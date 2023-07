Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

«…la bellezza parte da dentro. La bellezza è la pace interiore, la pace del cuore, accettarsi e amarsi. Nel momento in cui questa pace regna dentro di noi, si tramuta in una bellezza “estetica” assoluta.» (Sara Morandi)

Ciao Sara, benvenuta. Grazie per la tua disponibilità e per aver accettato il nostro invito. Se volessi presentarti ai nostri lettori, cosa racconteresti di te quale Sara giornalista, autrice e blogger?

Amo il giornalismo fin da bambina: ricordo che avevo un registratore – che mi regalò mio padre – a Natale, proprio nel ’93 quando avevo 10 anni. Il registratore che all’epoca si chiamava anche mangianastri, dava la possibilità oltre ad ascoltare la musica, di poter registrare con una cassetta vuota, la propria voce. Ricordo che fingevo di essere in radio e che collaboravo all’interno della mia radio, denominata appunto: “SARA RADIO”. Inoltre, intervistavo le mie nonne, facendomi raccontare la loro vita, la loro infanzia. La mia passione è stata coltivata nel tempo perché proprio con il tempo, ho raccolto mille soddisfazioni: specializzandomi soprattutto nel settore spettacolo. Ho collaborato per “Ciaoradio” di Bologna e grazie a questa prima importante collaborazione, ottenni l’iscrizione all’Ordine dei giornalisti della Toscana, in qualità di giornalista pubblicista. Fra le varie collaborazioni, non posso non menzionare, il giornale del “Quartiere 4” di Firenze, in cui intervistavo spesso attori della compagnia teatrale di zona, “TOP GIRL”, magazine per teenager, “LA NAZIONE” di Firenze in cui ho curato, per un periodo relativamente breve, video-interviste per il quotidiano fiorentino. Sono riapprodata in radio, con “RADIO ROSA”, in cui curavo una rubrica dal titolo: “Stasera in Toscana” che annunciava gli spettacoli nella regione Toscana, per passare all’online con “Firenze Today” e “Today”. Ad oggi sono collaboratrice per “Radio Free Music web”, in cui ogni giovedì mattina intervisto nuovi talenti e big della musica, “La Gazzetta dello spettacolo” e “Mondospettacolo”. Ultimo, ma non per importanza, un blog che condivido con la mia cara amica e collega Angela: “Sarà spettacolo”, in cui dedichiamo, spazio soprattutto, ad emergenti ed esordienti. Come autrice, intendo di libri, ho inaugurato questo nuovo ruolo, grazie al libro: “Sanremo, che passione! I cantanti toscani al Festival della musica leggera italiana”, pubblicato dalla Felici editore. In questo libro ho avuto l’onore di scrivere una parte dedicata al maestro Andrea Bocelli che ho conosciuto a luglio nel 2015 in occasione di una conferenza stampa che tenne a Firenze per il suo concerto che si sarebbe tenuto da lì a poco, a Lajatico (Pisa) nella città in cui è nato.

… chi è invece Sara Donna che vive la sua quotidianità e cosa fai al di fuori del tuo lavoro di giornalista, autrice e blogger?

Sara, è una persona semplice, sincera e spontanea. Amo la musica, strimpello la chitarra – durante il mio tempo libero – in compagnia di Lucio Battisti e tento di cantare i brani Laura Pausini e di Noemi, ovviamente con risultati amatoriali ma divertenti! Oltre alla passione per la musica, dedico parte della mia giornata alla scrittura che per me diventa, non solo una sorta di diario personale, ma anche uno specchio su cui confrontare le mie idee. Il mio lavoro, oltre a collaborare per varie testate che ho citato poco fa, è l’insegnante. Sono una docente di scuola primaria (elementare) e sono fiera di esserlo. Spero di fare sempre del mio meglio e la sera, prima di andare a dormire, mi chiedo se in quella giornata appena trascorsa, abbia fatto tutto quello che potevo fare, per arricchire sia me stessa ma soprattutto “i miei bambini”.

Chi sono e chi sono stati i tuoi maestri d’arte, se vogliamo usare questo termine? Qual è stato il tuo percorso formativo, accademico ed esperienziale nel mondo del giornalismo e della scrittura?

