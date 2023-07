Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

DANIO MIGLIORE, “L’origine ama nascondersi”

Opening Venerdì 21 luglio 2023, ore 18.00

MACA, MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA DI ALCAMO

Collegio dei Gesuiti, Piazza Ciullo, Alcamo

Dal 21 luglio al 20 agosto 2023

a cura di Gianna Panicola

Si inaugura il 21 luglio, alle ore 18.00, al MACA Museo d’Arte Contemporanea di Alcamo, la mostra personale di Danio Migliore “L’origine ama nascondersi”, a cura di Gianna Panicola, con la collaborazione del Comune di Alcamo.

Danio Migliore, artista marsalese, vive e lavora a Milano, prosegue una ricerca poetico-pittorica sulle forme archetipe, iniziata nel 2010. “Il titolo della mostra – scrive la curatrice Gianna Panicola – è tratto da una celebre intuizione di Eraclito, il quale sosteneva che l’origine (il modello originario, l’immagine primordiale, l’archetipo), si nasconde. L’infinito celarsi delle forme in natura ha la sua rivelazione nella rappresentazione artistica: forme a falce-luna, a lancia-foglia, circolari-disco solare, linee curve, che si ripetono perché l’energia formatrice ama sentirsi viva, libera, e preferisce cambiare sempre direzione. Un motivo ricorrente in Migliore, è la foglia: l’archetipo delle forme vegetali presenti in natura, principio generatore astratto, elemento proteiforme, formatore per eccellenza”.

“Migliore guarda se stesso – si legge nel testo di presentazione del professore Roberto Rossi Roberti – e si pone come soggetto il cui lavoro si circonda di una serie di relazioni non necessariamente o solamente estetiche, adatte a capire sé in modo non oggettivo, ma di incessante trasformazione e riflessione, intesi come mezzo per raggiungere l’autocoscienza. Ecco dunque l’uso, ad esempio, di supporti impiegati dagli operai dell’edilizia e del restauro a protezione degli spazi in cui si lavora, così anche ritagli sartoriali, avanzi di pelletteria ed altro, e dove si richiedono colori più densi, per evitare, come egli dice, un completo assorbimento da parte del supporto, quindi velocità di esecuzione, ed altri accorgimenti”.

Durante l’inaugurazione verrà presentato il libro di Danio Migliore Attraverso i confini del tempo e dello spazio. Saggio sulle forme archetipe, nel quale l’autore conduce uno studio sull’aspetto genetico che troviamo nelle sue opere pittoriche. Il saggio riprende e rielabora la tesi di laurea con la quale Migliore ha completato gli studi presso l’Accademia di Brera, relatore il professore Roberto Rossi Roberti. Il testo è stato utilizzato all’interno del corso di Teoria della percezione e psicologia della forma, all’Accademia di Brera, di cui Danio Migliore è stato docente.

Note biografiche :

Danio Migliore, specializzato in Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano, è artista, scrittore e docente di arte. La sua ricerca artistica si affianca ad un percorso di ricerca filosofica e spirituale, incentrata sugli archetipi. Ha pubblicato con Mimesis, collana filosofia, Attraverso i confini del tempo e dello spazio. Saggio sulle forme archetipe, presentato nel mese di settembre 2023, presso l’Ex Convento del Carmine, sede dell’Ente Mostra di Pittura Contemporanea di Marsala. La presentazione è stata curata dalla critica d’arte e curatrice Gianna Panicola.

L’artista ha partecipato a diverse mostre personali e collettive, in Italia ed all’estero, tra cui la personale dal titolo Logos mania II – Der fahrende Ritter, nel 2014 a Zurigo, a cura di Teresa Cicciarella col patrocinio dell’Istituto Italiano di Cultura e Sektion für Bildende Künste, nel 2015 a Dornach, Basilea; un programma molto selettivo, nell’ambito delle attività culturali antroposofiche del Goetheanum.

Tornato in Italia, intraprende la carriera di insegnante di arte presso il MIUR.

Dall’11 marzo al 1 aprile 2022 ha svolto un incarico come docente di Teoria della percezione e psicologia della forma, presso l’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano.

Tra le mostre personali più recenti, si ricordano Mater Matuta, presso lo Spazio Kryptos, Milano, dal 5 al 15 aprile 2022 e Forme archetipe, presso la Libreria Bocca, Milano, dal 12 febbraio al 1 marzo 2023, entrambe curate da Vera Agosti.

INFORMAZIONI

Artista: Danio Migliore

Titolo: “L’origine ama nascondersi”

Opening: venerdì 21 luglio 2023, ore 18.00

Periodo: Dal 21 luglio al 20 agosto 2023

Sede: MACA, Museo d’Arte Contemporanea di Alcamo

Collegio dei Gesuiti, Piazza Ciullo, Alcamo

Orario di apertura: da martedì a sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30

Domenica su appuntamento

Sito web: www.daniomigliore.com

Curatore: Gianna Panicola

Autori testi in catalogo: Gianna Panicola, Roberto Rossi Roberti