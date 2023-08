Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Verrà inaugurata martedì 8 agosto, alle ore 19:30, presso il CIVIC di Mazara del Vallo, la mostra personale di Grazia Inserillo “Il peso della coperta”, a cura di Gianna Panicola.

Grazia Inserillo, con i suoi ricami indaga il concetto antropologico di esistere e di abitare; tesse fili che attraversano le generazioni, che sanno raccontare la Sicilia e la sicilianità, dipanando le matasse per avere una visione più ampia e annodando per non perdere, per non dimenticare.

Scrive la curatrice Gianna Panicola: “Un racconto, quello di Grazia Inserillo, scritto con le parole e cucito con ago e filo, dove poesia e tessuto, cuore e carne, intrecciano e rinsaldano un antico legame”.

Classe ’88, docente di Discipline Plastiche, Scultoree e Scenoplastiche, si occupa di arte e installazioni tessili contemporanee. Ha partecipato a diverse mostre collettive in Italia, in Germania e negli Stati Uniti, e presentato il suo lavoro alle mostre personali di Palermo nel 2016, di Trapani nel 2017 di Bagheria e di New York nel 2020, di Scicli nel 2023.

Premio FAM | Giovani Artisti Siciliani nel 2016.

Premio BID | Biennale Internazionale Donna nel 2017.

Tra le collezioni permanenti del Museo di Arte Contemporanea Palazzo Riso di Palermo, del Museo di Arte Contemporanea San Rocco di Trapani, presso l’Ecomuseo di Salemi e all’Università Politecnica di Valencia sono presenti alcune sue installazioni tessili-

L’evento fa parte di INTERFERENZE, un ciclo ci talk, mostre e workshop presso il CIVIC, a cura dell’Associazione Culturale HIC.

INFORMAZIONI

Artista: Grazia Inserillo

Titolo: “Il peso della coperta”

Opening: martedì 8 agosto 2023, ore 19.30

Periodo: 08.08.2023 – 27.08.2023

Sede: CIVIC – Via Vittorio Veneto, 201 – Mazara del Vallo

Orario di apertura:

da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00

sabato e domenica dalle 18.00 alle 22.00

Sito web: https://www.graziainserillo.com/

Curatore: Gianna Panicola