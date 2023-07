Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Il Quartetto Goldberg protagonista del primo appuntamento il 12 luglio e poi Diego Spitaleri, l’Arianna Art Ensemble e Mario Crispi, il Trio Quirós fra gli artisti coinvolti

Sarà anche un modo per scoprire piccoli e grandi tesori siciliani partecipare ai concerti organizzati dall’Associazione Siciliana Amici della Musica fra luglio e settembre nel borgo di Erice, a Villa Filangeri a Santa Flavia e nella liberty Villa Antonietta nella Piana dei Colli di Palermo, i cui giardini all’italiana ospiteranno il primo appuntamento mercoledì 12 luglio alle ore 21 con il Quartetto Goldberg, ensemble fresco vincitore del Premio “Franco Abbiati” assegnato ogni anno dall’Associazione Nazionale Critici Musicali, formato da Jingzhi Zhang e Giacomo Lucato (violini), Matilde Simionato (viola) e Martino Simionato (violoncello). In programma il Quartetto in Mi minore di Giuseppe Verdi e il Quartetto in Fa maggiore di Maurice Ravel.

Il 7 settembre alle 21 a Villa Antonietta sarà la volta dell’Arianna Art Ensemble che, insieme al polistrumentista Mario Crispi, esperto di musica etnica e fondatore del gruppo musicale Agricantus, proporrà il concerto “Le Terre di Ulisse”: un viaggio nel Mediterraneo attraverso le tappe dell’eroe omerico narrate nell’Odissea. Ogni brano è tratto dalla tradizione di un paese che si affaccia sul “Mare nostrum” e sarà eseguito con strumenti antichi ed etnici come l’oud, il colascione e la tiorba. Le musiche turche, siciliane, sarde, greche, albanesi, eseguite insieme per sottolineare la matrice comune dei popoli mediterranei, saranno precedute dalla lettura di alcuni versi del poema che riguardano l’area geografica di riferimento.

I concerti a Villa Antonietta rientrano nell’ambito del “Festival Musica con vista”, organizzato dal Comitato Amur – che riunisce alcune tra le più importanti istituzioni d’Italia della musica da camera – in collaborazione con Le Dimore del Quartetto, impresa culturale creativa che sostiene giovani quartetti d’archi e ensemble di musica da camera internazionali nell’avvio alla carriera, valorizzando così il patrimonio culturale europeo.

Altra location storica, quella di Villa Filangeri a Santa Flavia, sarà la sede il 21, il 22 e il 23 luglio di un weekend ricco di iniziative: al mattino dalle 10 alle 13 sarà possibile conoscere Villa Filangeri, il giardino storico e la Chiesa di Sant’Anna grazie alle visite guidate (gratuite su prenotazione al numero 3205511364); dalle 16.00 alle 19 i bambini possono partecipare a laboratori di musica a cura di Olga Moscato e poi, alle 21, un concerto serale ad ingresso gratuito: primo ospite venerdì 21 luglio sarà Diego Spitaleri con Piano solo, quindi il 22 luglio il Vivacidade duo composto dal fisarmonicista Pietro Adragna e dal chitarrista Giuseppe Sinacori. Conclude il weekend il programma a “stelle e strisce” dall’eloquente titolo AMERICA! proposto dal Trio Quirós, formazione composta dal soprano Francesca Adamo Sollima, dal mandolinista Mauro Schembri e dal fisarmonicista Fernando Mangifesta, che suonerà anche il bandoneòn. Brani intramontabili come “Maria” e “America!” di Leonard Bernstein tratti da West Side Story, “Summertime” e “I got Rhythm” di Gershwin si alterneranno, fra le altre, alle musiche di Piazzolla come “Milonga de l’Annunciacion” e “Oblivion”.

La tre giorni dal titolo “Villa Filangeri – Storia, cultura e sociale” è organizzata dall’Associazione Siciliana Amici della Musica con il patrocinio del MiC, della Città Metropolitana di Palermo e del Comune di Santa Flavia ed in collaborazione con l’Associazione Pro Loco Santa Flavia APS, l’ASDC Sabikah , l’ASDC Open Space, l’ASDC Ballet School e la Parrocchia della Basilica Soluntina di Sant’Anna.

La programmazione dell’estate degli Amici della Musica si sposta ad Erice dove saranno ospitati tre appuntamenti all’insegna del jazz ad ingresso libero, realizzati in collaborazione con l’Amministrazione ericina: sabato 12 agosto alle 21 il Cortile di Palazzo Sales ospiterà il Roberta Saba 4ET con il programma a traditional jazz experience che accompagnerà il pubblico nelle atmosfere della New York degli anni Cinquanta fra jazz club, diritti civili, be-pop e swing; domenica 13 agosto, sempre al Cortile di Palazzo Sales, il Randisi Worker Lounge Trio – formato da Kate Worker, Riccardo Randisi e Fabrizio Giambanco – proporrà un excursus dai classici del jazz, ai successi di Sinatra fino alle musiche dei Police, Steve Wonder e Pino Daniele. Domenica 14 agosto alla Corte San Francesco, il concerto Autoritratto della pianista e compositrice Rita Marcotulli.