“Quando si ha una passione il tempo lo si trova sempre.

Ed io ho trovato il tempo di scrivere anche se il prez­zo che ho pagato è stato altissimo, a discapito della mia vita privata, del mio riposo e dei miei weekend.

Questo è il mio primo romanzo. Ci ho messo anni per scriverlo, dopo tutte le volte che l’avevo abbando­nato per paura di non farcela, ma questa storia meri­tava di essere conosciuta.” (Gian Ettore Gassani).

Amiche ed Amici carissimi, nella citazione di Gian Ettore Gassani – Avv. Matrimonialista e Presidente AMI – nonché noto Saggista, solo recentemente approdato e subitaneamente affermatosi nell’olimpo degli Scrittori, è racchiusa l’essenza del Suo stile di pensiero – coerentemente trasposto da sempre nella Sua stessa quotidianità –, il messaggio esortativo che rivolge a tutti noi e soprattutto, con affettuoso monito, ai giovani: mai arrendersi, costi quel che costi!

Con determinazione ed infaticabile applicazione, l’Amico Gian Ettore ha raggiunto i ragguardevoli risultati che fin da ragazzo si era prefissato, senza mai cedere all’effimera tentazione degli alibi. E, Lui ne avrebbe avuti oggettivamente molti, che condivide con noi nell’emblematica intervista qui riportata

Ne “L’ultimo abbraccio” (Ed. Diarkos) Gian Ettore racconta storie realmente vissute da ragazzi e ragazze, cresciuti in un orfanotrofio dell’Ucraina, nella città immaginaria di Pozen. Immaginaria così come i nomi attribuiti ai ragazzi, ad esclusiva tutela della loro privacy.

Oggi scegliamo la storia di Yuri e la sua mamma immaginata

Yuri Lebed, dodici anni. Iperattivo, un po’ bassino per la sua età, con una capigliatura selvaggia di colore castano chia­ro che gli copriva interamente la fronte. Aveva come segno particolare una vistosa voglia sul pettorale de­stro. A seguito di una telefonata anonima, era stato trovato dalla polizia in uno scatolone, coperto dai brandelli di una coperta.

La madre lo aveva abbandonato dopo il parto. Ave­va vissuto quell’abbandono come un lutto, uno strap­po umiliante, un aborto dal cuore materno.

Da qual­che tempo il ragazzo passava le notti a disegnare il volto della sua mamma immaginaria, orgoglioso di mostrarla l’indomani ai suoi amici in tutta la sua fantasticata bellezza. “E’ così che la sogno” ed immediatamente chiedeva loro con ansioso desiderio di conferma: “pensate che verrà a trovarmi?”. La storia di Yuri è molto lunga e s’intreccia con altre che, a prescindere dal risultato finale, saranno insegnamenti di amore e solidarietà incondizionati.

Un abbraccio a tutti,

Daniela Cavallini – Gian Ettore Gassani

