“Un chilo alla volta con Irene Vella ” | di Meri Lolini

Questo è il titolo del romanzo autobiografico di Irene ed è stato un piacere essere alla sua presentazione nella nostra amata Follonica con molte persone, che l’ applaudivano continuamente e vedere il suo sorriso soddisfatto ed ammiccante, è stato veramente coinvolgente. Lei è una giornalista ed è stata anche l’inviata di Mattino Cinque per Mediaset. Ha voluto raccontare la sua storia per far capire l’inferno che ha vissuto e di questo ne conosce sia la densità che il peso specifico, che erano i suoi quarantadue chili in eccesso. Questo problema di salute da molti è reso meno grave con la parola:”curvy” invece di grassa fino ad essere obesa. E’ con questa verità , che lei affronta questo problema di salute. Da piccola ha sofferto di una grave forma di acetone e così non poteva mangiare i dolci e la sua merenda era sempre la frutta. Lei cercava di scambiare con i compagni di scuola quella banale merenda con qualche merendina. Il suo rapporto con gli specchi è stato sempre segnato dal modo in cui si accettava oppure non si accettava ed infatti da ragazzina si ammirava anche durante le sue salite o discese in ascensore e lasciava sullo specchio le impronte della sua bocca. Corona il suo sogno di amore con Luigi il suo “Mister” e nasce sua figlia, ma arriva la malattia del marito, che è un’insufficienza renale cronica. Ecco che quel mangiare continuo la calma dalla disperazione ed è come se mangiasse la malattia che sta minando la loro esistenza. Lei è eccezionale e dona il rene al suo amato. Il suo mangiare continua in maniera ossessiva e si rifugia in compagnia del frigorifero e di tutto quello che trova, per compensare quel dolore gigantesco. Arriva a pesare più di cento chili e soffre per quegli sguardi critici ed offensivi e per quello che le viene dimostrato e detto e racconta anche la rabbia di Sara, che lei intervista sempre per il suo disordine non solo alimentare. Il problema di salute di Luigi ritorna ad impaurire tutti loro, che hanno già due figli e quindi di nuovo ospedale e tanta disperazione per i tanti appuntamenti in dialisi. La sua necessità di essere forte per la sua famiglia la porta a mangiare sempre di più, come per inghiottire quel dolore continuo. Per far capire il problema di salute dell’obesità racconta cose molto dolorose, che le sono capitate e quanto ha sofferto per il comportamento inadeguato degli altri. Le apnee notturne erano continue e la fatica per salire le scale era tanta e quel doversi vestire come con delle tende erano le cose che le facevano pensare a quella frase :”Se vuoi puoi!” La difficoltà di quel disturbo alimentare è moltissima ed è un problema di salute e non un banale problema estetico. Il messaggio di questo racconto di vita vissuta è importante sia per le emozioni, che trasmette che per la concretezza dei disturbi e della grande emarginazione sociale, che subisce la persona che ha questa patologia. La data importante per la vita di Irene è il 3 maggio 2021, quando dopo molte analisi si sottopone all’intervento di chirurgia bariatrica e seguendo tutte le regole alimentari lei ha la sua rinascita, con il suo corpo che perde peso e si libera da tutta quella condizione di grande sofferenza. Il suo amato Luigi avrà ancora tante dolorose esperienze per la sua patologia renale e quel 28 dicembre del 2022 avrà il nuovo trapianto. La conclusione di Irene è geniale, infatti lei dice, che ha scoperto il peso della felicità nei 450 grammi del rene donato e nei 42 chili che lei è riuscita a perdere. Questo romanzo è stato molto ben accolto ed ha la prefazione di Giovanna Botteri e le illustrazioni di Carmelo Garofalo .Auguro a tutti una buona lettura per conoscere una storia vera ed emozionante.