Sabato 22 luglio alle ore 17.30, ci sarà l’inaugurazione della quarta edizione della Biennale d’Arte “Profondo Blu”, che si terrà presso la galleria d’arte “Art Saloon” di Ariccia (Roma), organizzata da Alessandra Altieri, già presentata in un precedente articolo.

La mostra collettiva, che resterà aperta fino al 2 settembre, esporrà le opere dei numerosi artisti che hanno aderito, sul tema del colore Blu, in tutte le sue sfumature, interpretazioni e significati: dipinti astratti, figurativi, materici, sculture, fotografie.

Durante l’inaugurazione saranno lette le poesie scritte in abbinamento alle opere dagli stessi artisti o da poeti che hanno voluto partecipare. Gli artisti presenteranno le loro opere; ci saranno interviste e un momento dedicato alla magia con il mago Simone.

Come è tipico di Alessandra, stimata e seria professionista, e della sua galleria, l’arte sarà protagonista in un contesto informale, dinamico e in un clima di convivialità – ci sarà un buffet – tra amici e so per esperienza che ci sarà da divertirsi.

Non mancheranno i momenti di confronto, poiché l’evento sarà anche un’occasione per nuove conoscenze ed eventuali collaborazioni, come è successo alla sottoscritta.

Per questi e altri motivi, siete invitati a visitare la Biennale dal 22 luglio a settembre, in piazza Domenico Sabatini 18, ad Ariccia (Roma).

Per le info sui giorni e orari di visita, potete contattare i recapiti indicati sulla locandina.

È suggerito di vestirsi in BLU ‘Per non sfigurare‘, tanto per citare l’amica Alessandra! 😄

Per approfondire.

Pagina Facebook: ArtSaloonFramesArtDesign

Profilo Facebook: Alessandra Altieri