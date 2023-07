INVITO A PARTECIPARE ALL’EVENTO DI BENEFICIENZA “ARTE NEL SOCIALE”

“Caroselli Street Art” è un progetto nuovo attivato da Fabiana Macaluso, Writer CHIUTO e Gianfranco Giglia in collaborazione con il locale Nonna Cleme gli organizzatori dell’evento Arte nel Sociale.

Caroselli Street Art in collaborazione con Nonna Cleme nella splendida cornice della Cavallerizza Reale di Torino, Via Giuseppe Verdi, 9, organizzano per la giornata di Domenica 30 Luglio 2023, un evento benefico a favore dell’associazione di volontariato no profit per la tutela dell’infanzia felice di Nichelino Le Tenere Piume. L’evento avrà inizio alle ore 15,00 con intrattenimento e animazione per i più piccoli e la realizzazione di un’opera di Street Art. Special guest dell’evento sarà il writer Chiuto, attivo sulla scena internazionale dal 1983, che realizzerà una tela che donerà per la vendita di beneficenza. Inoltre ci saranno in esposizione opere di artisti selezionati da Fabiana Macaluso, artista internazionale e art director del suo progetto Art Workshop Social Group, con la collaborazione di Bm srl e la curatrice d’arte Antonella Bovino. Dalle ore 18,00 alle ore 20.00 sarà il momento dell’aperitivo, un’ottima occasione per degustare le prelibatezze di Nonna Cleme.