosso agli avventori del suo locale, alle porte del Mugello. Ma è un cuore che chi non si ferma alle apparenze può vedere anche dietro allo sbarramento del sorriso, e con il quale confrontarsi mentre i gomiti si appoggiano al bancone dell’Art Cafè e l’anima si rilassa, come accade sempre quando si sa di trovarsi tra amici veri. Ed è allora che la targa alle spalle di Marco con la scritta “Tu dei sta’ tranquillo, ciccio” abbandona il ruolo di scherzo e assume quello di monito profondo e filosofico, in un posto dove le persone sono ancora umane e la tecnologia entra per la porta di servizio, quanto basta per illuminare la fantasia di un artista che, del mondo informatico, fa sua la frase con la quale si toglie corrente alla macchina, che è proprio quell’Arresta il sistema scelto per dare un titolo alle pagine di libertà composte dell’Autore.

Una delle prime poesie aguzza lo sguardo su una casa in rovina. Essa è vecchia, tenuta male, spiovente da un lato. Appare al lettore come un mucchio caduto. Essa si propone ai suoi lettori, come una sorta di metafora che presenta un uomo stanco. Gli animali e le persone “guardano più in là”, in una sorta di indifferenza cronica che caratterizza il nostro secolo.

L’autore affronta in maniera efficace l’argomento guerra. I suoi versi sono precisi ed emozionanti, e riescono a ricostruire in maniera esemplare le urla di chi ha paura, il sangue dei corpi riversati per strada ormai morti o claudicanti. Esso grida un monito a chiunque sia lì a leggerlo: “cessate il fuoco”, in una voce che racchiude un po’ la voce di tutti, e che con stanchezza estenuante, intende mettere un punto finale a tutte le guerriglie sparse per il mondo, le quali strappano vite innocenti e spalmano per strada dolore e vuoto. Il terreno rosso di cui parla Casavecchi, diviene quindi il simbolo accecante di un dolore senza fine, dove i terreni ormai lasciati incolti sono pregni di sangue innocente, restituendo al lettore l’immagine cruda di un mondo finito.

La poetica di Casavecchi nei suoi versi liberi sembra in qualche maniera ripercuotere lo stile di Ungaretti, riprendendo la poesia futurista, e regalando ai suoi lettori componimenti incalzanti, rapidi, arguti. Essa detiene l’efficacia di numerosi argomenti, regalando ai suoi lettori un testo poetico che al tempo stesso intrattiene nella moltitudine delle sue argomentazioni. Un testo che ingloba vita, morte, soldi, tempo, terra, in passaggi veloci ed emozionanti, degni di grandissima nota.

EDITORE: JOLLY ROGER

GENERE: POESIE

NUMERO DI PAGINE: 166

ANNO DI PUBBLICAZIONE: MAGGIO 2023