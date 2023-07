Ma ‘nfatti!| di Franca Spagnolo

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Il profumo della pelle è bòno ma ancora più bòno è se lo mischi a ‘n eau de parfum, chessò dal cuore fruttato o floreale con note avvolgenti di legno, cannella, vaniglia…uhhh, senti che profumo tra ‘ste righe, pare de sta’ dentro ‘na distilleria: ‘na goccia d’olio essenziale pe’ la base, ‘n sussurro de olio pe’ le note de cuore, e ‘na cofana (grande quantità) de oli pe’ la testa. Er profumo è ‘n intrujo magico che te po’ fa perde la testa come l’alcool, e ‘nfatti pe’ crea’ ‘n profumo ce vòle pure l’alcool, sarà pe’ questo che certi profumi come te li spruzzi addosso de inebriano come avessi bevuto ‘n bicchiere de troppo?

A Roma quanno te ‘mprofumi tanto se dice: “Ahó profumi come ‘na m.g.ot..! Che fate? Le comprate du’ vocali e ‘n par de consonanti o ate capito? A parte er sostantivo femminile che a dire il vero starebbe a significà “ragazza prediletta” nonché gatta perché misteriosa e de dubbiosa indole, direi che er profumo pe’ me è ‘na seconda pelle, e dato che pur essendo gatta cambio pelle de continuo, me piace cambia’ fragranza ogni giorno, perciò spesso compro i famosi dupes, per meglio dire “equivalenti” dei profumi celebri che amo ma non acquisto sempre.

In commercio ci sono un’infinità di dupes quasi idendici agli originali che costano meno meno meno della metà dei profumi originali ma che sulla pelle persistono meno meno meno della metà del tempo che durano i profumi “famosi”, tuttavia in alcuni casi per un paio d’ore te inebriano come quel famoso bicchiere de troppo.

Ce stanno i negozi apposta pe’ l’equivalenti dei profumi ma i mejo ‘ndovinate a do’ li trovi’? Dar cinese naturalmente. Tu entri nel negozio cinese e a ‘n angoletto ce trovi sempre le fragranze firmate: Deor, Docce&Gabinette, Versare, Gocci, Armeno, Versare, CoccoCiarlaten: tutti ce l’hanno!

«Tu plova questo bòno, novo, questo uguale!».

Annusi e tanto uguale non te pare, anzi…te sembra ‘n artro mondo ‘n artro sogno e ‘n artra distilleria, tipo vino bòno e succo d’uva der cartone, ma si c’hai naso tra le bottije colorate er tuo lo trovi sicuro.

Sarà una coincidenza ma ogni volta che ti fermi a l’angolo del negozio pe’ senti’ i profumi, da che ‘n c’era nessuno, vengono tutti là a spruzzasse le fragranze, che doppo quarche minuto se crea ‘na nube simil tossica da fa stordi’ pure ‘e mosche. Tra un: “Questo è bono ma lo ricorda poco” a un: “Senti che puzza me pare ‘na fogna” e: “Mo basta ‘n sento più niente n’ho annusati troppi!”, te sei riempita i polsi e le braccia d’alcool e oli essenziali, quanno finarmente hai trovato quello che te piace però oltre alla bottija della prova non trovi la confezione del profumo, ti avvicini alla commessa e chiedi:

«Questo non c’è?». Lei sorride, si avvicina a l’angolo delle fragranze e dice:

«No, questo solo plova, non c’è plofumo.». e Tu :

«Ah grazie! Tieni ti conviene togliere la bottiglia sennò magari ti chiedono il profumo e non ce l’hai!». Lei ancora una volta sorride e:

«Glazie si, questo metto bagno pel plofumale!».

Sgomenta e stordita te guardi intorno cercando lo sguardo de tutti quelli che se stavano a odora’ i profumi, incontri l’occhi de ‘na signora che c’ha ancora in mano la prova de CoccoCiarlaten, ve fissate e senza divve ‘na parola iniziate lo scambio telepatico, lei:

“Cioè, er profumo che me metto addosso la cinesa lo considera profumo pe’ er bagno’? Capito si che roba?” Tu: “Nun me lo di’ io tra riffe e raffe j’ho comprato mezzo negozio pe’ senti che me considera ‘n wc!” Lei: “Senti oggi ‘n compro più gnente, me faccio passa’ la voja!” Tu: “Pure io!”.

‘Nnate pe’ ‘sci’ dar negozio e a ‘n angoletto ce stanno l’accessori – collanine, braccialetti, occhiali da sole, anelli – tu e la signora ve guardate e: “Mah…che poi ar bagno più de ‘na vòrta pure io c’ho spruzzato er profumo mio” Tu: “Ma ‘nfatti…!”.

“Gnola anche occhiale è suo?”

“Si, tutto…pure ‘i du’ profumi, pago cor bancomat…”