Devo inderogabilmente ricordare Ilaria Alpi e Maria Grazia Cutuli, giornaliste caparbie e coraggiose. Per la cronaca e per la verità hanno donato la loro vita. Mai dimenticare questi due giovani donne. Sempre nel mondo del giornalismo, devo ringraziare tutti coloro che mi hanno affiancato in questi anni e che mi hanno insegnato che, in questo mestiere ma come in tutti del resto, devono regnare serietà, precisione e passione. Ne approfitto per ringraziare uno dei direttori de “La Nazione” di Firenze: Giuseppe Mascambruno. Ricordo che gli inviai un’e-mail, chiedendogli il favore di ricevermi in quanto avevo delle idee da sottoporgli per il giornale. Dopo qualche giorno, mi ritrovai magicamente nel suo ufficio: un’emozione incredibile. Una giovane giornalista alle prime armi, ricevuta dal direttore del giornale più importante della sua città. Dopo poco mi fece fare una prova ed ottenni il mio primo contratto come collaboratrice per “La Nazione”: scrivevo sia pezzi che video-interviste ad artisti, poeti, psicologi, ecc … Mi divertivo lavorando. È stata una delle parentesi più belle della mia vita. Ci tengo a precisare che, nel frattempo studiavo all’università, “Scienze della formazione primaria” alla LUMSA di Roma per diventare insegnante di scuola primaria e di infanzia.

Tu, Sara, scrivi e hai scritto per diversi giornali, conduci un programma in una Radio e hai un tuo Blog. Ci racconti di questi tre aspetti della tua professione, quella di giornalista per la carta stampate e per magazine online, quella di speaker radiofonico e quella di blogger? E dicci pure, se vuoi, quali sono i giornali, quale la radio e qual è il tuo Blog…

Tutti i canali per i quali collaboro hanno un unico filo conduttore: la passione per lo spettacolo. Attraverso questi mezzi cerco di raccontare il bello dello spettacolo, le belle notizie: quelle che ti fanno sentire bene. Per altre news, è bene ascoltare il telegiornale la sera. Vorrei regalare, a coloro che leggono o che ascoltano, momenti di “libertà mentale”. Ascoltare un nuovo cantante, presentare una canzone storica, capire cosa c’è dietro le quinte di un brano. Sempre su “Radio Free Music web”, ho condotto durante il periodo autunnale un programma dal titolo: “Dietro una canzone”, un format in cui l’autore e paroliere Beppe Dati, ha raccontato brevemente (5 puntate) come può nascere una canzone, rispondendo alle varie domande anche degli ascoltatori. Per la radio, devo assolutamente ringraziare Ignazio Ciulla, direttore ed editore di “Radio Free Music web” che mi ha insegnato a riprendere in mano una voce che era rimasta al buio per tanto tempo. Inoltre, ringrazio anche Antonio Di Monte, che si occupa del montaggio e degli effetti che vi sono in sottofondo al programma. Ringrazio Francesco Fiumarella, autore e direttore generale del “Premio Vincenzo Crocitti International”, che mi ha insegnato a dare luce ai talenti, regalando loro la possibilità di farsi conoscere anche al grande pubblico. Inoltre, anche per me, in qualità di giornalista, un immenso arricchimento conoscere artisti nuovi, capaci di regalare “giovani emozioni” (cit. da “Il mio canto libero” di Mogol-Battisti). Oltre alla radio, collaboro per “La Gazzetta dello spettacolo” diretta da Francesco Russo e per “Mondospettacolo” diretto da Alessandro Cunsolo: due giornali online che trattano musica, cinema e televisione, a livello nazionale ed internazionale.

Quali sono gli aspetti che ti appassionano di più di queste tre componenti della tua professione, quali i punti che ritieni di forza e quali le criticità di questa tua attività di divulgatrice culturale e di fatti del mondo dello spettacolo, della musica, della cultura ma anche della cronaca?

