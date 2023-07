Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

#FATTIESTRAFATTI: “TESTIMONIANZE”, STORIE DI VITA NEL ROMANZO DI JO MARCH

Ben ritrovati alla mia rubrica #fattiestrafatti. Questa volta l’incontro è con Jo March, pseudonimo di Elisa Tomassi, che è ospite della mia rubrica su MOB MAGAZINE.

E’ appena uscito la raccolta di racconti “Testimonianze” per GFE edizioni.

Ricordi e fantasie si mescolano in quattordici racconti, in cui i personaggi, in bilico tra dramma e grottesco, animano storie spesso connotate dal desiderio di riscatto da condizioni deprivanti. Ci si presentano il ragazzo che, nell’affrontare un padre difficile, compie una scelta delittuosa in apparenza semplice, la donna minacciata da uno scugnizzo nella metropoli notturna, le giovani ballerine che ordiscono uno scherzo ai danni di un’insegnante dagli sguardi opachi, la quarantenne che affronta la sua antica paura dell’acqua. In altre storie, i personaggi ruotano intorno al mondo giudiziario, secondo sguardi variegati: quelli della ricorrente licenziata che racconta la sua verità, della giovane P.M. che affronta una giornata particolare in udienza, del giudice civile che ascolta un testimone vittima di un lavoro pericoloso ma ritenuto per anni innocuo, del medico legale puntiglioso che trova nell’informatica il suo tallone d’Achille. Le narrazioni nascono da spunti realistici e dalle suggestioni provenienti da una città ricca come Napoli. In alcuni casi, sono i conflitti di genere a causare contrasti interiori, in altri le paure hanno origini lontane: la complessità delle vicende umane può e deve essere letta da punti di vista differenti, in cui l’altro riflette una parte di noi, spesso la più oscura.

Benvenuta Elisa alla mia rubrica #FATTIESTRAFATTI. Partiamo dal titolo, “Testimonianze”. Come nasce?

Grazie, Daniela. Il titolo nasce da quello di uno dei racconti all’interno della raccolta, “Testimonianze”, appunto, in cui il protagonista è un giudice del lavoro che deve assumere la testimonianza di un ex lavoratore dipendente di un’impresa che, tra gli anni Settanta e ottanta, utilizzava materiali in amianto.

Ho ritenuto che quel racconto fosse significativo, nel senso che rappresentasse un certo tipo di realtà, sia giudiziaria civile – di cui poco si parla, specie letterariamente – sia con riguardo a un tema sociale che è stato ed è molto sentito: quello dei decessi per malattie legate all’inalazione delle fibre di amianto, che si sono verificati, com’è noto, anche a distanza di molti anni dalle esposizioni pericolose.

Inoltre, mi è parso che un titolo come questo ben potesse rappresentare i variegati punti di vista dei personaggi protagonisti dei singoli racconti, punti di vista nei quali ho cercato di volta in volta di calarmi.

Infine, si tratta del racconto che si è classificato primo, per la relativa sezione, al concorso letterario indetto dalla rivista “Il dubbio”, edizione 2023.

Quanto il tuo lavoro e le tue esperienze influenzano la tua scrittura e i temi da trattare?

Moltissimo. Inevitabile, a mio parere, che chi scrive – e specie chi si approccia alla scrittura – affronti temi che conosce. Non tutti possono avere l’abilità di Salgari, che riuscì a concepire storie ambientate in paesi esotici e lontanissimi senza esserci mai andato. E soprattutto oggi, in un periodo in cui la scrittura è appannaggio di tanti, riuscire a concepire opere di pura fantasia risulterebbe, secondo me, ancora più impegnativo.

Nella raccolta ho scritto, come hai giustamente sottolineato tramite la differenziazione tra “lavoro” ed “esperienze”, tanto di temi giudiziari, essendo io in magistratura dal 1992, quanto di temi più personali e privati; in entrambi i casi, comunque, pur partita da basi reali, ho poi ampiamente ricamato di fantasia.

Quanto, Elisa, tu sei #fattaestrafatta di parole e storie che a stento trattieni nella mente?

Devo dire non tantissimo, proprio perché il mio è un lavoro gestibile quanto ai tempi (nel senso che non sono obbligata a timbrare un cartellino tutti i giorni) ma che comunque comporta un impegno costante e molto intenso. Per questo, le storie – che pure frullano nella testa – non agevolmente riescono a fare la volata sul foglio. Ad esempio, ho almeno quattro o cinque racconti iniziati e un potenziale romanzo, tutti in attesa di essere terminati.

Raccontiamo chi sono i protagonisti di queste “Testimonianze”.

Il primo è un ragazzo che vive in una famiglia numerosa e onesta in cui il padre ha sempre affermato la sua autorità; il tutto è visto dallo sguardo del fratellino; il ragazzo decide poi di affrontare una strada diversa.

La seconda è una bimba che, condotta a fare una passeggiata, viene dimenticata dai due fratelli maggiori, cui la madre l’aveva affidata.

La terza protagonista è una donna di mezza età che viene molestata, mentre di sera esce dal lavoro, da un gruppo di ragazzini che le chiedono del denaro. Il suo compagno l’aspetta a casa e nel frattempo lei deve riuscire a liberarsi.

Nel quarto racconto le protagoniste sono delle giovani ballerine preadolescenti che ordiscono uno scherzo ai danni della loro istruttrice.

Nel quinto si parla di una truffa perpetrata da un lavoratore ai danni del suo datore di lavoro, riportando i punti di vista di entrambi sulla stessa vicenda.

Nel racconto“L’elefantino” una ricorrente di mezza età affronta la causa relativa al suo licenziamento con fermo vittimismo e scarsa consapevolezza dell’oggettività dei fatti.

