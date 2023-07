Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Grande successo di pubblico per gli Hollywood Vampires, nell’unica data italiana andata in scena domenica 2 luglio in Piazza degli Scacchi nell’ambito di Marostica Summer Festival. Oltre 6.500 persone hanno preso parte allo spettacolo in omaggio alle leggende del rock attuato da altrettanto leggendari e celebri musicisti… ovvero Johnny Depp, Alice Cooper, Joe Perry e Tommy Henriksen! Un bagno di musica e hard rock, fra cover d’eccezione e brani originali con effetti scenici e scariche di adrenalina. Nella scaletta brani di The Who, Led Zeppelin, David Bowie, Motörhead, ma soprattutto la grande voglia di suonare assieme e di far rivivere per una notte… i vampiri del rock!

Marostica Summer Festival, festival giunto alla nona edizione e organizzato dal DuePunti Eventi, si conferma così uno dei festival nazionali più interessanti della scena italiana, con produzioni speciali, date uniche e numerose provenienze anche dall’estero.

Tutte le info www.marosticasummerfestival.it