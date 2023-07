Segnalazioni Letterarie:

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

La semplice quotidianità – la vita di ogni giorno – e l’epifania del sacro. A chi, per sua sfortuna, abbia perso il senso di Dio e della fede mi verrebbe da suggerire questo libro di Franco Arminio: “Sacro minore”. Versi scritti con chiarezza e con la segreta ambizione di rivelare, di mostrare, di mantenere la sacralità dei momenti di un’esistenza.

Il legame tra letteratura e spiritualità è molto antico e presente in ogni cultura. Ma qui Franco Arminio ce lo restituisce con potenza, lo rielabora e lo restituisce a noi, una società fortemente laica e priva di stupore. Franco Arminio viene da una realtà di paese rurale e questo aspetto biografico lo ha nutrito e alimentato, rendendo possibile la scrittura di un testo come questo, essenziale, per certi versi arcaico eppure così moderno nella forma. “Sacro minore” è un dialogo con Dio ai giorni nostri, e anche un dialogo su Dio tra uomo e uomo.

Tanti sono i temi, il padre, la madre, l’amore, la precarietà del vivere. “Sacro è non perdere la timidezza”, dice il poeta in un solo verso. “Sacro non è raccontare / ciò che sai / ma quello che ti commuove / e non sai perché”, scrive Arminio contro ogni intellettualismo. E ancora: “Sacra è la poesia, / ma solo quando è ladra, / quando ruba un poco di miseria al mondo”. Cosa c’è ancora da spiegare? Ogni poesia inizia così, con l’aggettivo sacro o sacra.

Resta un consiglio al lettore: quello di abbandonare ogni riserva, per farsi piccolo e apprendere che la sacralità sta anche – forse soprattutto – nelle piccole cose di tutti i giorni, anche quando siamo in fila e non sappiamo vedere quanto è sacro spendere del tempo in coda aspettando dalla vita le risposte. Anche quando leggiamo un testo come questo e qualche frase ci sconvolge, e ritorniamo alla vita un po’ cambiati e un po’ più grati.

Ornella Spagnulo

Il libro:

Franco Arminio, “Sacro minore”, Torino, Einaudi, 2023