Nel sesto racconto il punto di vista è quello di una giovane Pubblico Ministero che deve affrontare, nel corso di un processo per violenza carnale, le incoerenze della principale testimone.

Ne “La testata” si racconta di una donna, prima bambina, e del suo rapporto con l’acqua, metafora dell’immersione nelle nostre paure.

In “Testimonianze” un giudice civile guarda un suo testimone con uno sguardo non più solo professionale e asettico ma di umana pietas.

Ne “Il ritratto” si narra di una madre e di un figlio, di un amore inesauribile che si incarna in un’immagine.

In “Processi” la protagonista è, ancora una volta, un giovane magistrato alle prime armi, chiamato a presiedere un organo giudicante penale, che affronta la sua giornata particolare, fatta di umanità e fatica, e non solo di codici a cavilli giuridici.

In “Libertà” una donna ormai anziana medita sulla vita, sulle sue scelte al servizio della famiglia.

Nel penultimo racconto un medico alle prese con una richiesta di indennità di accompagnamento: la sua vicenda di uomo solo e demotivato si scontra con quella di chi fa uso abituale e leggero dell’inganno, per antica necessità.

Infine, in “Passione” si narra di un femminicidio per il più frequente dei moventi: la gelosia e il senso di possesso nei confronti del corpo femminile, il tutto raccontato dall’assassino.

Chi, secondo te, è più #fattoestrafatto di dubbi, ribellione, voglia di libertà?

Bella e intrigante domanda. A ben vedere, credo che le quattro protagoniste corali del racconto “Ballerine” siano le più #fatteestrafatte di ribellione, e ancora in tempo per attuarla pienamente, vista la giovanissima età: ribellione interna – familiare – rispetto a genitori che vorrebbero vedere i figli realizzare le loro aspirazioni rimaste inattuate; ribellione esterna, a insegnanti che dovrebbero essere fari di luce ma che diventano invece solo buchi neri pieni di ombre, dai comportamenti rigidi e ambigui al tempo stesso.

Accade di frequente, come ben sappiamo, che il principio di autorità si esprima in questo modo, che tenda a conculcare le individualità e a conformare il pensiero. La gioventù consapevole può creare grandi antidoti a derive di questo tipo.

6) I personaggi sono tutti diversi, ma desiderosi di sfuggire alle regole conformiste della società. Quanto c’è di te in loro?

Beh, sì, si avverte, una volta riuniti in una raccolta, che dietro ogni personaggio vi è un moto di ribellione a regole e costrizioni che limitino le libertà di ciascuno. Vero è che le vite di tutti noi sono spesso ricche di compromessi ma è innegabile che, ancora per molte persone della mia generazione, vi era un atteggiamento genitoriale e scolastico, che poco apriva alla bellezza armonica dell’autoaffermazione. Ricordo che, nell’ambito dei miei studi superiori di stampo pedagogico, affrontai con particolare piacere lo studio di Maria Montessori e di Maria Boschetti Alberti, insegnanti e teoriche che ben rappresentarono le stringenti necessità del rispetto e della considerazione dovuti ai bambini, in modo da formare adulti consapevoli delle proprie scelte e sicuri di sé. Non a caso, poi, mi sono ritrovata a scrivere storie di ribellioni alle varie autorità o presunte tali; con evidenza, è un tema che mi affascina, anche perché – probabilmente – mi sono sentita in alcuni momenti della vita poco autodeterminata.

7) Il contraddittorio è il fulcro delle nostre vite. Quanto potere esercita sui protagonisti della raccolta?

Tanto. Anche in questo caso, mi viene da pensare che il fatto di avere cominciato a lavorare già a partire dai 26 anni, abbia aumentato in me la tendenza, già presente in ambito familiare, al dialogo e al confronto.

Il concetto di contraddittorio, che nei processi è finalizzato alla realizzazione della fondamentale garanzia della parità tra le parti in causa, mi richiama alla mente anche quello di conflitto. Nei racconti i personaggi si confrontano, ognuno con le proprie esigenze, egoismi, meschinità, e nascono quindi conflitti, anche molto intensi, oltre che, in qualche caso, speranze di vita diversa. A qualunque età.

8) Elisa Tomassi, alias Jo March. E’ più #fattaestrafatta di vita Elisa, oppure Jo?

Jo è l’alter ego di Elisa. Quest’ultima è assennata, ben educata e tendente al perfezionismo, quindi pure alquanto pedante, ahimè. Invece Jo, che evoca il personaggio più ribelle della famosa saga ottocentesca delle Piccole donne di Louise May Alcott, è ribelle e coraggiosa, si butta in situazioni che potrebbero rappresentare dei potenziali pericoli. Quindi direi che quella fatta e strafatta di vita è Jo anche se Elisa è una potenziale acquirente, interessata al mercato, specie man mano che gli anni vanno accavallandosi tra loro.

9) Ci saranno delle presentazioni? E come speri venga accolto “Testimonianze”?

Sono in programma un paio di presentazioni, tra settembre e ottobre prossimi, la prima presso la biblioteca pubblica “Rosso democratico”, la seconda presso la libreria Iocisto, entrambe a Napoli.

Beh, certo mentirei se dicessi che non spero che “Testimonianze” venga ben accolto da chiunque lo legga, cosa che per me sarebbe già il massimo. Aggiungo l’altra mia speranza, più che altro un sogno: che qualche produttore di corti cinematografici possa leggere la raccolta e pensare di trarne spunto per una trasposizione.

Grazie molte per questa intervista, Daniela! Devo dire che è stato un piacere chiacchierare con te.