Innanzitutto, non trovo sempre facile, conciliare i miei due lavori: quello di insegnante e di giornalista. Bisogna dare tanto ad entrambi per ricevere soddisfazione. I bambini regalano affetto infinito, puro, senza nessun tipo dovere. Devi dedicare loro del tempo: non solo didatticamente, ma devi essere capace di entrare in empatia, ascoltando i loro bisogni e necessità. Per essere un buono o una giornalista, devi essere sempre aggiornato, preparato e troverai sempre qualcuno che ti dirà di lasciar perdere perché non ne vale la pena: essere giornalista, soprattutto ad oggi non è facile: il mestiere è cambiato nel tempo, non solo per la fruibilità delle notizie ma anche perché c’è molto concorrenza. Oltre ad avere un piglio comunicativo, sapere scrivere, devi saperti differenziare. Come? Essendo te sempre stesso, allineandosi con le famose regole delle cinque W: Who/What, When, Where, Why. Aggiornarsi è fondamentale: si impara continuamente, anche quando inconsciamente stiamo compiendo un’altra azione. Credo che il “Life long learning” (un “apprendimento continuato” o “permanente”), non sia legato principalmente all’ambito scolastico, ma per qualsiasi aspetto della propria vita.

Tu, Sara, sei anche una scrittrice. Ci parli dei tuoi libri e delle tue pubblicazioni? Di cosa parlano, quale l’ispirazione che ha generato le tue opere letterarie, quale il messaggio che vuoi arrivi al lettore, quali le storie senza fare spoiler?

Definirmi scrittrice, almeno per il momento, è un po’ “prematuro”. Mi auguro, un giorno, di definirmi tale. Questo termine, credo che sia da attribuire, ad altri illustri colleghi. Attualmente, ho soltanto partecipato in qualità di coautrice, per il testo dedicato ai cantanti/cantautori toscani che hanno calcato il palco di Sanremo. Attualmente mi sto dedicando alla stesura di un romanzo che sarà dedicato a tutte le persone apparentemente fragili ma che hanno nel proprio cuore e nella propria anima, una forza inarrestabile. Non posso anticipare molto perché il progetto è ancora alle prime pagine: sia la musica che il mondo dell’infanzia ricopriranno una parte fondamentale del libro.

Se della tua esperienza professionale dovessi raccontarci un fatto positivo, bello, che ti ha fatto piacere e che ricordi con gioia; e uno negativo, che ti ha dato fastidio, che ti ha lasciato amarezza e che ti ha delusa, che cosa ci racconteresti?

Il più bel ricordo “vivo”’ (ovvero, recente) è stato quello di conoscere Laura Pausini. È un’artista che ammiro dal ‘93: non è soltanto un nostro vanto italiano nel mondo, ma credo che la voce di Laura sia una “forza delicata” che arriva dritta al cuore. Ne approfitto per ringraziare di questa straordinaria opportunità tutto il team di “Lady Radio” di Firenze, in particolare nelle persone: del direttore artistico Lapo Pretelli e della giornalista e speaker, Eva Edili che ho affiancato, diversi anni fa, per “Radio Rosa”. Proprio a “Radio Rosa”, emittente di Barberino Val D’Elsa (Fi), ho mossi i miei primi passi nel mondo della radio, insieme ad un grande team di professionisti: Francesco Nidiaci, Eva Edili, Roberto Tamburini, Paolo Bartalini e del direttore Mario Pissi. Altro ricordo, sempre molto recente legato sempre alla mia infanzia, è stata la conoscenza con lo showman Fiorello. Ho accompagnato una mia cara amica cantautrice, Gipsy Fiorucci, a Roma perché doveva registrare una canzone al famoso video-box di Raidue.

Prima delle 07:15 (ovvero prima della diretta), ci siamo presentate alle 05:00 a “La caffetteria Montello” dove Fiorello ogni mattina fa colazione e trasmette una diretta con i presenti. Fiorello è una persona davvero alla mano, oltre ad essere un grande professionista. Ci siamo divertite: sia durante la diretta Instagram che durante la diretta della puntata.

Nel lavoro, ma anche nella vita in generale, cerco di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, ma in realtà, tendo ad essere pessimista, vedendolo appunto, mezzo vuoto. Raccontare qualcosa di negativo? Questo non è sicuramente capitato solo a me: subire il pregiudizio. È vero che non si può piacere a tutti e, questo è un dato di fatto, ma accostarsi alla sola apparenza, rende sterile e alterata un’eventuale conoscenza. Credo fermamente che sia fondamentale conoscere a pieno qualcuno, prima di avere un parere su di lui/lei, perché potrebbe capitare anche – in positivo – di ricevere delle belle sorprese!

