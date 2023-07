Segnalazioni Letterarie:

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

“I risvolti della vita”, romanzo d’esordio di Michela Rossato, pubblicato da Pathos edizioni, è la classica opera da happy-ending, dove i buoni sentimenti e le belle persone trionfano, nonostante le asperità della vita. La trama – l’amore clandestino tra un uomo sposato ed una donna molto più giovane – è insospettabilmente trattata con la dovuta attenzione e il meritato rispetto: emerge il logorio della loro relazione segreta, le sofferenze di Ivana, i sensi di colpa di Lorenzo, le opposizioni delle rispettive famiglie.

Il senso di un rapporto incerto e precario, eppure duraturo e resistente a tutti gli urti della vita, viene descritto in maniera matura, cosa che permette di perdonare una certa basicità nella scrittura – semplice, scorrevole, ma non attraente – e una narrazione che, in alcuni passaggi, diventa più fiabesca che realistica, per piegarsi al-le esigenze di una storia in cui tutto, in qualche modo, deve ri-comporsi, trovare uno sbocco, sciogliere qualsiasi nodo.

Il libro ha il merito di porre alcuni quesiti importanti senza mai scadere nel giudizio accusatorio; ma nel contempo, ha il limite di farlo in maniera semplicistica, con personaggi eccessivamente accondiscendenti e fin troppo schierati a favore dei due innamorati. I risvolti psicologici della storia d’amore descritta sono affrontati in tutta la loro complessità, però è innegabile che una certa prolissità, il ricorrere di taluni stati d’animo e alcune descrizioni abba-stanza pedanti ai fini della trama, rintuzzano l’esperienza di lettura di questo libro che non ha nessuna pretesa, se non quella di ricordare come l’amore non sia una convenzione e la vita non abbia un’unica direzione.

Alessandro Orofino

Il libro:

Michela Rossato, “I risvolti della vita”, Torino, Pathos Edizioni, 2023

https://amzn.eu/d/hex1A4J

