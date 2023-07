Segnalazioni Letterarie:

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

L’agente letteraria Michela Tanfoglio – la cui fluviale attività è stata premiata, tra le altre cose, con il titolo di Migliore Editor d’Italia riconosciutole nel 2021 dal Premio internazionale Città di Cattolica-Pegasus Literary Awards – passa per la prima volta dall’altra parte della barricata cimentandosi nella biografia di un gigante dell’arte quale il pittore spagnolo, sul cui profilo il volume compie uno stato dell’arte puntuale ed esaustivo.

Attingendo a una ricca bibliografia, il libro ne ripercorre l’esistenza, soffermandosi sulle tappe esistenziali e su molti degli innumerevoli nuclei che caratterizzano il suo magistero.

L’autrice conferma una costante dello storytelling picassiano, quella di un gigante instancabile il cui vitalismo inesauribile è pronto a trarre nutrimento ispirativo da tutto ciò che gli passa attorno, a cominciare dai sentimenti altrui e soprattutto dalle molte donne che lo hanno affiancato nei decenni.

Proprio la poligamia sembra porsi come fattore di innovazione incessante, di una continua evoluzione pronta a passare sopra tutto e tutti (ispirando così il concetto – e il titolo – di “mala arte”), a cominciare dall’elemento femminile che ne ha fatto uno dei famosi seduttori del XX secolo. In poche personalità come Picasso vita e arte sono apparsi tanto strettamente complementari, all’insegna di quella che più che una vocazione si configura proprio come forza talentuosa primigenia, spronatrice di un superarsi senza sosta attraverso la sperimentazione di nuove esperienze sulle tele e nell’arte, come pure nella vita e nei sentimenti.

Tutto questo superindividualismo perennemente teso a ingoiare per accrescersi tutto ciò che gli si presenta davanti ha avuto un prezzo, e la Tanfoglio lo sottolinea a più riprese. Si tratta però di un rovescio dall’effetto non unilaterale: oltre a causare sofferenza nelle persone a lui più care, specie a partire dalla fine del secondo conflitto mondiale Picasso è rimasto confinato in una dimensione da mito vivente, “obbligato a tenere a bada la smisurata ammirazione nei suoi confronti” e in qualche modo bandito dalla società ordinaria.

“La mala arte” restituisce con puntualità e sottigliezza – a cinquant’anni dalla scomparsa – il senso di una vita irripetibile, percorsa da una dialettica sempre più marcante il proprio tempo.

Significativo che in conclusione (certo non casualmente) si riporti una delle spiegazioni più convincenti dell’impatto dell’arte di Picasso: egli inventò “un mondo che non era costituito più da immagini prese dalla natura […] ma da immagini inventate, […] un’astrazione assolutamente e unicamente umana”, esaudendo “l’ispirazione che ogni creatura umana, confusamente, racchiude in sé: l’ansia di liberarsi”.

Alberto Raffaelli

Il libro:

Michela Tanfoglio, “Picasso. La Mala Arte”, Torino, La Corte Editore, 2023

https://amzn.eu/d/gpZqjvo