«Appartengo a quella categoria di persone che ritiene che ogni azione debba essere portata a termine. Non mi sono mai chiesto se dovevo affrontare o no un certo problema, ma solo come affrontarlo.» (Giovanni Falcone, “Cose di cosa nostra”, VII ed., Rizzoli libri spa, Milano, 2016, p. 25 | I edizione 1991). Tu a quale categoria di persone appartieni, volendo rimanere nelle parole di Giovanni Falcone? Sei una persona che punta un obiettivo e cerca in tutti i modi di raggiungerlo con determinazione e impegno, oppure pensi che conti molto il fato e la fortuna per avere successo nella vita e nelle cose che si fanno, al di là dei talenti posseduti e dell’impegno e della disciplina che mettiamo in quello che facciamo?

Come non essere d’accordo con le parole di un uomo che ha donato la propria vita per la giustizia. Ritengo che la vita sia una strada tortuosa: più te la cavi a guidare, meglio riesci ad arrivare all’obiettivo. Sono del toro e per quanto sia veritiero o meno l’oroscopo, mi ritengo cocciuta e testarda. Cerco di fare del tutto per arrivare al mio obiettivo e se non ci arrivo, ci resto male. Cado, piango e mi rialzo. In poche parole: la macchina la guidi tu e la strada un po’ te la crei e un po’ te la trovi. Sui talenti, credo che tutti ne abbiamo anche più di uno: sono perfettamente d’accordo con lo psicologo americano Howard Gardner che ha introdotto la “Teoria delle intelligenze multiple”. Difatti, secondo tale studio, non esiste una capacità comune a tutti gli individui chiamata intelligenza, esistono diverse forme di intelligenza o come possiamo comunemente definire, “attitudini che ognuno di noi ha e che può sviluppare durante il corso della vita. È anche il bello della vita: imparare a conoscersi e buttarsi in ciò che crediamo fermamente bello e positivo, per ognuno di noi.

«Quale sarà la condizione della società e della politica di questa Repubblica di qui a settant’anni, quando saranno ancora vivi alcuni dei bambini che adesso vanno a scuola? Sapremo salvaguardare il primato della Costituzione, l’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e l’incorruttibilità della giustizia, oppure avremo un governo del denaro e dei disonesti?» (Joseph Pulitzer, “Sul giornalismo”, 1904). Cosa ne pensi di questo parole di Pulitzer, che scrisse nel suo saggio sul giornalismo pubblicato nel 1904? In che stato di salute vive oggi il giornalismo occidentale, secondo te?

Parole vere, parole sagge, parole che hanno scattato una foto della nostra attualità. Il mondo sarebbe uno spazio meraviglioso se i suoi cittadini fossero più rispettosi e più onesti. Con questo, non dobbiamo mai smettere di fare qualcosa nel nostro piccolo. Se siamo genitori o educatori, insegnare ai bambini il rispetto per se stessi e altrui, se siamo circondati da amici o da una famiglia non dimenticare mai di assaporare i momenti belli come il Natale, un picnic, una passeggiata o di un concerto. Quello che manca, veramente alla società di oggi, è vivere l’oggi e apprezzare le cose belle che ci capitano. Quando capitano, dobbiamo accorgercene, altrimenti continueremo a vivere in un’eterna delusione.

«Un giornalista è la vedetta sul ponte di comando della nave dello Stato. Prende nota delle vele di passaggio e di tutte le piccole presenze di qualche interesse che punteggiano l’orizzonte quando c’è bel tempo. Riferisce di naufraghi alla deriva che la nave può trarre in salvo. Scruta attraverso la nebbia e la burrasca per allertare sui pericoli incombenti. Non agisce in base al proprio reddito né ai profitti del proprietario. Resta al suo posto per vigilare sulla sicurezza e il benessere delle persone che confidano in lui.» (Joseph Pulitzer, “Sul giornalismo”, 1904). Cosa è secondo te il giornalista oggi? Cosa pensi della definizione che ne dà Pulitzer nel suo saggio?

I giornalisti sono comunicatori e dato che il loro ruolo è fondamentale devono stare attenti a ciò che dicono e a ciò che scrivono. La mia più grande solidarietà, va ai colleghi della cronaca che ricoprono un ruolo chiave e delicato: sia per cosa dicono e per come lo dicono. Credo che un buon giornalista debba puntare sempre alla verità, utilizzando un linguaggio semplice, congruo all’argomento e professionale. Mai dimenticandosi, di seminando una traccia di sé stesso nel mondo.

