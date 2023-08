Al via la 15° edizione del My Way Festival 2023

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Lercara Friddi 3 agosto 2023. Al via la 15° edizione del My Way Festival che apre i battenti dal 4 al 5 agosto, voluto fortemente dalla amministrazione comunale di Lercara Friddi, paese di origine della famiglia di Frank Sinatra. Lercara Friddi oggi, oltre alle innumerevoli testimonianze archeologiche, come il sito sicano del Colle Madore o il parco archeologico delle zolfare, può vantare un forte legame con una delle voci più conosciute al mondo del ventesimo secolo, Frank Sinatra.

Al via, dunque, la 15° edizione del My Way Festival dal 4 al 5 agosto, organizzato dall’Associazione “Life & Art Promotion” con il coordinamento artistico di Salvino Castiglia, patrocinato dall’Assessorato Turismo e Spettacolo Regione Siciliana e attuato dall’amministrazione comunale di Lercara Friddi.