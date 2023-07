Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Continua il grande cartellone del festival in alta quota. Grandissimo entusiasmo e attesa per domenica 6 agosto con il progetto Post Atomic Zep dedicato ai Led Zeppelin dal free jazz al rock. Da luglio a settembre tra Campitello Matese e Capracotta tra gli ospiti Filippo Graziani, Federico Quaranta e Emilio Casalini: tutti eventi promossi da Tékne all’interno del festival il cartellone finanziato dalla Regione Molise e organizzato da Funivie Molise SpA.

Francesco Bearzatti in concerto per Montagna Molise

Associazione Tèkne

Regione Molise e

Funivie Molise SpA

sono lieti di presentare:



Domenica 6 AGOSTO 2023 ore 12.00

Rifugio del Caprio – Monte Miletto

Campitello Matese

FRANCESCO BEARZATTI “POST ATOMIC ZEP”

Francesco Bearzatti – sax, elettronica

Danilo Gallo – basso, elettronica

Stefano Tamborrino – batteria, voce

Ingresso libero

gradita la prenotazione

info@teknearts.it

Domenica 6 agosto alle 12.00 un nuovo appuntamento per Montagna Molise – Nuove Tracce con Francesco Bearzatti e il suo progetto “Post Atomic Zep. Il terzo concerto aperitivo in cima al Rifugio del Caprio – Monte Miletto. Francesco Bearzatti, artista poliedrico tra i più importanti ed originali in Europa, affronta il repertorio dei Led Zeppelin in maniera assolutamente personale. Con lui sul palco due musicisti straordinari quali Danilo Gallo al basso e Stefano Tamborrino alla batteria. “Post Atomic Zep”, è anche un lavoro discografico ( doKumenta Music) dove in undici tracce si riflettono lo stile caratteristico del sassofono di Bearzatti – capace di fondere melodie intricate a improvvisazioni audaci e rocambolesche – e risuonano di influenze che vanno dal free jazz al rock. Ai grandi classici dei Led Zeppelin quali Stairway to heaven e Going to California sono affiancate anche alcune composizioni originali frutto della visione creativa unica di Bearzatti e dei suoi collaboratori. “Con questo nuovo progetto ho voluto chiudere un cerchio molto importante per me, cominciato nel lontano 2005 con la pubblicazione di tre pezzi dei Led Zeppelin uniti a mo’ di suite. Terminare un intero lavoro sulla musica degli ZEP e poterlo portare in tour era una cosa che avevo in mente da anni e sono felice di esserci finalmente riuscito. Mettere il distorsore sul sax e sentirsi contemporaneamente Page e Plant non ha eguali per me che sono cresciuto con questa musica. Attraverso l’improvvisazione sono in grado di rimaneggiare il repertorio dei Led Zeppelin in totale libertà e grazie all’apporto di musicisti meravigliosi come Gallo e Tamborrino la sensazione di essere una rock band è reale.”

Fino al 10 settembre Capracotta e Campitello Matese saranno il centro di fermenti culturali e grandi eventi grazie a “Montagna Molise” promosso da Funivie Molise SpA. Un cartellone ricco di appuntamenti musicali, sportivi, enogastronomici e naturalistici per promuovere lo sviluppo della montagna molisana tutto l’anno. Una montagna da conoscere, percorrere, osservare, difendere e ammirare. Montagna Molise – Nuove Tracce con Tèkne promuove la conoscenza del territorio e la sua tutela. Tra le offerte culturali del cartellone, Tèkne in qualità di partner, propone cinque eventi tra concerti e dibattiti a Campitello Matese che si svolgeranno tra luglio e agosto 2023 e due incontri a Capracotta che ci accompagneranno fino a settembre 2023. Gli appuntamenti saranno ad ingresso libero e saranno animati da attività di trekking per raggiungere i luoghi degli eventi.



Ad agosto approderemo sull’Arcipelago Ivan, sabato 12 è la volta dell’amato e atteso Filippo Graziani. Le canzoni, la musica, il disegno e la scrittura, ovvero Arcipelago Ivan. Un luogo che racchiude tutte le qualità artistiche di Ivan Graziani che convivono in equilibrio proprio come le isole di un arcipelago. L’omaggio di Filippo Graziani al padre che come a bordo di una nave traghetterà gli spettatori tra musica, racconti e letture per rivivere i grandi successi di casa Graziani. Sul fronte della divulgazione, come incontro, confront e relazione, il 3 agosto saremo con Federico Quaranta. Autore e conduttore RAI, su Rai Radio2 conduce il celebre Decanter in coppia con Tinto e sempre insieme a lui, si occupa di alcuni servizi per RAI TV, dal 2018 presenta Linea Verde su Rai1 e conduce Il Provinciale. Sempre sul fronte degli incontri saremo il 10 settembre con Emilio Casalini: progettista culturale, scrittore, conduttore di Generazione Bellezza Rai 3. Ha ricevuto il Premio giornalistico televisivo Ilaria Alpi nel 2012 con un’inchiesta sul traffico internazionale di rifiuti e il Premio Giornalistico Enzo Baldoni nel 2010 con un documentario sulla condizione dei giovani in Iran. Conduce il programma di Rai 3 Generazione.

La squadra a lavoro per Montagna Molise – Nuove Tracce si fa forte della collaborazione di professionisti e privati che eccellono nel panorama regionale. In questo team Tèkne è fiera di collaborare ad una sezione dedicata dell’offerta artistica per Campitello Matese e Capracotta nell’estate 2023. Nel ricco cartellone di eventi troveremo anche le performance di personalità straordinarie come: James Senese, Marlene Kuntz, 99 Posse, Morgan e Tony Hadley.



Montagna Molise:

https://www.montagnamolise. com/