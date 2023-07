Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Unico siciliano in finale al “Premio Massimo Troisi- Osservatorio sulla Comicità” a San Giorgio a Cremano (NA) ed in semifinale nazionale per “Zelig Super Open Mic”a Milano il 4 luglio.

Il siciliano Antonio Panzica in arte lo Showmed convince le giurie ed il pubblico dei più importanti premi nazionali sulla comicità.

Reduce lo scorso primo luglio della finale della XXIII edizione del “Premio Massimo Troisi – Osservatorio sulla comicità” svoltosi a San Giorgio a Cremano (Napoli), adesso è pronto per affrontare la semifinale nazionale di “Zelig Super Open Mic” che si svolgerà il 4 luglio al celebre teatro di viale Monza a Milano.

“ Sono felicissimo per questi importanti risultati che sto ottenendo sul campo della comicità”, dichiara il monologhista e continua : “ Quest’anno mi sono cimentato per la prima volta alla scrittura di monologhi comici , ma non mi sarei mai aspettato questo successo sia con il pubblico che con le giurie di questi premi così famosi in Italia. Io sono un medico e credo che la cosa importante della mia professione sia entrare in contatto con le persone creando un rapporto di stima e fiducia. La stessa cosa avviene quando si è su un palco. Credo che la risata sia una delle migliori medicine per sostenere e fare stare meglio le persone , che molto spesso hanno solo la necessità di dimenticare per qualche ora le ansie ed i problemi quotidiani.”

Antonio Panzica ha 36 anni ed esercita la professione medica pur coltivando da sempre la passione per l’intrattenimento, lo spettacolo e da quest’anno per i monologhi comici. Infatti, proprio dalla scorsa stagione ha iniziato a scrivere testi divertenti ed a confrontarsi con il pubblico grazie al laboratorio della risata Comic 90100 prodotto da Tramp Management, sempre alla ricerca di nuovi talenti.

Antonio Panzica ha già vinto la possibilità di esibirsi all’ Area Zelig a Milano con il suo spettacolo inedito che sarà in cartellone la prossima stagione perchè è stato il vincitore per la regione Sicilia del tour Zelig Open Mic che si è svolto a Palermo al teatro Sant’Eugenio negli scorsi mesi. Adesso , il 4 luglio è l’unico siciliano in semifinale a Zelig Super Open Mic la sfida tra tutti i vincitori del format che ha toccato le città di Palermo, Napoli, Torino e Milano .

Lo stand up comedian Antonio Panzica porterà sul palco un monologo che riguarda la logorrea che lo contraddistingue da tutta una vita , con una possibile incursione sulle tematiche social e cercherà di intrattenere il pubblico grazie alla verve che ha conquistato tutti durante le sue ultime esibizioni.