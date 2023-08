Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Ho avuto modo di ascoltare alcune delle “Novelle brevi di Sicilia” di Andrea Giostra… sono davvero belle!

Tra l’altro, per un siciliano evocano degli stralci di vita che sicuramente si sono vissuti, o in prima persona o raccontati da qualcuno.

Leggendo la prima Novella, “Gli auguri di mia nonna ottantenne”, non ho potuto fare a meno di sorridere perché, come si suole dire per ora, “mi ha sbloccato dei ricordi”. Mi sono rivista io bambina… che ascolto la mia adorata nonna, mentre trasforma anche il più banale aneddoto, in un racconto appassionante ricco di dettagli e particolari; ed anche io, come Andrea Giostra, ho iniziato a scrivere storielle per le mie compagnette di allora (chissà dove sono finiti questi quadernetti). Leggendo le Novelle, mi sono tornati in mente i pomeriggi che trascorrevo con lei e alcune delle sue storie.

Buona lettura!

Simona Iacona

Rai Radio 1: «Il caso letterario delle “Novelle brevi di Sicilia”» | Eliana Escheri intervista Andrea Giostra | Mercoledì 31 maggio 2023

