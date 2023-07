I tre tipi di amicizia

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

«L’amicizia è credere nel proprio amico più di quanto lui creda in voi. Ebbene sì, tutto sta in questa capacità di avere fiducia. Miei cari discepoli, incidete nel profondo del vostro animo questa verità: se fallirete perché non vi siete fidati del vostro amico, le vostre ferite non si rimargineranno mai, ma se farete un passo falso perché gli avete dato fiducia, la guarigione è possibile. L’essenza è la fiducia: non esiste altra forza che dia basi più salde all’amicizia» (La scelta di Alessandro, Daisaku Ikeda)

Cos’è l’Amicizia? Chi può essere definito vero Amico?

Già nel IV sec a.c. un grande filosofo ci aiutava a capirlo.

Nell’Etica Nicomachea, Aristotele descriveva tre tipi di amicizia, quella INTERESSATA, quella legata al PIACERE e quella PERFETTA. La prima si basa su un vincolo quasi sempre univoco, incentrato sull’appagamento di bisogni materiali o spirituali. È tipica degli anziani, dice il filosofo, di chi ha necessità di compagnia, sostegno e assistenza di vario genere. Il secondo tipo di legame ha come scopo principale il raggiungimento del piacere, del divertimento, della leggerezza, ed è tipico della giovinezza. Questo tipo di legame amicale però risulta essere effimero e superficiale poiché, al sorgere di problemi o complicazioni, il rapporto si spezza e la persona ritenuta “amica” si dilegua e sparisce nel nulla.

La terza tipologia di amicizia è quella che nasce tra persone buone,sagge e indipendenti, ci dice Aristotele. È priva di malizia o invidia.

L’amicizia perfetta si costruisce tra individui che desiderano crescere insieme, in grado di incoraggiarsi e sostenersi a vicenda, al di là delle circostanze o interessi egoistici. Quest’ultima tipologia, ci dice il filosofo, è molto, molto, rara ma l’unica che essenzialmente porta alla vera felicità, l’unica che ci permette, se praticata, di definirci autentici esseri umani.