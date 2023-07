Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Si è inaugurata con molta curiosità del pubblico parigino la mostra “Paris Prix’ presso la nuova sede temporanea del Museo MIIT situata nel cuore del quartiere del Marais parigino, cuore pulsante di gallerie, antiquari, negozi alla moda, locali di tendenza, tra il Museo Nazionale Picasso e il Centre Pompidou, a pochi minuti da Notre Dame e dai maggiori musei parigini.

L’esposizione intende proseguire, dopo la pandemia, il percorso internazionale di scambi ed esposizioni curate da Italia Arte e Museo MIIT in tutto il mondo e questa tappa parigina, che corona un progetto nato diversi anni fa e che affianca le iniziative svolte finora nella capitale francese dal nostro gruppo, inaugura una nuova stagione di esposizioni internazionali.

La mostra è stata inaugurata alla presenza del Direttore del Museo MIIT di Torino, Guido Folco, del professor Jean Paul Sidolle, già curatore del Museo di Nantes, di alcuni artisti parigini e italiani e di turisti interessati all’evento che hanno ammirato i lavori, complimentandosi con gli autori presenti.

Molti gli apprezzamenti degli intervenuti per ciò che riguarda la qualità delle opere, la loro carica espressiva ed emotiva e per l’allestimento che è valorizzato dagli ambienti altamente suggestivi e storici di questi locali situati in Rue Saint-Gilles 28, centro del Marais, che , negli ultimi anni, è diventato il palcoscenico anche di tante aziende italiane importanti di moda e design che hanno scelto questo quartiere come trampolino di lancio delle loro attività a Parigi.

Nei prossimi giorni saranno pubblicati sul sito www.italia-arte.it tutti i premi conseguiti dagli artisti.

LA MOSTRA E’ VISITABILE TUTTI I GIORNI DALLE 10 ALLE 13 E DALLE 15.30 ALLE 19.30. DOMENICA 30 DALLE 10 ALLE 13 E DALLE 15.30 ALLE 18.

Sul sito www.italia-arte.it è possibile visionare e scaricare liberamente per uso pubblico e personale le immagini della mostra.

‘PARIS PRIX – PREMIO PARIGI’

MMM MIIT MUSEUM MARAIS

28, RUE SAINT-GILLES

DAL 25 AL 30 LUGLIO 2023

orario di visita LA MOSTRA È VISITABILE TUTTI I GIORNI DALLE 10 ALLE 13 E DALLE 15.30 ALLE 19.30. DOMENICA 30 DALLE 10 ALLE 13 E DALLE 15.30 ALLE 18.