«… mi sono trovato più volte a riflettere sul concetto di bellezza, e mi sono accorto che potrei benissimo (…) ripetere in proposito quanto rispondeva Agostino alla domanda su cosa fosse il tempo: “Se nessuno me lo chiede, lo so; se voglio spiegarlo a chi me lo chiede, non lo so.”» (Umberto Eco, “La bellezza”, GEDI gruppo editoriale ed., 2021, pp. 5-6). Per te cos’è la bellezza? Prova a definire la bellezza dal tuo punto di vista. Come si fa a riconoscere la bellezza secondo te?

Sarà una risposta banale, ma la bellezza parte da dentro. La bellezza è la pace interiore, la pace del cuore, accettarsi ed amarsi. Nel momento in cui questa pace regna dentro di noi, si tramuta in una bellezza “estetica” assoluta. Anch’io come tutti, ho attraversato momenti bui e nel mio viso non c’era una naturale bellezza … La bellezza “VERA” e duratura parte da dentro. La bellezza è pace e quella di cui sto parlando, la sia acquista con il tempo, con l’amore sia verso sé stessi che verso gli altri.

«…anche l’amore era fra le esperienze mistiche e pericolose, perché toglie l’uomo dalle braccia della ragione e lo lascia letteralmente sospeso a mezz’aria sopra un abisso senza fondo.» (Robert Musil, “L’uomo senza qualità”, Volume primo, p. 28, Einaudi ed., 1996, Torino). Cosa pensi di questa frase di Robert Musil? Cos’è l’amore per te e come secondo te è vissuto oggi l’amore nella nostra società contemporanea, tecnologica e social?

Musil ha ragione: l’amore vero ti fa perdere la ragione: forse, è proprio questo il bello! L’amore è il sentimento per eccellenza, vive in te con un colore definito dentro la nostra anima. Le famose farfalle nello stomaco, che trovo una metafora eccellente, si possono sentire a qualunque età. Sono un’inguaribile romantica e tradizionalista per cui mi piace pensare all’amore associandolo ad una scatola di cioccolatini, ad una cena con vista mare ma anche con un buon panino per strada. L’amore è una continua condivisione di piacere, quando invece si inizia a chiudersi e ad avere difficoltà nel comunicare, sono allarmi. Credo che ci si debba dire tutto, essere sinceri ed onesti, anche quando una verità è difficile da raccontare. I social? Come ti ho detto, mi piace guardare sempre “il bicchiere mezzo pieno” e credo che i social siano un ottimo mezzo per condividere foto e pensieri. Chiaramente, come in tutte le cose, il loro uso deve avere un equilibrio e non diventare inappropriato.

«I perdenti, come gli autodidatti, hanno sempre conoscenze più vaste dei vincenti, se vuoi vincere devi sapere una cosa sola e non perdere tempo a saperle tutte, il piacere dell’erudizione è riservato ai perdenti.» (Umberto Eco, “Numero Zero”, Bompiani ed., Milano, 2015). Cosa ne pensi di questa frase del grande maestro Umberto Eco? In generale e nel mondo dell’arte, della cultura, della letteratura contemporanea? Come secondo te va interpretata considerato che oggi le TV, i mass media, i giornali, i social sono popolati da “opinionisti-tuttologi” che si presentato come coloro che sanno “tutto di tutto” ma poi non sanno “niente di niente”, ma vengono subdolamente utilizzati per creare “opinione” nella gente comune e, se vogliamo, nel “popolo” che magari di alcuni argomenti e temi sa poco? Come mai secondo te oggi il mondo contemporaneo occidentale non si affida più a chi le cose le sa veramente, dal punto di vista professionale, accademico, scientifico, conoscitivo ed esperienziale, ma si affida e utilizza esclusivamente personaggi che giustamente Umberto Eco definisce “autodidatti” – e che io chiamo “tuttologi incompetenti” – ma che hanno assunto una posizione di visibilità predominante che certamente influenza perversamente il loro pubblico? Una posizione di predominio culturale all’insegna della tuttologia e per certi versi di una sorta di disonestà intellettuale che da questa prospettiva ha invaso il nostro Paese? Come ne escono l’Arte e la Cultura da tutto questo secondo te?

