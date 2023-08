Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Miei carissimi amici,

Oggi ho l’onore di presentarvi una persona particolare.

Il suo nome è Lan Xin (LanXinSaMei). È una scrittrice e poetessa cinese di fama internazionale, una famosa mentore spirituale ed emotiva, un membro della Chinese Writers Association, una famosa scrittrice di bestseller ispiratrice in Cina, l’unica donna erede della cultura Dongba, una traduttrice, una conduttrice bilingue in cinese ed inglese, consulente psicologico senior in Cina, fondatrice della Yulong Literary Writing Dongba Culture Academy e della LanXinSaMei Academy.

Ci sarebbe molto altro da dire su di lei, ma, come al solito, preferisco che siano i miei ospiti a parlare di se stessi.

MTDD: Salve, Lan Xin, e benvenuta nel mio blog e salotto culturale.

Sono molto felice di averti qui oggi.

LXSM: Salve mia cara Maria Teresa De Donato e adorabili lettori. Sono Lan Xin (LanXinSaMei). Sono così felice di essere qui con voi oggi. Aspettavo con gioia questo momento.

MTDD: Lan Xin, ho già menzionato molte delle tue attività, penso che la tua educazione sia leggendaria.

Cosa ne dici di presentarti e raccontarci della tua infanzia, dei tuoi studi e di quant’altro desidererai condividere con noi?

LXSM: Sono nata in Cina da una famiglia amante della cultura. I miei genitori sono persone molto gentili, oneste e colte. Sono stata una bambina particolare sin da quando avevo due anni. Avevo una supercoscienza molto forte, come il sesto senso, l’intuizione, la previsione dei sogni, la premonizione, la percezione del corpo e così via, e volevo trovare risposte a molte strane domande. Forse fu destino che il giorno del mio dodicesimo compleanno mia madre morì (alcuni anni dopo, anche mio padre morì nello stesso giorno, mese e ora). Da allora sono diventata la Cenerentola della fiaba. Alle medie sono cresciuta nelle avversità. Sono diventata sempre più forte nelle prove che il destino mi ha presentato.

Il mio destino è cambiato quando sono stato ammessa alla Communication University of China. Come una fenice, sono risorta dalle ceneri. Da quel momento in poi, sono diventata un personaggio pubblico ed una scrittrice.

In effetti, come avete detto tu e i miei lettori, la mia vita è leggendaria. Soprattutto negli ultimi anni, sono successe così tante cose incredibili che mi hanno resa quella che sono adesso. Penso che tutti questi eventi siano guidati dalla mia missione. Amo la Cina dove sono cresciuta. È il grande paese che mi rende ciò che sono.

In effetti, vorrei usare la mia esperienza di crescita per dire ai cari lettori: tutti i grandi successi devono superare le grandi prove. Non importa quello che avete passato e quello che state per sperimentare, sappiate che tutto è per il vostro bene!

MTDD: So che sei autrice bestseller di “Purché alla fine ci sia tu”, “Incontra l’amore, incontra il tuo io migliore”, “Incontra la felicità, incontra l’amore”, “La felicità arriva”, “Danza Angelica”, “Un’anima chiamata Lan” e molti altri.

Raccontaci di queste tue pubblicazioni e di cosa cerchi di comunicare ai tuoi lettori attraverso di esse.

LXSM: Nel corso degli anni, ho lavorato sul regno emotivo e spirituale. Dodici anni fa, ho scritto il mio terzo libro mentre ero in un ritiro al tempio, in particolare per le donne, sul cuore, sullo spirito e sugli aspetti emotivi della crescita. Quell’anno, il libro si è classificato al primo posto nelle relazioni e nella psicologia ed è stato il bestseller dell’anno per tre anni consecutivi. Da quel libro sono diventata una scrittrice di bestseller. Il libro “Incontra la felicità, incontra l’amore” pubblicato in seguito è stato elogiato come “il primo libro cinese sulla crescita femminile che integra perfettamente la saggezza buddista e l’emozione urbana”; “La felicità arriva” è stato selezionato come “il libro più influente del 2014”; “Incontra l’amore, incontra il tuo io migliore” è stato letto più di 100 milioni di volte. ” Purché alla fine ci sia tu ” si è classificato al quinto posto nella lista dei romanzi classici.

