“Echi d’oltremare”

Il Museo Don Armando S. Reschini de Arte Contemporàneo di Sanford, Santa Fe, Argentina, fondato in omaggio a Don Armando Sigifredo Reschini, Fondatore della Vittorio Reschini e hijos S.R.l, Marina Mercantile, Imprenditore, Distributore dei primi jeans Fiorucci in Sud America, figlio degli italiani Don Vittorio Reschini e Doña Irene Vinciguerra, solca le acque più belle, diretto alla 5 Biennale di Genova. Dopo aver partecipato alla Pro Biennale di Venezia con la presenza di Vittorio Sgarbi. Fino al 22 luglio le espressioni pittoriche di Argentina, Repubblica Dominicana e Brasile-Paraguay trascendono l’utopia di vivere il sogno dell’arte italiana, nella presentazione di tre opere che spaziano dall’arte spirituale calligrafica alla figurazione espressionista. Diretto dalla direttrice, pittrice e curatrice italo-argentina Paula Reschini Mengoni, le artiste internazionali JSomavilla (Dominicana) e Marcia Mesomo (Brasile-Paraguay) come un ritorno agli sguardi europei, l’eco dei popoli originari della più bella e fresca America Latina. Da queste sponde degli oceani, gli spettatori, gli amici e i soci del Museo Don Armando si immergono nella profonda cultura italiana, nelle continue proposte della tradizionale Galleria Il Leone di Roma, attraverso le “Novelle brevi di Sicilia” dello psicologo, criminologo e scrittore Andrea Giostra, così come nelle opere pittoriche del Gran Maestro Caro de Milano e nelle sue espressioni di amore, rispetto e tenerezza verso i gattini della terra, causa profondamente abbracciata dai illustri esponenti di un museo umano e vivente . O le fotografie di Roma dell’artista Alessandro Fagiolo, ma anche ampliano il sapore della cultura europea, nei racconti dell’autore e giornalista spagnolo Miguel Ángel Cáceres da Getafe, Madrid, o nei libri più singolari di artisti visivi e poeti che compongono la Biblioteca del Museo, come il magnifico José DALÌ o il maestro Hamlet Sauvage Max, tra i membri d’onore che possiamo citare, di questo primo museo autonomo di arte contemporanea nella regione latinoamericana con il più alto tasso di discendenza italiana.