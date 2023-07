Il maschio Alfa non esiste| di Fausto Re

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Luna è una donna molto forte, un giorno si innamora di Mauro sembra quasi che quell’uomo le sia stato disegnato addosso: un abito sartoriale dalle linee perfette, nessuna piega, un vestito da portare con orgoglio che delinea il corpo evidenziandone forme e carattere. Luna è entusiasta della sua storia d’amore, talmente entusiasta da lasciar passare sei mesi prima di rivelare a me che sono il suo migliore amico, questo importante dettaglio della sua vita. «Mauro è un uomo tutto d’un pezzo!» mi dice con gli occhi lucidi e pieni di gioia. «Che intendi quando dici un uomo tutto d’un pezzo?» le chiedo. Lei senza troppi giri di parole mi dice: «Mauro è un maschio Alfa! È come te! Se vuole una cosa la ottiene anche a costo di passare sul cadavere di qualcuno!». Non so perché ma quelle parole sono per me come un colpo, un’esplosione improvvisa al centro dello stomaco. Luna inizia a raccontarmi nel dettaglio tutto ciò che le piace di Mauro, mano a mano che questo uomo prende forma descritto da flussi di parole, mi rendo conto che tutto ciò che sto ascoltando sembra uscito dalla memoria delle mie storie d’amore passate.

Mauro è un uomo determinato, a tratti molto aggressivo, il rispetto per lui passa attraverso le battaglie, non la pace! Mi colpisce la storia nel punto in cui Luna inizia a descrivere i rapporti intimi, è felice mentre si vanta del fatto che questo uomo la possiede carnalmente sempre. “Io ti voglio sempre, ogni giorno, tutto il giorno. Voglio stare in ogni parte del tuo corpo, dimmi che mi ami! Dimmi che sei mia, solo mia! Io ti voglio tutta, voglio la tua testa!”. Queste parole dice Mauro. Le stesse che io ho detto a centinaia di donne, perché se vuoi far innamorare una donna la devi far sentire il tuo unico desiderio. Devi penetrarla ovunque, soprattutto nel cervello. Ma attraversare il cervello di una donna per un maschio Alfa, vuol dire semplicemente plagiare quella mente, pianificare una battaglia in cui il “membro maschile” colpisce come una spada ogni parte del corpo della donna e affonda la lama in ogni ferita che trova aperta, perché ci hanno insegnato che la virilità è forza e violenza, non amore e accoglienza.

«Luna non si chiede mai a qualcuno di dirci che ci ama, non credi? Perché dovrebbe? Che senso ha?». Incurante delle mie parole continua il suo racconto. Mi rivedo in ogni singola parola che Mauro le dice, ogni promessa fatta e rimasta solo garanzia di un castello progettato e mai edificato. «Sono passati sei mesi, Mauro dice di amarti alla follia ma fino a oggi quante sono le cose che ha detto di volere fare per te e ha fatto?» Lei: «Ma che c’entra? Le farà! Lui è fatto così!». In quel preciso istante mi rendo conto che Mauro ha penetrato la mia migliore amica nel profondo ed è stato così abile a non farle sentire dolore mentre girava la lama nelle ferite, che Luna sorride mentre il suo corpo sanguina. «Lascerà sua moglie quando sarà il momento, non voglio mettergli fretta!». Mi sento un bastardo, per la prima volta soffro il peso delle promesse che ho fatto mai mantenute, dei “ti amo” gridati, falsi come una moneta da tre euro. D’improvviso un pensiero: Io come i lupi cresciuti in cattività, ho sviluppato l’istinto di sopravvivenza sfociato in prepotenza e aggressività. Per raggiungere ciò che volevo ho sempre usato la forza, ho combattuto battaglie sfinenti trasferendo questo modo di rivalsa sul mondo nei rapporti con le donne. Tutte le volte che volevo una donna pianificavo una battaglia che non prevedesse alcuna tregua e nessuna resa. Io ero un maschio Alfa, un combattente un usurpatore, il capobranco da temere e rispettare, il prototipo di uomo che ogni donna voleva avere al proprio fianco…perché i libri, i romanzi e la storia questo ci insegnano: mascolinità è vincere sempre, è sottomettere senza rimorsi! L’amore, l’affetto, le attenzioni, il donare non pianificato per sentirsi semplicemente appagato non è contemplato nel ruolo del maschio Alfa…lo scoprivo solo in quel momento avendo davanti una donna a cui volevo un gran bene che subiva il fascino di facili e ingannevoli parole.

«Luna sapevi che i lupi solo in cattività creano gerarchie che in natura non esistono? Voglio dire, tra i lupi cresciuti nel loro habitat non esistono branchi ma famiglie che hanno come punto di riferimento un maschio e una femmina Alfa che semplicemente si riproducono e creano attraverso i cuccioli nuclei parentali. I lupi non usano mai violenza per marcare il ruolo di capi, anzi, aiutano gli altri e li difendono da possibili nemici!». Luna mi guarda un po’ stordita: «Non capisco dove vuoi arrivare!». Io mi avvicino a lei, l’accarezzo e rispondo: «Luna, il maschio Alfa non esiste, non è mai esistito! L’uomo che domina i suoi simili per diventare un modello di riferimento, in natura non esiste! Il lupo Alfa non attacca i lupi del branco semplicemente perché i branchi di lupi sono famiglie e chi guida il gruppo rispetta ancora prima di essere rispettato, non aggredisce ma accudisce. Mauro non è un maschio Alfa, è semplicemente un uomo che non ti ama!».

La vita è una bellissima storia dove i più grandi inganni li costruisce l’essere umano incapace di provare amore.

Fausto Re