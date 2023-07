By

“Io sono Rita”, libro inchiesta scritto da Giovanna Cucè, Nadia Furnari, Graziella Proto.

“ ” è il – di , la ragazzina di Partanna – testimone di giustizia – colpevolmente abbandonata dalle Istituzioni che avrebbero dovuto prendersi cura di lei perché sotto tutela. Con la forza dei suoi 17 anni la ragazza denunciò la mafia del suo paese affidandosi al giudice . Forse con la consapevolezza di una brutta fine che le sarebbe potuta toccare. D’, ̀ . Le autrici con questo libro raccontano , ’, ̀ , , , . La presentazione del libro si terrà per la prima volta nella Valle del Belice, all’Agorazein di Selinunte alle ore 19, in esclusiva per il PalmosaFest e sarà a cura di Nicola Scandaliato e Bia Cusumano, rispettivamente vice presidente e presidente dell’Associazione PalmosaKore A.P.S.

Le letture saranno a cura di Sonia Giambalvo. Gli interventi musicali, invece, saranno a cura di Enza Ienna, soprano, Gianni Raineri, Tenore, Maurizio Indelicato, Tenore, e Franco Giacomarro, musicista.