Amiche ed Amici carissimi, a tutti può capitare che sopraggiunga un impegno improrogabile che accidentalmente si sovrapponga ad uno precedentemente fissato, tuttavia la gestione della disdetta, richiede tatto nei confronti di chi ha previsto di dedicarci il suo tempo. E, questo principio, ascrivibile al rispetto, vale tanto nel lavoro quanto nella vita privata.

Purtroppo, per alcuni, disdire e rimandare, senza neppure prendersi il disturbo di scusarsi e proporre una data alternativa, è divenuta la normalità. Peraltro la stessa maleducazione, costituisce per molti uno stile comportamentale.

Quando il procrastino è altresì reiterato, palesa scarso interesse nei confronti della parte subente, ma se tale atteggiamento perviene dal/la partner – o corteggiatore che sia – diviene fonte d’ intollerabile sgomento e, soprattutto, rivela un segnale di rifiuto.

Prescindendo dalla causa del rifiuto, che esamino successivamente, se è ammissibile che un disguido, un malessere o un’urgenza possano sopraggiungere – ed in tal caso è lapalissiana la dovuta comprensione -, il principio non è altrettanto valido se agito abitualmente.

Tuttavia, peccherei d’assolutismo se mi limitassi ad attribuire unicamente malafede al segnale di rifiuto e non riferissi altre ipotesi riconosciute dalla psicologia, quali complesse dinamiche che impongono il prezioso distinguo e che qui contestualizzo in due differenti macro categorie, cui ricondurre le molteplici cause induttive di procrastinazione: rilassatezza e preoccupazione.

La rilassatezza è manifestata da colui che attua un atteggiamento evitante verso le situazioni che considera routinarie, noiose. Intraprende molte attività – così come nuove storie sentimentali – con entusiasmo, ma venuto meno il fascino della novità tende a stancarsi e si defila.

La preoccupazione è invece espressione di disagio da parte di chi tende ad avere scarsa fiducia nelle proprie capacità, ha difficoltà a gestire lo stress ed è spesso tormentato da una serie di paure e idee irrazionali che costituiscono i cd “fattori bloccanti” non gli consentono di agire.

Appare dunque evidente come la procrastinazione possa assumere differenti connotazioni e non sia sempre e solo attribuibile ad una grezza esternazione agita in malafede o con intento manipolativo, ma possa essere l’espressione di un fenomeno psicologico scatenante un complesso di specifiche emozioni, correlabili all’insicurezza del valore personale.

Credo pertanto che solo un’attenta osservazione possa aiutarci a discernere le persone meritevoli di comprensione, degne di restare al nostro fianco, da coloro considerabili indesiderate.

Un abbraccio

Daniela Cavallini