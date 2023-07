Intervista a Lorenzo Mancini | di Serena Derea Squanquerillo

Lorenzo come nasce la tua esperienza con il basso elettrico e il contrabbasso? Qual è stato il tuo percorso formativo?

La mia esperienza nasce con la classica band in cantina. In realtà, all’epoca avrei voluto suonare la chitarra, ma in quel momento serviva un bassista, quindi mi sono adattato e non avrei mai immaginato che questo strumento mi sarebbe piaciuto così tanto. Dopo poco ho iniziato a studiarlo privatamente e da lì mi sono avvicinato al contrabbasso, frequentando sia il conservatorio di Latina (O. Respighi) che quello di Roma (Santa Cecilia).

In quegli anni ho iniziato a suonare in maniera più professionale con dei gruppi locali, come i Cappello a Cilindro, Eva Mon Amour e Aka Slim Scifoni. Mi ricordo tantissimi chilometri in furgone!

Ho avuto la fortuna di aver sempre suonato molti generi musicali diversi, dalla classica al rock, dal jazz al pop. Penso che per un musicista sia fondamentale non chiudersi, ma avere la continua curiosità di capire come si muove il proprio strumento dentro ad altre categorie musicali.

Quali sono i bassisti che ti hanno ispirato di più e che hanno avuto un impatto fondamentale nella tua formazione e carriera?