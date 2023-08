Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

#FATTIESTRAFATTI “LIDIA GRASSI”, GENESI DI UN’INVESTIGATRICE DILETTANTE

INTERVISTA ESCLUSIVA CON SONIA DI FURIA

Buonasera cari lettori. Eccomi ritornata con una nuova intervista esclusiva per #FATTIESTRAFATTI su MOB MAGAZINE. Questa volta dialogo con la simpatica e sorprendente autrice Sonia Di Furia.

Sonia Di Furia è laureata in Lettere a indirizzo dei beni culturali, docente di ruolo di Materie letterarie e Storia negli Istituti secondati di secondo grado. Vive e lavora ad Ariano Irpino (AV).

Come vive la sua vita una studentessa di giurisprudenza del sud-Italia intenzionata a diventare

un Pubblico Ministero?

Come scorrono i suoi giorni, le sue stagioni, fra esami, corsi, risvegli e caffè mattutini?

Ciò che una ragazza percepisce del suo mondo esterno, dell’universo degli adulti dov’è stata da

poco catapultata, è uno scenario spesso perduto per chi invece ha lasciato da troppi anni una

vita spensierata, fatta di sogni, timori, amicizie profonde.

Desideri, certezze e dubbi sono un miscuglio minuziosamente descritto in “Lidia Grassi, genesi

di un’investigatrice dilettante”.

La curiosità di Lidia, insieme al tratteggio dettagliato dei contesti, sono la trave portante di tutta la

narrazione, così come il trasporto della protagonista per le storie intrise di misteriosi delitti e

vicende impreviste.

Benvenuta Sonia a #fattiestrafatti. Inizio subito col chiederti, è una domanda di rito, quanto sei #fattaestrafatta di parole da mettere su carta?

-Completamente strafatta e travolta. La mia testa è un luogo, quasi uno spazio fisico, nella quale si presentano, gironzolano sfacciatamente, agiscono personaggi, luoghi, odori, rumori, colori che si trasformano in parole, frasi, narrazioni, storie. In questo mondo parallelo, la realtà e la finzione si mescolano e si trasfigurano per dare vita a una esistenza terza, né vera né finta, semplicemente realistica, possibile. Tra l’altro, il genere crime è stata l’occasione di riflettere su altro: il mondo della scuola e le giovani generazioni; l’aggressività che caratterizza una parte della società contemporanea e che rende tossici i rapporti tra le persone; la complessità dei rapporti uomo donna che sembra aver raggiunto un alto livello di non volontà di conoscersi, confrontarsi, comprendersi; il sentimento dell’amore nelle sue sfaccettature più drammatiche e teatrali, fino a diventare letterarie.

Ho appena iniziato a scrivere romanzi e non ho nessuna intenzione di smettere; ho tanto altro da raccontare, l’unico limite è il tempo.

Come coltivi la tua passione per la scrittura?

-Fin da ragazza sono stata un’appassionata lettrice e gli studi universitari di tipo umanistico hanno rafforzato l’esigenza di approfondire le mie conoscenze letterarie, storiche e artistiche. Gli studi storici e archeologici, in particolare, mi hanno portata a considerare la conoscenza come il frutto della ricerca e dell’esplorazione, una sorta di indagine nel tempo. Gli studi letterari invece, in particolare, di poeti del Novecento, come Montale e Ungaretti, hanno plasmato il mio modo di concepire la scrittura, nei suoi aspetti fonologici, sintattici e stilistici. Qualche anno fa, poi, ho preso consapevolezza del fatto che era arrivato il momento, per me, divoratrice di fiction di genere crime, di esplorare questo mondo e di darne un mio personaggio, la mia versione della realtà e di sperimentare e mettere a punto il mio stile di scrittura, frutto dei miei studi e delle mie convinzioni linguistiche. Niente si improvvisa e arriva il momento per tutti di mettere in pratica le proprie competenze teoriche. Certo, non è facile trovare il tempo, avendo un altro lavoro, che è quello di docente, ma mi piace scrivere all’alba, a mente fresca, quando c’è ancora silenzio e la mie fantasie riescono a prendere forma.