L’intenzione originale della mia scrittura è che mi permette di provare empatia con il desiderio di amore e felicità delle persone in ogni momento, e spero di aiutarle a ottenere amore e felicità attraverso la scrittura. Dopo la pubblicazione di ogni libro, innumerevoli lettori mi hanno scritto riferendomi di aver beneficiato dei libri e di aver ottenuto l’amore e la felicità che desideravano, il che mi ha ispirato a continuare a esplorare il sentiero dell’amore e della felicità.

Il mio libro è fortunato ad essere amato dai lettori. Per prima cosa, la Cina, una terra di amore universale, mi nutre costantemente di amore, così che ho amore compassionevole per tutti i lettori nel mio cuore. In secondo luogo, fin dall’infanzia ho beneficiato della vasta e profonda cultura tradizionale cinese. Spero di aiutare i lettori a imparare l’amore, capire l’amore, ottenere amore, creare amore, trasmettere amore e diventare amore con la saggezza ad alta dimensione del confucianesimo, del buddismo e del taoismo che ho realizzato. Questa è la mia missione in questa vita!

MTDD: Nel 2016 hai tradotto (in cinese) la versione del 2016 della famosissima “Jane Eyre” di Charlotte Brontë.

Perché hai scelto questo romanzo e cosa ti ha ispirato di più?

LXSM: Ho tradotto l’edizione 2016 di Jane Eyre. Dalla sua uscita è stato ripubblicato più volte, classificandosi tra gli “Shocking World Classics” e i “World Classics”. Poiché la mia esperienza di crescita infantile e quella della protagonista Jane Eyre sono molto simili, ho amato particolarmente leggere “Jane Eyre” fin dall’infanzia; leggendolo almeno un centinaio di volte, questo classico mi ha ispirata durante le avversità della crescita. Poi, per fortuna, sono stata invitata da una casa editrice in Cina a ritradurre questo classico e ho accettato volentieri l’offerta.

Tutto questo sembra essere un’opportunità datami da Dio dopo avermi messa alla prova. Vorrei condividere questo con i miei cari lettori: tutto il vostro duro lavoro non sarà vano. Un giorno diventerà la vostra occasione! Tutti gli sforzi vi aiuteranno!

MTDD: La gente ti riconosce come “messaggera d’amore”, “profetessa, “esperta di buddismo e taoismo cinese”, “guida del mondo femminile contemporaneo”, “fiore della letteratura cinese” e così via.

Di quali argomenti ti piace scrivere nelle tue pubblicazioni e perché?

LXSM: I miei detti positivi originali “La saggezza di Lan Xin” sono stati letti centinaia di milioni di volte e il programma “Lan Xin racconta l’amore” è stato popolare su innumerevoli piattaforme audio e video Internet, con centinaia di milioni di fan.

Come scrittrice, vivendo nell’era di Internet, oltre a influenzare i lettori sotto forma di libri cartacei, ho bisogno di diffondere la saggezza delle parole attraverso Internet. Allo stesso tempo, in questa era multimediale, ho anche bisogno di diffondere la saggezza delle parole attraverso forme audio e video, quindi esiste il programma di rete “Lan Xin racconta l’amore”.

MTDD: Potresti approfondire? (Come è nato? Come è stato organizzato? Perché ne hai sentito il bisogno? Ecc.)

LXSM: Nel 2019, ho trascorso una settimana in un ritiro del libro, piangendo dalla mattina alla sera, sono stata illuminata durante quel periodo e ho trovato la mia missione in questa vita: vivere per amore, venire per amore, creare e diffondere “la saggezza dell’amore”. Pertanto, ho deciso di condividere l’originale “La saggezza di Lan Xin” con i lettori ogni giorno. La saggezza di Lan Xin copre la crescita spirituale, l’amore, il matrimonio, la famiglia, il lavoro, il sé, la natura umana, la psicologia, il comportamento umano e altri aspetti. Integro la “saggezza dell’amore” nella vita in parole semplici e di facile comprensione, sperando di aprire la porta della saggezza per i lettori, risvegliare la consapevolezza, coltivare se stessi, far crescere la saggezza, incontrare l’amore, incontrare la felicità, diventare amore e diventare la versione migliore di se stessi.