La conoscenza è il più grande strumento al mondo che l’uomo possiede e che va coltivata con pazienza, con costanza e con dedizione. Non credo che ci siano “opinionisti-tuttologi” ma che sia cambiato radicalmente il modo di fruire le informazioni. La società che è cambiata e, di conseguenza, anche il modo di approcciarsi alla cultura. Da un lato, è straordinario che la tecnologia (in questo caso internet) permetta di seguire lezioni online, organizzare conference anche con persone distanti migliaia di chilometri e creare un proprio avatar in grado di catapultarti in un mondo parallelo. Cose impensabili decine di anni fa. Dall’altro, sempre attraverso l’avvento del web, tanti hanno avuto modo di creare un proprio spazio, come specchio nel mondo. Questa enorme opportunità ha fatto sì, che alcuni abbiano abusato di questo, per crearsi ruoli, che non li competono. Per fortuna, abbiamo una mente in grado di ragionare e di selezionare quello ci viene proposto. Naturalmente, alla base, ci deve essere una buona cultura e tanta umanità.

Nel gigantesco frontale del Teatro Massimo di Palermo c’è una grande scritta, voluta dall’allora potente Ministro di Grazia e Giustizia Camillo Finocchiaro Aprile del Regno di Vittorio Emanuele II di Savoia, che recita così: «L’arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. Vano delle scene il diletto ove non miri a preparar l’avvenire». Davvero l’arte e la bellezza servono a qualcosa in questa nostra società contemporanea tecnologica e social? E se sì, a cosa serve oggi l’arte secondo te?

L’arte non passa mai di moda. L’arte muta con la società. Sfruttiamo, in modo positivo e maturo, la tecnologia e i suoi frutti. “Tutto il mondo è un palcoscenico e gli uomini e le donne sono soltanto attori. Hanno le loro uscite e le loro entrate e nella vita ognuno recita molte parti”. Questa è una delle celebri frasi di William Shakespeare in “Come vi piace” (“As You Like It”), una commedia pastorale del 1600 che ha l’intento di sottolineare che la vita di ognuno di noi sia una sequenza di scene e controscene. Quello che mi preoccupa ad oggi e, che realmente mi dispiace e che il teatro si stia perdendo di vista … In tempi pre-Covid ero settimanalmente in teatro per intervistare attori o per scrivere recensioni. Già qualche anno fa, non notavo un pubblico molto “giovanile” ma persone da almeno trent’anni in su … Manca una spinta da dare ai giovani per amare il teatro. Il teatro è vita. Il teatro è reale: dobbiamo aspettarci un teatro 3D o 4D? Non perdiamo l’abitudine di recarci ai musei per apprezzare i valori esposti: l’Italia, fortunatamente ne è piena di questi gioielli. Proprio in questi giorni, una delle istituzioni culturali più prestigiose del paese, lo storico Gabinetto Vieusseux di Firenze (la mia città) ha scommesso sul digitale e sulla multimedialità per condividere il ricchissimo patrimonio letterario: dalle prime edizioni dei Promessi sposi e delle opere di Leopardi. Senza dimenticare dei geni letterati come Montale, Ungaretti, Saba, Pasolini, Luzi e tanti altri scrittori a cavallo fra l’800 e il ‘900.

Anche il cinema è arte. Andiamoci più spesso non solo per guardare un film ma anche per prendere spunto per il nostro quotidiano. Ci ricordavamo del grande Francesco Nuti? Abbiamo iniziato a parlarne solo dopo la sua scomparsa. Facciamo conoscere Nuti alle nuove generazioni: un regista, uno sceneggiatore e un attore che ci ha regalato una nuova comicità, essendo stato anche di ispirazione a molti artisti toscani e non solo.

Se per un momento dovessi pensare alle persone che ti hanno dato una mano, che ti hanno aiutato significativamente nella tua vita artistica e umana, soprattutto nei momenti di difficoltà e di insicurezza che hai vissuto, che sono state determinanti per le tue scelte professionali e di vita portandoti a prendere quelle decisioni che ti hanno condotto dove sei oggi, a realizzare i tuoi sogni, a chi penseresti? Chi sono queste persone che ti senti di ringraziare pubblicamente in questa intervista, e perché proprio loro?