“Lidia Grassi, genesi di un’investigatrice dilettante” è il tuo esordio narrativo, un thriller edito da LFA publisher. E a proposito di genere, mi ha incuriosito questa crime story, con sfumature di comedy, un po’ come Alessia Gazzola con la serie “l’allieva”. Il titolo mi piace tantissimo e la tua scrittura altrettanto: frizzante, spiazzante, minuziosa, originale. Come nasce “Lidia Grassi”, studentessa di giurisprudenza curiosa e attenta, aspirante pubblico Ministero, a cui capitano situazioni rocambolesche, suo malgrado coinvolta in storie crime.

-Il romanzo nasce dalla mia grande passione per il genere giallo noir crime e dalla volontà di creare qualcosa di assolutamente e interamente mio; che rispecchiasse i miei gusti per i protagonisti, gli altri personaggi, l’ambientazione, le storie, ma anche per lo stile di scrittura e per la trama, che non parte mai dal fatto criminoso vero e proprio, ma da vicende che si sviluppano lentamente, come la vita, e nelle quali la protagonista si imbatte casualamente tra fatti episodi personaggi di varia umanità, sempre accompagnata e supportata dall’amico d’infanzia e di scuola, Pietro, e dalla cugina/amica, Ale.

Il titolo si concentra sulla parola genesi, infatti non volevo creare un’ investigatrice già adulta e professionale per poi tornare indietro nel tempo, come accade per molti protagonisti di indagini poliziesche, ma volevo che Lidia si mostrasse per quello che è a diciannove anni, nel momento in cui si affaccia alla vita adulta e incomincia a capire che il processo di crescita comporta impegno e sacrificio, nel suo caso gli studi universitari.

Riguardo alla scrittura, ritengo che ogni parola o frase debba essere carne viva; che il lettore la debba percepire sulla pelle e che lo scrittore abbia l’obbligo morale di non andare di fretta ma riflettere su ogni segno grafico che decide di utilizzare.

Certo, ci sono tante sfumature comedy e, a tratti romantiche, e ti ringrazio per il paragone con “L’allieva” della pregiatissima Gazzola, serie che ho visto, rivisto e adorato. Probabilmente è questa la mia strada: raccontare storie crime con un tocco di leggerezza e una manciata di romanticismo. Mi sento, inoltre, di dire che la mia musa ispiratrice rimane e sarà sempre Agatha Christie e che Lidia può essere senz’altro considerata una giovane Miss Marple dei nostri tempi.

La protagonista principale, “Lidia Grassi”, mi sembra sia piuttosto caparbia. C’è un personaggio reale a cui ti sei ispirata?

– Innanzitutto, Lidia ha diciannove anni, è una studentessa universitaria di giurisprudenza, aspirante Pubblico Ministero (e questo la dice lunga su di lei) e grande appassionata di investigazione; piccola, magra, occhi castani e lunghi capelli castani lisci. Indossa solitamente, tranne occasioni che per le quali è più indicato un abbigliamento elegante e tacchi alti, jeans, camicia, giacca e foulard con sneakers bianche, quasi una divisa. Nata e cresciuta ad Ariano Irpino, studia nella città di Benevento e si sposta tra le regioni geografiche di Irpinia e Sannio. Il paesaggio, il territorio, le aree interne, i luoghi di origine e di provenienza della giovane detective emergono e si affermano in tutta la loro bellezza naturalistica, storica, artistica, architettonica, ma non vengono mostrate come farebbe un conoscitore esperto o uno studioso di beni culturali, semplicemente ci sono, sono lì e Lidia vi si imbatte volta per volta da comune viandante e visitatrice, riuscendo a darne un taglio e una visione schietta, originale e priva di infrastrutture colte; attenta più alle sensazioni che ne riceve che al pregio artistico.

Come ho anticipato, la nascita della protagonista e dei coprotagonisti è il risultato di un mescolamento di elementi reali e inventati. Inizialmente, quando ho avviato il loro processo di creazione, mi sono guardata intorno e ho osservato quello che vedevo e conoscevo. Quindi, sì, Lidia non è altri che la versione fantasiosa e, a tratti fumettistica, di mia nipote.

