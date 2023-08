“Un GRAZIE di cuore… da Maria Teresa De Donato”

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Ø Al Signor Bai Gengsheng, vicepresidente della Chinese Writers Association, per la sua Introduzione alla mia intervista

“Lan Xin Sa Mei – Scrittrice e poetessa cinese di fama internazionale”

e per averne apprezzato il contenuto;

Ø A Lan Xin Sa Mei, famosa e ispiratrice scrittrice di bestseller in Cina, l’unica donna erede della cultura Dongba, traduttrice, conduttrice bilingue in cinese e inglese, consulente psicologica senior in Cina, fondatrice della Yulong Literary Writing Dongba Culture Academy e della LanXinSaMei Academy per aver preso parte alla nostra intervista con la sua grazia e sapienza;

Ø Al famoso Quotidiano Nazionale Lijiang Daily per averla pubblicata, dando la possibilità a milioni di persone di leggerla; e

Ø Infine, ma non meno importante, all’amica e collega autrice, sinologa ed editrice Fiori Picco, per aver spianato la strada, attraverso la sua familiarità con la cultura cinese in generale e con quella dello Yunnan in particolare, per avermele fatte profondamente amare.

Dialogo tra Maria Teresa e Lan Xin

Recentemente, mi è piaciuto il dialogo tra la Signora Maria Teresa de Donato e la Signora Lan Xinsame, una scrittrice cinese. Sento che i due cuori hanno “comunicato nell’aria” e “comunicato attraverso gli oceani”, e hanno raggiunto una combinazione al di là del tempo e dello spazio, per riflettere sulla civiltà, guardare indietro alla cultura, parlare dei fondamenti della natura umana, del vero significato dell’amore e della possibilità e dei modi di trascendere il volgare, salvare anime e persino esseri umani, dare alle persone associazioni ricche e commoventi. Questo mi fa credere fermamente che sebbene la verità, la bontà e la bellezza nel mondo siano spesso “perse nella nebbia, e la luna si perda nella nebbia”, o la verità sia coperta, distorta e prepotente, finché il l’universo esiste, gli esseri umani devono essere in grado di sfidare i disastri e resistere al potere. Risplendere l’umanità, salvare se stessi e salvare gli altri, salvare gli altri e la letteratura è un braccio e un’arma spirituale indispensabili.

Pertanto, attendo con ansia scintille sempre più benefiche di umanità, emozione e amore nel loro dialogo.

——Bai Gengsheng, vicepresidente della Chinese Writers Association

Intervistatrice: Maria Teresa de Donato

Intervistata: Lan Xin (Lan Xin Samei)

