Domani 20 luglio l’ultimo appuntamento con gli artisti di Fabbrica

Giambrone: «L’obiettivo è costruire un teatro sempre più inclusivo»

Hanno fatto registrare il tutto esaurito i concerti del Teatro dell’Opera di Roma all’interno della rassegna Luglio sotto un sipario di stelle a Villa Torlonia. L’intento dell’iniziativa era di portare la grande musica fuori dalle sedi deputate e gratuitamente per spettatori, cittadini e turisti. Il Teatro dell’Opera di Roma ha aderito al progetto del Teatro di Roma – che dal 27 giugno al 20 luglio ha trasformato il Campo dei Tornei in un teatro all’aperto – proponendo tre concerti che hanno visto una piena ed entusiasta partecipazione del pubblico, raggiungendo il numero massimo di prenotazioni ogni sera.

La rassegna Luglio sotto un sipario di stelle è una produzione del Teatro di Roma con il sostegno del Municipio II e la collaborazione del Teatro dell’Opera di Roma, che per l’occasione ha organizzato un inedito trittico di concerti: Coro preparatorio e Schola Cantorum diretti da Alberto de Sanctis e Isabella Giorcelli (6 luglio), Voci femminili del Coro del Teatro dell’Opera dirette da Ciro Visco (13 luglio) e, l’ultimo, in programma giovedì 20 luglio ma già sold out, con un recital per voci e pianoforte su musiche di Wolfgang Amadeus Mozart a cura degli artisti di “Fabbrica“, lo Young Artist Program dell’Opera di Roma.

«È davvero una grande gioia che il Teatro dell’Opera sia stato presente con tre concerti in questo spazio di grande fascino – ha dichiarato il Sovrintendente del Teatro dell’Opera di Roma Francesco Giambrone – per offrire al pubblico programmi musicali di grande qualità eseguiti dai nostri complessi artistici, accolti da un pubblico attento, numeroso e caloroso. Il nostro lavoro in sinergia con i territori e le principali istituzioni di Roma Capitale, si arricchisce della bella collaborazione progettuale con il II Municipio e con il Teatro di Roma e continua a diffondersi e articolarsi su due direttrici: l’offerta artistica di alto livello e l’ascolto dei bisogni delle comunità, con l’obiettivo di costruire insieme un teatro sempre più inclusivo».

«Il Teatro dell’Opera, oltre i luoghi che lo hanno reso celebre nel mondo, ha scelto Villa Torlonia per essere con la città, donando tre spettacoli di altissimo valore artistico – ha commentato l’Assessore alla Cultura e Università del II Municipio Fabrizio Rufo – Desidero ringraziare il Sovrintendente Giambrone per aver accettato di partecipare a questo progetto che se ulteriormente sviluppato potrà produrre grandi risultati nella diffusione e nella fruizione culturale. Il progetto Sotto un sipario di stelle ha tutte le potenzialità per diventare una “piccola” e innovativa Caracalla».

«La sinergia progettuale del Teatro di Roma con l’Opera di Roma si è rilevata un’inedita esperienza di intesa e collaborazione tra due istituzioni culturali che insieme si sono immerse nella città per portare l’arte musicale a tutti, rendendo accessibili le voci della lirica e del nostro migliore patrimonio culturale – aggiunge Giovanna Marinelli, Commissario Straordinario della Fondazione Teatro di Roma – Insieme abbiamo acceso l’estate all’aperto nel parco di Villa Torlonia, in ascolto del quartiere, rendendo concreto lo spirito del teatro e della musica, grazie anche al prezioso contributo delle proposte artistiche del Municipio II. Il teatro e la musica parlano a tutti e sono di tutti, per questo auspichiamo di continuare con altri progetti a rendere grande lo spettacolo dell’arte!».

Oltre agli impegni di Luglio sotto un sipario di stelle, il Teatro dell’Opera di Roma prosegue la sua Stagione Estiva 2023 al Caracalla Festival.