Al momento, le persone mancano disperatamente di una guida spirituale nei loro cuori. In particolare, dal 2020, l’umanità sta affrontando una catastrofe fisica e mentale globale. A causa dell’epidemia, le persone sono ancora più insicure nei loro cuori, desiderose di trovare forza spirituale e guida positiva, di assorbire energia positiva, trovare un senso di sicurezza e ottenere la salvezza spirituale. Anche i lettori si sono lentamente abituati all’accompagnamento “La saggezza di Lan Xin”; hanno letto più di 100 milioni, ciascuno fino a 13,1 milioni di volumi di lettura.

La mia missione è continuare a scrivere “La saggezza di Lan Xin” per tutta la vita, e sarà pubblicata in libri in futuro. L’amore è sconfinato. Amo tutti i lettori cinesi a cui piaccio e tutti i lettori di tutto il mondo a cui piaccio. Spero di tradurli in inglese e condividerli con i lettori di tutto il mondo attraverso Internet.

MTDD: Con il tuo innato senso magico e la tua straordinaria coltivazione, rispondi alle domande spirituali ed emotive di centinaia di milioni di lettori. I lettori ti vedono come “la più amata sorella del seno di uomini e donne urbani” e la reincarnazione della “Dea della saggezza”. Con la missione di diffondere la “saggezza dell’amore”, trasmetti grande amore, incredibile gentilezza e saggezza.

Anche se ci sarebbe molto altro da dire su questi tuoi aspetti in attesa della nostra prossima intervista, dove approfondiremo la Spiritualità, vuoi anticipare qualcosa sulle tue caratteristiche e sulla tua “vocazione nella vita”?

LXSM: Il motivo per cui diventiamo noi stessi in questa vita è in realtà la causa e l’effetto di generazione dopo generazione. L’energia e la saggezza di generazione dopo generazione sono sigillate nel nostro corpo, cuore e spirito. La chiave è quando possiamo aprire un sigillo dopo l’altro ed estrarre l’energia e la saggezza di generazione dopo generazione, il che richiede la “chiamata” del caro che dici per aprire il sigillo.

In effetti, sono le innumerevoli volte di “chiamata nella vita” che mi hanno portato dove sono oggi e sono diventato LanXinSaMei. Si riflette principalmente nei sogni magici in cui sono cresciuto, innumerevoli momenti di meditazione e innumerevoli momenti di “illuminazione” nella mia vita… Questi mi permettono di entrare nello spazio ad alta dimensione, attraversare il mondo multidimensionale, vedere tutti i tipi di cose che non possono essere viste in tempi ordinari, testimoni di innumerevoli miracoli, testimoni del verificarsi di innumerevoli miracoli…

Condividerò l’argomento della spiritualità in modo più dettagliato nelle tue future interviste. Condividerò la bellezza e la meraviglia di cui non hai mai sentito parlare. Non vedo l’ora di questa intervista.

MTDD: Quali sono alcuni dei risultati significativi che hai ottenuto finora?

LXSM: I miei lavori sono stati tradotti in inglese, spagnolo, francese, italiano, turco, vietnamita e altre lingue. Ho rubriche in pubblicazioni internazionali e sono stata intervistata dal New York Times degli Stati Uniti, dal Terzo Occhio della Turchia, dalla Francia, dall’Italia, dal Vietnam e da altri media internazionali.

Grazie per la tua gentilezza. In effetti, non vedo mai questi come “risultati”, faccio solo ciò che amo e, nella mia comprensione, sono appena “all’inizio”.