Ma quanto, Lidia, è #fattaestrafatta di umanità e voglia di scoprire le verità nascoste dietro i fatti criminali in cui si imbatte?

– Creare Lidia, la nostra giovane investigatrice, è stata l’occasione per riflettere anche su altro, a partire dalla scuola e le giovani generazioni, mondo che conosco, vivendolo da docente di Lettere e Storia di scuole superiori da oltre vent’anni. Il focus è il momento topico del diploma e l’ingresso nella vita e nell’università, a cui molti studenti accedono aspirando a professioni qualificate. Ma frequentare l’università è anche un passaggio di rito molto delicato che richiede la capacità di adattarsi velocemente a un nuovo stile di vita, lontano dalle figure solite di riferimento: i genitori, la famiglia, la comunità scolastica precedente, gli amici di sempre. Lì bisogna imparare a gestire le giornate, le ore tra corsi, studio e faccende casalinghe; convivere con persone sconosciute e adattarsi alle abitudini e ai caratteri di altri; condividere gli spazi e creare compromessi; farsi nuovi amici. In questo Lidia è brava e, nell’impegnarsi a gestire e ottimizzare il tempo e le situazioni, mostra i suoi punti di forza ma anche le sue fragilità che ne fanno un personaggio vero, imperfetto, forte e delicato, sensibile e generoso, in pari con il suo tempo: una giovane donna che scopre e vive la vita; estremamente osservatrice e curiosa, caparbia fino alla fine, che non riesce a rimanere indifferente alle ingiustizie e alle difficoltà altrui, ma deve intervenire e provare a porre rimedio.

La narrazione in prima persona non è per niente semplice da portare avanti, anche se sembra avvicinare maggiormente il lettore alla voce che narra. Come mai questa scelta?

-Sono di quegli scrittori che pensano di non dover entrare nel merito della narrazione e di rimanerne fuori per permettere ai personaggi di svilupparsi liberamente e in totale disconnessione con ciò che l’autore è e pensa. Lidia non è minimamente me, è altro da me, e io non sono Lidia, sono diversa da lei. Detto ciò, la scrittura in prima persona mi ha permesso di dare vita a Lidia, di farle raccontare la sua storia, di mostrare chi è, cosa fa e in quali situazioni si imbatte; cosa pensa, quali emozioni e sensazioni prova, cosa vede con gli occhi, la mente e il cuore.

Lidia racconta il suo mondo e lo fa con passo svelto e determinato, ma anche con mente aperta, disponibile a conoscere ciò che no sa e che è diverso da lei, per età, provenienza, mentalità, storia personale, senza pregiudizio o limitazioni, pur rimanendo fedele alle sue idee e ai suoi valori, ma con la consapevolezza che scoprire è imparare: Lidia conosce, interagisce, osserva, quasi scruta, elabora, ragione, scopre, risolve. Una giovane mente razionale con tanti elementi di umanità e sensibilità.

Pietro è uno dei coprotagonisti del crime, chiamato anche da Lidia “Don o Principe o con altri nomignoli”, titoli che gli attribuisce man mano ed è uno dei personaggi più interessanti con cui interagisce. Chi è Pietro?

– Pietro ha 19 anni ed è uno studente di economia alla Luic; alto 1 m e 80, amico di scuola e d’infanzia delle cugine Lidia e Ale; biondo, con due occhi azzurri che spiazzano; ha mente fine e doti di oratore, intelligenza lucida e perspicace, grande simpatia. Cade, spesso, nella trappola di “quelle due lì”, così le chiama lui, che riescono a fargli fare quello che vogliono e a coinvolgerlo in faccende scomode non prive di pericoli, perché dove ci sono loro succede sempre qualcosa di imprevisto e qualche fatto criminoso. Potremmo considerare questo ragazzo un po’ il grillo parlante della storia, quello prudente, che sceglie e fa la cosa giusta nell’interesse di tutti. Un personaggio che amo molto e che sto sviluppando, dandomi egli la possibilità di esplorare il mondo dal punto di vista maschile senza stereotipi e luoghi comuni.