Ringrazio pubblicamente mia mamma che mi ha sempre insegnato i sani e i veri principi della vita. Mi ha insegnato a dire sempre GRAZIE, ad essere umile e quando si sbaglia, a sapere chiedere scusa, senza vergognarsi. Vorrei anche ringraziare le mie nonne che mi hanno donato la loro vita e ora sono in cielo, sperando che veglino sempre su di me. I nonni e le nonne sono un patrimonio umano inestimabile e cerchiamo di dare loro, l’incredibile valore che meritano.

Se dovessi consigliare ai nostri lettori tre film da vedere quali consiglieresti e perché?

Più che consigliare, posso dirti quali sono i miei film preferiti e perché … Naturalmente, sono pellicole talmente conosciute che piaceranno senz’altro a tutti, o comunque, alla maggior parte. Impossibile non citare “Pretty woman”, la favola delle favole con protagonisti Julia Roberts e Richard Gere. “Dirty Dancing”, commedia musicale che ha come cornice la danza e, al centro di essa, una storia d’amore con protagonisti Jennifer Grey e lo straordinario Patrick Swayze. Infine, ma non per ultimo di preferenza ma solo per casualità, “Grease” musical per eccellenza con John Travolta e Olivia Newton-John. Film molto diversi sia per trama che per ambientazione, ma con punto saliente in comune: una bella storia d’amore condita da passione e da un pizzico di follia.

… e tre libri da leggere assolutamente nei prossimi mesi? Quali e perché proprio quelli?

Come non menzionare “La principessa Saranghae” di Diego Galdino che narra di due anime che si incontrano grazie ad una magia speciale: una storia romantica ma soprattutto moderna. Un altro testo, “A come amore, B come bambino. Le parole del papa per i ragazzi” scritto da proprio da Papa Francesco che si rivolge ai giovani come un padre, un fratello maggiore, un nonno, toccando temi come l’amicizia, la scuola e la famiglia. Ultimo libro che devo (scherzo!) consigliare è: “Sanremo, che passione! I cantanti toscani al Festival della musica leggera italiana”, curato dal giornalista e scrittore Paolo Mugnai. Un libro dedicato ai cantanti toscani che hanno calcato il palco di Sanremo: aneddoti, descrizioni e storie di backstage che hanno reso gli artisti e i loro brani, più leggendari che mai. Ho avuto anch’io l’onore di partecipare a quest’opera, dedicando un capitolo al maestro Andrea Bocelli che, attraverso la sua voce e il suo stile “pop-tenorile”, ha influito in quelle che sono state le mie attuali scelte e gusti musicali.

I tuoi prossimi progetti? Cosa ti aspetta nel tuo futuro professionale che puoi raccontarci? A cosa stai lavorando in questo momento?

Come accennato prima, sto lavorando ad un mio progetto editoriale che spero abbia luce in un prossimo futuro. Inoltre, sto cercando di studiare e di specializzarmi sempre di più sul mio ruolo di docente e di educatrice. È proprio vero, non si smette mai di imparare!

Dove potranno seguirti i nostri lettori?

Attualmente, collaboro per “La Gazzetta dello spettacolo” magazine diretto da Francesco Russo, per “Mondospettacolo” giornale capitanato da Alessandro Cunsolo e per “Radio Free Music web” con la direzione artistica di Ignazio Ciulla. All’interno della webradio conduco un programma settimanale (ogni giovedì alle 10:30) dal titolo: “Ti ascolto” in cui intervisto un nuovo talento o un big della musica, che si racconta attraverso un brano del proprio repertorio.

Come vuoi concludere questa chiacchierata e cosa vuoi dire a chi leggerà questa intervista?

Chi leggerà questa intervista avrà modo di conoscermi meglio e in qualche modo di capirmi più a fondo.

Concludo semplicemente con una frase, che potrei definire il mio mantra giornaliero, presa in prestito da Gandhi: “La vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia”. Difatti, la vita è un viaggio in cui bisogna sapersi adattare continuamente alle intemperie ma anche saper sorridere nei momenti di sole.

Sara Morandi

https://www.facebook.com/sarah.farreth

https://www.instagram.com/sara_morandi83/

Andrea Giostra

https://www.facebook.com/andreagiostrafilm/

https://andreagiostrafilm.blogspot.it

https://www.youtube.com/channel/UCJvCBdZmn_o9bWQA1IuD0Pg