Tutto ciò è dovuto al fatto che sono nata in Cina, un’antica civiltà con una lunga storia e una vasta cultura. Traggo vantaggio anche dall’aprire una finestra sul mondo attraverso la lettura di classici del mondo fin dall’infanzia. Sono ossessionata dallo studio sia della cultura tradizionale cinese che della filosofia occidentale. Fin dall’infanzia sono stato nutrita dalla saggezza del confucianesimo cinese, del buddismo e del taoismo. In particolare, da quando negli ultimi anni sono diventata l’unica donna erede della cultura Dongba, ho beneficiato della saggezza delle Scritture Dongba.

MTDD: Congratulazioni, Lan Xin! Il tuo duro lavoro è stato riconosciuto e premiato. Sono molto felice per te.

LXSM: Cara Maria Teresa De Donato, hai intervistato molti grandi personaggi del mondo e sei un messaggero della multicultura nel mondo. Sono grata che tu abbia dato molti contributi alla comunicazione della multicultura, che è anche la tua missione in questa vita. L’amore non ha confini e svolgiamo le nostre rispettive missioni in diversi paesi.

Proprio come diceva “La saggezza di Lan Xin”: ognuno ha una missione, non importa quanto grande o piccola, è il valore unico di ogni vita, per favore trova la tua missione. Quando trovi la tua missione, smetti di preoccuparti di ciò che serve per essere un essere umano. Non interessa più ciò che si perde, ciò che si sopporta, ciò che si paga, ciò che si guadagna, ciò che si gode… ma dall’ampia prospettiva della missione vedere il karma, vedere cosa sta succedendo proprio ora… non importa quanto occupato, quanto duro, quanto stanco. Ciò che ci interessa è ciò che portiamo alle persone che ci circondano, ciò che portiamo agli esseri senzienti che sono destinati a noi e ciò che lasciamo al mondo. Tutti pagate tutto, godetene —— Perché, praticare la missione, è di per sé una grande gioia e godimento!

MTDD: Ci sono altri progetti su cui stai lavorando in questo momento che vorresti menzionare?

LXSM: Come unica erede femminile della cultura Dongba, ho scoperto nel processo di studio dei libri antichi Dongba di memoria mondiale che la cultura Dongba è la grande cultura dell’amore di tutta l’umanità e contiene molti temi eterni della letteratura umana. La cultura non conosce confini. Più è una nazione, più è il mondo. Ho esplorato come assumere la missione data dalla storia e dalla nazione e fare in modo che questa “memoria del patrimonio mondiale” diventi un “lettore di letteratura umana” un giorno. Ho anche accumulato un’anima creativa e materiale che sarà presentato sotto forma letteraria di romanzo, poesia e prosa.

Per mantenere viva la cultura Dongba e per consentire alle persone di tutto il mondo che amano la cultura Dongba di imparare facilmente la cultura Dongba, la nostra Dongba Culture Academy sta facendo qualcosa di importante: stiamo compilando i tre poemi epici negli antichi libri di Dongba in libri popolari (Dongba letterario libri), che sono composti da Dongba, cinese e inglese. Il mio maestro Dongba creerà i geroglifici Dongba e io sarò responsabile della traduzione in cinese e inglese. Spero che i tre poemi epici possano essere pubblicati non solo in Cina, ma anche in altre lingue nel mondo. Che questa preziosa memoria del patrimonio mondiale sia di beneficio all’umanità, questo è il nostro grande augurio!

MTDD: Non vedo l’ora che arrivi il tuo nuovo lavoro! Se i nostri lettori desiderano seguirti o mettersi in contatto con te, come lo faranno?

LXSM: I lettori di tutto il mondo sono invitati a contattarmi Facebook “Lan Xin” e/o e-mail: 282051089@qq.com.

MTDD: Lan Xin, è stato un piacere incontrarti oggi, anche se solo virtualmente, e non vedo l’ora della nostra prossima intervista.

LXSM: Cara Maria Teresa De Donato, sono molto felice di comunicare liberamente con te e con i lettori, e la prossima intervista sarà ancora più emozionante! Grazie per tutto l’impegno che hai messo nell’intervista! Benvenuto a te e ai lettori in Cina, a Lijiang, nella provincia dello Yunnan, nella nostra Yulong Wenbi Dongba Culture Academy, auguro a te e ai tuoi cari lettori ogni bene!

Grazie mille!