8) La cugina/amica Ale è l’ altra coprotagonista che va a creare un trio variegato e ben bilanciato molto apprezzata dalla nostra protagonista. Parliamo anche di Ale e quanto, anche lei, può essere #fattaestrafatta di cose da raccontare?

Ale ha 18, anni, non è ancora iscritta all’università , ma vuole fare giurisprudenza e aspira a diventare una criminologa; alta 1m e 65, corporatura atletica, capelli biondi lunghi folti e appena mossi, occhi castani; grintosa e superattiva, sprezzante del pericolo, ma gran dormigliona; animalista e ambientalista convinta, aiuta come e quando può le associazioni di volontariato per la protezione della persona e la tutela di animali e boschi. Ma, forse, non lo sa ancora cosa farà da grande. Anche questo personaggio ho inteso svilupparlo pian piano e man mano che la trama prendeva corpo e si svolgeva; anche lei una giovane donna del suo tempo, diversa da Lidia e complementare al trio; passionale e impulsiva, asservita alle emozioni, un po’ come le mie giovani studentesse con le quali mi rapporto e confronto ogni giorno.

9)“Lidia Grassi, genesi di un’investigatrice dilettante” si presta benissimo per una fiction tv: dialoghi dinamici, nessun punto morto, narrazione serrata, mistero, dubbi, indagini a tutto spiano. Nel mentre scrivevi, hai avvertito già questa particolarità, diciamo così, oppure era una cosa che avevi in mente?

– Grazie per la domanda. Ho raccontato di essere una divoratrice di serie tv di genere crime e cozy crime, praticamente sono alla ricerca spasmodica di nuove serie o rivedo quelle già viste. Non amo la violenza cruda e schietta e non sarei in grado di raccontarla senza il filtro addolcente della mente .Quando scrivo, e di questo ho chiara consapevolezza, è come se mi trovassi ai margini di un set a osservare: vedo le scenografie, i personaggi e… ciak, si gira, avvengono i fatti. Anche per questo preferisco scrivere al presente, perché questo tempo mi da la possibilità di mostrare le azioni, o meglio , le scene, mentre si svolgono e di far sentire il lettore affianco ai personaggi e dentro ai luoghi. E’ come se vedessi un film e ne raccogliessi la testimonianza; la cosa mi elettrizza molto e mi diverte perché mi trasporta in luoghi e tempi inventati che mi permettono di allontanarmi dalla realtà.

10)Sonia, quali sono le aspettative che hai su questo esordio narrativo? Hai già fatto delle presentazioni? So che sarai alla fiera Campania libri festival ad ottobre a Napoli, presso lo stand della CE LFA, con un firma copie e poi farai delle interviste, anche a Ricomincio dai libri, sempre a Napoli e sempre in una location prestigiosa. Insomma, tante attività bollono in pentola. Quanto credi possa essere complicato far arrivare un lavoro originale come il tuo al pubblico?

-Non è facile affermarsi e farsi conoscere nel mondo dell’editoria, e per questo ringrazio l’editore Lello Lucignano della LFA Publisher, che ha creduto in me, mi ha pubblicato e mi ha dato la possibilità di partecipare alle grandi fiere, nazionali e internazionali, del libro. Non è facile affermarsi come scrittrice credibile e voce originale e valida, ma è giusto che uno scrittore scriva e porti avanti le sue idee a prescindere dal risultato editoriale e dalla fama che ne deriverebbe. Però ho un sogno, e questo non dipende da fattori esterni, è solo mio: sto scrivendo nuove indagini, avventure e disavventure di Lidia Grassi e company e mi piacerebbe che un giorno diventassero una fiction.

11)Diciamo che porteremo avanti “Lidia Grassi” perché merita molto. Sonia, descriviti come scrittrice con tre aggettivi e descrivi con tre aggettivi il tuo thriller.

– Come scrittrice direi: lenta, pignola, spartana; per il romanzo: noir, brillante, romantico allo stesso tempo.

12)Un grande in bocca al lupo e a presto. Invito i lettori all’acquisto del crime al seguente link:

https://www.ibs.it/libri/autori/sonia-di-furia

DANIELA MEROLA