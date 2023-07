By

Cinque proposte per il prossimo millennio, che secondo Calvino rappresentano un valore fondamentale del testo letterario, e, per estensione, della comunicazione in generale.

25-26-17-18-19 luglio 2023 ore 21,30 Castiglione delle Pescaia Biblioteca “Italo Calvino” Castiglione della Pescaia.

Lezioni Americane di Italo Calvino con Paola Lorenzoni e il Maestro Nicola Buffa alla chitarra

I 5 appuntamenti, si svolgeranno nei seguenti luoghi

a partire dalle ore 21:30

– 15 luglio – Pian di Rocca

– 16 luglio – Casa Ximenes

– 17 luglio – Belvedere Carlo Fruttero

– 18 luglio – Lungomare di Levante

– 19 luglio – darsena comunale

con Paola Lorenzoni

e il Maestro Nicola Buffa alla chitarra