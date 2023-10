Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Per descrivere la dottoressa Silvana Di Martino, bisogna armarsi di pazienza e tenacia. Infatti la dottoressa casoriana, ha tanto da essere descritto ed appuntato per una presentazione adeguata e realistica. Ci tentiamo. Chiedendolo direttamente a lei nella prima delle nostre domande.

Silvana, presentaci un tuo profilo. Ovvero: chi sei, cosa fai, le iniziative di cui sei protagonista sul territorio?

“Sono nata a Napoli, anche se vivo e svolgo la mia professione a Casoria. Ho conseguito la Laurea in Scienze Biologiche, presso l’Università Federico II di Napoli. Dottore di ricerca in Patologia Clinica, presso Policlinico Università Federico II di Napoli, inizio il mio percorso lavorativo nel 1997, presso Cirio ricerche ”Produzione di latte delattosato per soggetti intolleranti al lattosio” per il CNR di Napoli.

Dal 2003 presso l’Istituto Tumori Pascale di Napoli, sotto la direzione del Prof.re Paolo Ascierto, “Valutazione post terapia della immunosoppressione tumorale in pazienti affetti da neoplasia in fase avanzata”Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori “Fondazione Giovanni Pascale”

In collaborazione con il CROM e CNR di Avellino, continuo il mio percorso di ricerca sul melanoma e indagini epidemiologiche sulla nutrizione” Progetto sull’educazione alimentare nelle scuole medie di Sperone (AV) per il CROM di Avellino” con oltre 30 pubblicazioni a mio nome Nazionali ed Internazionali. Dal 2006 ho scelto la professione libera nel settore della nutrizione presso il mio centro Nutrizione&Benessere, sito a Casoria, dove da direttore di estetica esercito un completamento estetico a quello nutrizionale e di ricerca, inoltre collaboro con vari professionisti, seguendo percorsi nutrizionali che vanno dall’infanzia all’età senile, alla medicina estetica. Dal 2011-2013 con il Mo.D.A.V.I Onlus progetto scuole –Stile di vita e giusta alimentazione nelle scuole medie superiori della Campania. Mi avvalgo inoltre dell’analisi di Stress ossidativo, che viene eseguita presso la Federico II di Napoli, per poter elaborare diete antiossidanti. Oltre ad avere il mio centro a Casoria, esercito la professione, presso vari studi medici sparsi in tutta Italia, dalla Regione Calabria, alla Toscana al Veneto

Nel 2020 ho conseguito il titolo di giornalista pubblicista. Ho partecipato a trasmissioni Rai in qualità di nutrizionista: Soliti ignoti rai1,Succede Rai 3.Videobox Rai 2. Da tre anni sono alla conduzione di mattina in salute il sabato su canale9. La mia missione è incentrata sulla divulgazione scientifica del mangiare sano per stare bene in salute. Per questo ci tengo a continuare la mia attività di giornalista scientifica.”

Veniamo alla tua vena di scrittrice. Siamo al tuo quarto libro vero?

“il primo con la casa editrice Giannini dal titolo: COSA MANGIO PER ESSERE FORTE? Educazione alimentare per bambini in età scolare Gli altri 3 sono: Pillole di nutrizione napulitane ,Pillole di nutrizione gourmet. Mattina in salute dalla trasmissione di canale 9, che conduco ogni sabato.”

Da cosa nasce il titolo e la trama del tuo terzo libro?

“Il tema dei miei libri è quello di cercare di educare al mangiar sano, che serve a migliorare le nostre condizioni di vita. Infatti, per muoverci, per pensare, per vivere, abbiamo bisogno di energia. Dobbiamo pensare che, quando introduciamo qualcosa nel nostro stomaco, questo qualcosa diventa parte di noi, quindi meglio che sia il più pulito, sano e funzionale possibile. Che sia nelle giuste quantità: né troppo, né troppo poco. Che ci faccia bene o, almeno, che non ci faccia male. Lo sappiamo, soprattutto da piccoli, può essere complicato capire dove sono i nutrienti migliori e poi, complicatissimo, per grandi e per piccini, fermarsi di fronte al junk food così invitante e reso così appetibile dalla comunicazione, che è la più seducente delle armi di un mercato spregiudicato Divulgare l’educazione alimentare nei ragazzi in età scolare è importante

Un bambino sano sarà un adulto sano L’età media si è allungata, bisogna arrivarci in salute, e l’unica arma è adottare uno stile di vita sano.

Professo da anni l’importanza della dieta mediterranea e dello scegliere i prodotti del nostro territorio Soprattutto perché la dieta mediterranea non è una dieta è uno stile di vita.”

Sei giornalista scientifica. Ti ha aiutato in questa nuova vesta di scrittrice?

“Sicuramente affronto da anni con diversi professionisti della medicina e non solo in mattina in salute l’importanza della prevenzione a tavola.

L’infiammazione è l’anticamera della patologia abbasso i radicali liberi con l’aiuto degli antiossidanti naturali del mangiare sano.”

Pensi di continuare a scrivere libri?

“Se ho cose nuove da dire, e da divulgare perché no”

La tua scrittrice preferita?

“Dacia Maraini”.

Cosa proponi per incentivare la lettura di libri da parte dei giovani? Soprattutto di testi come i tuoi che parlano della salute alimentare.

“Sono una docente di liceo, ed ai miei ragazzi spiego che il segreto sta nel leggere qualsiasi cosa, ma leggere, È l’unica arma per conoscere.”

In ultimo ancora una notizia. Silvana Di Martino fa parte della rete delle 3C, ideata dalla giornalista professionista ed esperta in comunicazione Tiuna Notarbartolo, Direttrice del Premio dedicato ad Elsa Morante. Una rete di professionisti dell’informazione che hanno come “ mission” quella di essere divulgatori di cultura. E nel contesto attuale in cui viviamo per dirla tutta: è tanta roba!

Il libro:

Silvana Di Martino, “Cosa mangio per essere forte? Educazione alimentare per bambini in età scolare”, Giannini ed., 2023