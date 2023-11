Come si cambia il destino? | di Franca Spagnolo

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Vuoi cambiare il tuo destino? Cambia il tuo modo di pensare. E di conseguenza cambia il tuo modo di agire.

Da “Le coincidenze che cambiano la vita” – Marco Cesati Cassin

A tutti noi è capitato almeno una volta di pensare: “…tutta colpa del destino!”. Ma è davvero così? E se incriminare la sorte fosse solo un pretesto finalizzato al vivere passivamente i propri sogni lasciandoli chiusi in un cassetto?

Per capire cosa sia il destino credo sia necessario analizzare quanti dei sogni che abbiamo realizzato fossero davvero nostri, cioè derivassero dall’ascolto del nostro sé, quello spazio in cui esiste la nostra vera natura e tutto ciò che appartiene all’individualità di ognuno: UNICO E IRRIPETIBILE.

…unico e irripetibile

Molta gente individua nelle aspirazioni dei genitori o di altre persone i propri sogni, questa sorta di manipolazione mentale condiziona le scelte e la vita di quelle persone che a un certo punto sperimentano profonda insoddisfazione e frustrazione. In molti casi il pensiero dominante vincolato da profonda infelicità attribuisce alla malasorte una serie di cose che non sono andate secondo i piani. Penso che qualora sia giusto pianificare la propria vita, sia molto più importante capire se tali progetti siano frutto di passioni vere o ideali. La differenza che c’è tra una passione e l’idealizzazione di questa, sta nel fermarsi ad ascoltare se stessi evitando di inseguire qualsiasi pensiero o moda del momento. La storia dell’umanità che durante i secoli ha sottovalutato l’avanzamento spirituale della civiltà, ci restituisce realtà edificate su dogmi religiosi e pensieri che delimitano e ingabbiamo la crescita dell’uomo tracciandone percorsi dagli assetti “accomodanti” e asserviti a un potere che considera la vita umana un semplice passaggio terreno sopra cui far pesare deliri di onnipotenza.

…. asserviti a un potere che considera la vita umana un semplice passaggio terreno sopra cui far pesare deliri di onnipotenza.

E se tutti Noi avessimo la straordinaria capacità di cambiare la nostra vita e perciò il nostro destino?

A tal proposito vi consiglio una lettura: Il Vangelo di Tommaso – che pochi conoscono – sarà una piacevole scoperta comprendere quanto divino ci sia nell’uomo che opera verso la conoscenza profonda del sé raggiungendo l’illuminazione.

Se pensate che tra la realizzazione dei vostri sogni si contrapponga uno scoglio, immaginate di essere l’onda che lo colpisce, l’acqua non si ferma sbattendo sulla roccia ma la supera cambiando forma e movimento. La vita è fatta di sogni ed errori da commettere affinché quei desideri si possano realizzare, non conosco persone che abbiano vissuto senza sbagliare. In una gara in cui chi vince sale sul podio non è fondamentale vincere ma aver imparato a giocare.

…l’acqua non si ferma sbattendo sulla roccia ma la supera cambiando forma e movimento.

Esiste una legge universale detta “Legge di assunzione” nella cui sostanza l’uomo è creatore della sua realtà. La legge dell’assunzione si basa sul principio universale che siamo connessi con Dio e viviamo in un Universo mentale. Tutto ciò che riusciamo a sentire reale attraverso le emozioni e l’immaginazione, diviene realtà. L’identificazione con il nostro falso sé è limitante verso il potere illimitato del nostro subconscio in cui non esistono convinzioni, opinioni e attitudini rispetto ciò che davvero siamo. “Per cambiare il film della nostra vita dobbiamo scrivere la sceneggiatura”.

A un certo punto della mia vita mi sono resa conto che “scrivere” mi rendeva felice… da quel momento non ho più smesso. Nello spazio illimitato della mia coscienza vivo e condivido le emozioni di tutte le realtà che vedo…e questo mi basta.

SANKALPA

Franca Spagnolo

