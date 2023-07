Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Lei: una gitana, una zingara, una nomade vera e propria. Lui: un abile giocatore di Shangai, un uomo di una certa età, diremmo, di mestiere orologiaio. Da un incontro come un altro – ma quale incontro è veramente come un altro? – una serie di eventi si dipanano e fanno sì che la vita non sarà più la stessa, per entrambi.

Lei, la vagabonda, scappa da un matrimonio combinato e quindi da tutta una serie di regole che la costringevano a essere quella che non era. Lui, l’anziano, è abituato ormai a riparare gli orologi e ad avere pazienza con le cose e con le persone. E sceglie deliberatamente di proteggere quella giovane donna che si ritrova a conoscere, la protegge senza un apparente motivo, ma a volte le cose accadono per ragioni che non sappiamo spiegarci neanche noi. E può essere un bene lasciarsi trasportare.

Erri De Luca usa diversi registri per regalarci questo racconto lungo – o romanzo breve – tra fitti dialoghi e lettere. E lo fa con essenzialità, senza sprecare parole che potrebbero essere di troppo, restituendoci la bellezza di un rapporto che non ha doppi fini, ma in cui si svela tra le righe un meraviglioso istinto dell’umanità: quello di aiutarsi, di sacrificarsi per gli altri, di fare qualcosa per qualcuno anche quando non ce lo chiede, anche quando può essere pericoloso.

Nello sfondo, la storia della guerra fredda. Al centro, invece, la pace dell’anima che, rendendosi utile, si nobilita e dimentica il male.

Ornella Spagnulo

Il libro:

Erri De Luca, “Le regole dello Shangai”, Milano, Feltrinelli, 2023

https://amzn.eu/d/iYOApZa

Il gruppo di “Segnalazioni Letterarie”:

Alberto Raffaelli

https://www.facebook.com/alberto.raffaelli.3

albertoraf2@gmail.com

Alessandro Orofino

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004579425727

Ornella Spagnulo

https://www.facebook.com/profile.php?id=100062958233929

Segnalazioni Letterarie:

https://www.facebook.com/groups/2021451154615175