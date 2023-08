Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

SINOSSI:

Per affrontare il blocco dello scrittore e riprendersi dopo una brutta malattia, Giulio si trasferisce a Villa Adriana. Qui, grazie ad un meraviglioso ritratto e ad una lettera d’amore ritrovata per caso, “incontra” una donna ottocentesca, Adriana De Panfilis. Rapito dalla personalità di Adriana, Giulio torna a scrivere. E lo fa rispondendo proprio a quella lettera. Ci sono amori destinati a fallire per un dispetto del destino, altri che riescono a oltrepassare le barriere del tempo e della morte. Proprio come quello che nasce fra i due protagonisti. Come per magia, la misteriosa donna risponde a Giulio scrivendo nuove e appassionate lettere. Ma com’è possibile tutto ciò? Delirio? Sortilegio? O forse l’amore, per realizzare i suoi scopi, a volte può servirsi anche di sentieri sconosciuti?

GLI AUTORI:

Alessandra Bucci e Antonio D’Amore

Marchigiana per nascita e abruzzese per tutto il resto lei, romano per nascita, toscano per crescita e abruzzese per scelta lui. Professoressa di lettere lei e giornalista lui. Poetessa lei, cronista lui. Abili affabulatori, amanti delle parole scritte e uniti dalla passione del fare di quelle parole un racconto. Costruttori di emozioni. Autori di molti libri e vincitori di numerosi premi letterari in tutta Italia, ma soprattutto una donna e un uomo. Capaci di sognare. E, come donna e uomo, hanno deciso di mettere la loro fantasia al servizio di una storia scritta a quattro mani, che è la storia incredibile e straordinaria di una donna e di un uomo. E delle parole scritte.

Alessandra Bucci

https://www.facebook.com/alessandra.bucci1

https://www.facebook.com/a.bucci.AB

Alessandra Bucci | INTERVISTA

https://mobmagazine.it/blog/2022/09/alessandra-bucci-scrittrice-e-poeta/

Antonio D’Amore

https://www.facebook.com/antonio.damore.790/photos

Il libro:

Alessandra Bucci e Antonio D’Amore, “Giallo seta. Amori e segreti di Villa Adriana”, IlViandante ed., 2022

https://amzn.eu/d/57Vj4t7

https://www.edizioniilviandante.it/prodotto/giallo-seta/

Videoclip di presentazione da YouTube:

ICL: Alessandra Bucci e Antonio D’Amore presentano “Giallo Seta. Amori e segreti di Villa Adriana”

https://youtu.be/tD1MvhdIn0A