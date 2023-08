By

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

«…storie raccontate dall’autore con un linguaggio semplice e asciutto, uno stile originale e un registro narrativo spontaneo che rende le storie credibili, “vere”.» (Alessandra Bucci)

Sembra quasi di camminare per i vicoli di Palermo, fra le strade colorate di Ballarò o di qualche altro meraviglioso quartiere dell’isola, di avvertire il profumo delle arancine appena fritte o di una granita pronta per essere gustata.

L’incantevole natura siciliana, col suo cielo perennemente azzurro, i suoi profumi e i suoi colori fa da sfondo alle brevi storie raccontate dall’autore con un linguaggio semplice e asciutto, uno stile originale e un registro narrativo spontaneo che rende le storie credibili, “vere”. Personaggi variegati, sindaci, bigliettaie, giudici, il Direttore del Dipartimento di Giustizia Minorile, l’onorevole, e tanti altri, ci raccontano la Sicilia senza utilizzare troppe parole.

Si tratta prevalentemente di gesti, sfumature, ricordi, attimi rubati, telefonate interrotte sul più bello, istantanee che immortalano pensieri, consuetudini, brevi excursus che ripercorrono la storia di Palermo coi suoi palazzi antichi nati dall’incrocio di culture diverse, le sue piazze e le sue tradizioni, con la sua Santa salvatrice, i suoi babbaluci e le sue crocché.

Storie d’amore iniziate con un abbraccio davanti ai faraglioni di Scopello che naufragano nel giro di un anno ripetendo un copione uguale per tante altre coppie, amori nati durante il periodo di isolamento dovuto alla Pandemia raccontate fra amici al telefono per ingannare il tempo, giornate vissute con un ritmo militaresco, l’assurda crisi d’astinenza da stress lavorativo che ha colpito tanti di noi durante quell’angoscioso periodo, relazioni clandestine del passato che riemergono prepotentemente alla memoria, anche sotto forma onirica, proprio durante la clausura, storie d’amore impossibili che proprio perché tali sarebbero durate per sempre.

Un affresco fatto di contraddizioni e colori contrastanti fra di loro che più che raccontare fatti concreti sembra quasi voler rendere semplicemente viva un’atmosfera riuscendo, con pochi tratti, a trasportare il lettore su un’isola dalle mille sfaccettature senza nemmeno il bisogno di dover prendere un aereo.

Alessandra Bucci

Chi è Alessandra Bucci?

Alessandra Bucci è un’autrice abruzzese che ha al suo attivo nove pubblicazioni tra raccolte di poesie, racconti e romanzi. Insegna lettere nella scuola secondaria di primo grado, ha vinto numerosi premi letterari e ha fatto parte di diverse giurie di concorsi letterari disseminati nel territorio nazionale.

https://www.facebook.com/alessandra.bucci1

https://www.facebook.com/a.bucci.AB

Alessandra Bucci, scrittrice e poeta | INTERVISTA

La videorecensione di Alessandra Bucci:

da YouTube:

https://youtu.be/UJ4-e-1guVU

da Facebook Watch:

https://fb.watch/mcBkFAHuSt/

Rai Radio 1: «Il caso letterario delle “Novelle brevi di Sicilia”» | Eliana Escheri intervista Andrea Giostra | Mercoledì 31 maggio 2023

da Rai Play Sound:

https://www.raiplaysound.it/audio/2023/06/Auditorium-del-31052023-30-Andrea-Giostra-d113f410-82ac-497a-b3ba-94dab26434ea.html

da YouTube:

https://youtu.be/9Cb7JfhEP24

da Facebook Watch:

https://fb.watch/l4oYLdAARQ/

da Facebook Watch:

“Audio-letture di oltre 150 recite delle novelle e dei racconti siciliani” di Andrea Giostra | Leggono 36 artisti, attrici e attori professionisti e semiprofessionisti | da Facebook Watch:

https://www.facebook.com/watch/124219894392445/434295254615223

da YouTube:

“Audio-letture di oltre 150 recite delle novelle e dei racconti siciliani” di Andrea Giostra | Leggono 36 artisti, attrici e attori professionisti e semiprofessionisti | da YouTube:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLwBvbICCL565YQcCwPimBAFTcrgrKP0Zk

DOVE LEGGERE O SCARICARE GRATUITAMENTE LA III EDIZIONE DELLE “NOVELLE BREVI DI SICILIA”:

https://andreagiostrafilm.blogspot.com/2017/09/novelle-brevi-di-sicilia-mia-nonna-vita.html

https://drive.google.com/drive/folders/1BpV-EIe2QXBnS8Z274Mf3t8IAzCj2LgW?usp=share_link

https://mobmagazine.it/blog/2020/01/3-libri-in-regalo-di-andrea-giostra/

QUALI LE CASE EDITRICI CHE HANNO PUBBLICATO IL LIBRO E COME ACQUISTARE ONLINE LA IV EDIZIONE DELLE “NOVELLE BREVI DI SICILIA”:

Senza Barcode editore, Roma “Curtigghia di Sicilia e siciliani” (“Novelle brevi di Sicilia”), IV edizione, aprile 2023.

https://www.senzabarcode.it

https://amzn.eu/d/ha0KhOD

Di Carlo edizioni, Reggio Emilia, “Novelle brevi di Sicilia”, IV edizione, dicembre 2022:

https://dicarloedizioni.it/novelle-brevi-di-sicilia/

https://www.amazon.it/dp/B0BQ53X1KF

“CTL editore”, Livorno, “Novelle brevi di Sicilia”, IV edizione, aprile 2022:

https://www.amazon.it/Novelle-brevi-Sicilia-Ediz-integrale/dp/8833874680/ref=sr_1_1

https://www.ctleditorelivorno.it/product-page/novelle-brevi-di-sicilia

“Casa Cărții de çtiință” ed., Cluj-Napoca, Transilvania, Romania, “Povestiri scurte din Sicilia”, IV edizione, settembre 2021:

https:// www.casacartii.ro/editura/carte/povestiri-din-sicilia/

“Biblios ed.”, Milano, “Novelle brevi di Sicilia”, IV edizione, dicembre 2020:

https://www.amazon.it/Novelle-brevi-Sicilia-Andrea-Giostra/dp/8894565521/

“Rupe Mutevole ed.”, Bedonia (Parma), “Novelle brevi di Sicilia”, IV edizione, novembre 2020:

https://www.amazon.it/Novelle-brevi-Sicilia-Andrea-Giostra/dp/8865916443/ref=sr_1_1

https://www.rupemutevole.com/shop-online?ecmAdv=true&page=5

“La Macina onlus ed.”, Roma, “Novelle brevi di Sicilia”, IV edizione, ottobre 2020.

https://www.amazon.it/Novelle-brevi-Sicilia-Andrea-Giostra/dp/8894261425/

https:// www.lamacinamagazine.it/pubblicato-il-libro-novelle-brevi-di-sicilia/

“StreetLib”, Milano, “Novelle brevi di Sicilia”, III edizione, agosto 2017:

https://totembooks.io/products/9788826051369-novelle-brevi-di-sicilia

https://www.amazon.it/Novelle-brevi-Sicilia-Andrea-Giostra/dp/8826051364/ref=sr_1_2

FONTE:

https://oggisportnotizie.it/2023/08/recensione-di-novelle-brevi-di-sicilia/