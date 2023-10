Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Una sera di luglio del 2003 un’attempata gattara, Pina, sente dei lamenti provenire da un cassonetto della spazzatura a Montalto Marina, una località della costa laziale. Pensa che si tratti di uno dei suoi gatti randagi che è rimasto imprigionato nel cassonetto e corre a chiamare il suo vicino di casa Egidio per poterlo liberare. Invece si trova di fronte ad un neonato che era stato infilato in una busta di plastica, sporco di sangue e con il cordone ombelicale che pendeva sulla pancia grinzosa, al quale si sente immediatamente legata. Decide di chiamare il bambino Arturo e di tenerlo con sé. “Pina, nello stesso istante in cui vide il bambino, decise del suo futuro, lo giudicò un dono mandato dal Signore per ripagarla di tante sofferenze. Senza indugi, lo prese in consegna, dicendogli che ci avrebbe pensato lei” scrive Carlo Colasanti nel suo romanzo “Il quaderno nascosto” pubblicato da Edizioni Leggere Conviene che lo ha scelto nel 2017 per promuovere la lettura sul territorio. Si tratta di un’iniziativa intelligente e innovativa portata avanti da un team che raccoglie editori, scrittori ed esperti di marketing e comunicazione. L’obiettivo principale del progetto è quello di portare la cultura laddove normalmente non la troviamo, combinando mondi che appaiono distanti.

Ricostruire l’intreccio di fatti e sentimenti tra Arturo, Pina e i tanti personaggi che affollano il romanzo di Carlo Colasanti sarebbe riduttivo. Sono numerosi i temi che si mescolano nelle pagine del libro: l’ossessione per la maternità, la ricerca disperata di un erede degno di una dinastia di industriali, lo smarrimento dei sentimenti, la truffa, i tradimenti e i delitti. Carlo Colasanti riesce a far coesistere queste tematiche in una trama che catapulta il lettore in un turbinio di eventi incalzanti. Attraverso le storie dei personaggi, l’autore ci invita a riflettere sulle incertezze della vita e sulla complessità delle relazioni umane. Una figura che emerge tra tutti è proprio quella di Pina, una donna non più giovane, sola e senza affetti, se non quello dei gatti che sfama. Dopo aver salvato il neonato abbandonato nel cassonetto, lo cresce con amore. In un quaderno custodito sotto il materasso, Pina racconterà i suoi pensieri e le sue paure.

Lo stile di scrittura di Carlo Colasanti è a tratti crudo e realistico, ma in grado di sorprendere con immagini inaspettate, metafore originali e colpi di scena imprevedibili.

BIOGRAFIA DELL’AUTORE. Carlo Colasanti nasce a Roma nel 1968. Il mare e le persone sono due elementi centrali della sua vita. La casa in cui vive è piena di libri. Poco più che adolescente si tuffa nel suo primo romanzo, “Come il mare” di Wilbur Smith, e da quel giorno non smette più di leggere. Carlo è un uomo sereno, sempre alla ricerca di una crescita interiore. Si avvicina così al Coaching, disciplina che gli permette di conoscere meglio se stesso e aiutare gli altri a raggiungere i propri obiettivi. Nel frattempo inizia a nascere dentro di lui la voglia di scrivere un libro ma il desiderio si trasforma in realtà solo dieci anni più tardi per un evento traumatico. Infatti nel 2008, alla soglia del suo quarantesimo compleanno, viene ricoverato e operato d’urgenza. L’esperienza lo sconvolge e cambia in lui i paradigmi che lo avevano guidato fino a quel punto della sua vita. Così in convalescenza nasce “La paura fa quaranta”. Da quel momento, come per la lettura, sente il bisogno di continuare. Scrive “Un’insolita fortuna” con cui si aggiudica il secondo posto nel concorso letterario “Un libro nel cassetto”. L’anno successivo partecipa di nuovo, vincendo con “Il Dittattore”. Il suo romanzo “Il quaderno nascosto” viene scelto dall’associazione culturale Leggere Conviene per promuovere la lettura sul territorio. Ad aprile 2024 è prevista l’uscita del suo nuovo libro “Vivida è la notte”.

Casa editrice: Leggere conviene Edizioni

Genere: narrativa contemporanea

Pagina: 335

Prezzo: 10 euro

Codice ISBN: 9788899989002

