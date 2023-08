By

FOTO KIMI CHE LEGGE, KIMI – FAN DELLO ZIO GEG

Amiche ed Amici carissimi, considerato l’elevato indice di gradimento da voi manifestato per l’iniziativa di proporvi periodicamente l’anteprima di una storia tratta dal pluripremiato romanzo “L’ultimo abbraccio” (Ed. Diarkos) di Gian Ettore Gassani – Avv. Matrimonilista e Presidente AMI – (vedi link qui sotto riportato).

oggi, dopo avervi parlato di Yuri, vi proponiamo l’anticipazione della storia di un’altra piccola ospite dell’internat di Pozen: Anastasia.

«Tut­te le notti sogno la mia mamma sporca di sangue».

Mio padre la uccise a pochi metri da me con un coltello da cucina. Quella sera mamma aveva preparato una torta, ed era felice. Ero nella mia cameretta e mi stavo addormentando. All’improvviso sentii delle urla. Mio padre la inseguì nel corridoio e la uccise davanti alla mia cameretta. La trovai morta con gli occhi sbarrati. Mio padre mi fissò, buttò a terra il coltello e fuggì via. Penso sempre a quella notte, a mamma a terra e ai miei piedi che si sporcarono del suo sangue. Odio mio padre!»

Anastasia Baran, dodici anni, biondissi­ma ai limiti dell’albino, magrolina e con occhi verdi all’orientale, che da tre anni era ospite dell’internat (orfanotrofio).

Orfana di mamma per opera del suo stesso padre, ritengo che, data l’inarrestabile frequenza con cui la cronaca ci partecipa di simili drammi, mi sovviene mutuare il titolo riservato al libro di Charles Bukowski “Storie di ordinaria follia”, quale attribuzione più consona al racconto di Anastasia, una tragedia che per numerosità ed assiduità, ha persino perduto il potere di sconvolgere le nostre coscienze, assumendo una connotazione ascrivibile alla consuetudine.

Nel capitolo dedicato ad Anastasia, l’Autore, descrive con dovizia di particolari il trauma subìto dalla bimba, traendone pedissequa descrizione dalle confidenze notturne riferite sottovoce dalla piccola stessa alla sua amichetta.

Durante il periodo di affido ante adozione – previsto nel quadro del programma terapeu­tico in favore dei bambini di Chernoby – Anastasia giunge in Italia ospitata da una coppia di Firenze: Cristina e Alfredo. Ed è così che Gian Ettore rivela con delicatezza, le fasi legalmente imposte da un percorso non scevro da difficoltà, immedesimando il lettore nella gioia dell’incontro e nel dolore dell’obbligato periodico distacco.

“Ho visto l’Italia l’estate scorsa”, confida Anastasia all’amichetta del cuore, e prosegue: “è bellissima e si mangiano tanti gelati. Cristi­na e Alfredo mi mandano pacchi pieni di regali. Mi trattano come se fossi la loro figlioletta e tutto questo mi sembra strano”.

Cristina e Alfredo non si erano limitati a ospitare Anastasia nella loro vita. La loro solidarietà si era manifestata anche nei mesi successivi attraverso l’invio di pacchi pieni di cibo prelibato, indumenti griffati e giocattoli, scatolette di tonno (di cui la ragazzina era ghiottis­sima), merendine, marmellata, arance e frutta secca.

Ed è proprio durante il periodo del sofferto distacco che l’infinita generosità della coppia, concretizzata in elargizioni lussuose, evidenzia il distonico contrasto con l’indigenza del luogo.

Tuttavia, da questa descrizione, traiamo ulteriori importanti insegnamenti dai quali il nostro stile dedito all’ostentazione è ad oggi reso deprivato, quali amore, gioia nel ricevere/donare e soprattutto, come apprenderemo, nella condivisione prescindendo da qualsivoglia valutazione economica. Infatti…

“I due erano (Cristina e Alfredo ndr) certi che di quei doni avrebbe benefi­ciato soltanto Anastasia. Non avevano capito niente di quel mondo dimenticato. Nell’internat tutto ciò che veniva donato a un singolo orfanello diventava in au­tomatico proprietà di tutti.

Anche un dolcetto veniva distribuito in parti ugua­li, anche a costo che, all’esito della spartizione, ne re­stassero pochi grammi a testa.

Ricevuti i doni, Anastasia chiamava a raccolta i compagni e, come in un rito con le sue regole non scritte, li distribuiva a tutti facendo attenzione che nessuno restasse senza.

Tratteneva per sé solo gli indumenti, salvo poi do­nare o prestare anche quelli, se le fosse stato richiesto”.

Naturalmente quanto sopra descritto è un’infinitesima parte di una lunga e complessa storia ad alto impatto psicologico, emozionale ed educativo, che invita tutti alla riflessione.

Con affetto il nostro augurio di spensierate vacanze

Daniela Cavallini Gian Ettore Gassani