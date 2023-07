“L’incontro con Sandrone ed il suo Socio” | di Meri Lolini

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

La lettura del romanzo “Attenti al gorilla” di Sandrone Dazieri edito Mondadori editore e pubblicato nel 1999, accompagna il lettore in mondo dove tutto è il contrario di tutto sia per la trama che per il protagonista. Nella persona di Sandrone vivono in momenti diversi due personalità, quella di Sandrone e quella del suo Socio e così la persona fisica che li ospita entrambi , non si può mai riposare. Il Socio comunica con Sandrone con bigliettini, che lui legge attentamente e così la sua esistenza di investigatore improvvisato è sempre molto impegnata da questa comunicazione tra loro. Il romanzo è ambientato prevalentemente a Milano. Sandrone da ex militante dei centri sociali , che ha vissuto in case occupate, diventa un investigatore su richiesta di una vecchia e ricca signora, che è la nonna della ragazza uccisa. La storia è molto intrigata e tutto quello che sembra avvenire si trasforma repentinamente in una situazione opposta ed impensabile e spesso la riflessione, che si palesa, è che tutto può essere il contrario di tutto ed infatti quello che appare, difficilmente è quello che è vero. Lo scrittore incuriosisce il lettore con tutta una serie di fatti, che sono sia attuali che accaduti in tempi diversi e tanti sono i personaggi, che ruotano attorno al protagonista con sentimenti vari ed anche opposti come il bene ed il male. La tenacia si rivela sempre il modo più adeguato per arrivare alla verità, che spesso è nascosta ed addirittura impensabile. Tutti i vari amici di Sandrone hanno un ruolo determinante per il raggiungimento del suo obiettivo, quello di arrivare all’assassino della ragazza e tutti concorrono con le loro capacità e le loro caratteristiche per il raggiungimento di questo traguardo. In tutta la trama è continuo il confronto con chi è benestante e chi per condizioni diverse vive in una situazione difficile e spesso con scarse possibilità di raggiungere una realtà sociale migliore. La conclusione della storia è veramente sorprendente ed inquietante, perché il valore di una vita può essere superato dal desiderio di arricchirsi, dando ai soldi un valore malefico, che supera sentimenti importanti, che non possono e non devono essere mai traditi. Leggere questo romanzo accompagna il lettore in una realtà contrapposta tra i Punkabbestia e la vita di persone molto agiate e spesso confuse da una sensazione sbagliata di dominio sugli altri. Sandrone Dazieri dopo questo romanzo sarà chiamato dalla Arnoldo Mondadori Edizioni a dirigere la catena Gialli Mondadori e successivamente tutto il comparto dei libri per edicola ed ora è sceneggiatore di numerose serie televisive.