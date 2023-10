HAI PROMESSO? MANTIENI! | di Daniela Cavallini

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Amiche ed Amici carissimi, “promessa” è una dolce espressione che riecheggia l’infanzia… chi non ha detto “prometto che farò il bravo”?!

Sebbene sia inconfutabile il significato giuridico, in questa sede scelgo di sensibilizzare in merito al grande valore umano di tale accezione. Una preziosità “dimenticata”, divenuta per molti solo un superficiale modo di dire.

Le promesse sono impegni e come tali si onorano, sempre e comunque, costi quel che costi, sia che si tratti di offrire il gelato ad un bambino, sia in circostanze più gravose.

Deve essere ben chiaro che la promessa detiene intrinsecamente il potere di elargire un’allettante prospettiva, così come può causare sofferenza quando non mantenuta oltreché palesare il (dis)valore della persona che promette; pertanto, se promettiamo dobbiamo mantenere e nell’incertezza di poter rispettare la promessa, abbiamo il dovere morale di astenerci dal creare illusioni.

Una promessa e’ contraddistinta da caratteristiche ben precise: deve essere sincera, attuabile, prevedere una scadenza temporale e soprattutto deve essere plausibile: “ti prometto che guarirai”, ad esempio, e’ una pietosa insincerità, seppure espressa con benevola intenzione (come possiamo promettere quello che non dipende da noi?). Ben diverso e’ promettere che “farò tutto quanto mi è possibile perché tu possa guarire”. Nel primo caso, creiamo una mera illusione fondata sulla base del nulla, viceversa, nella seconda manifestazione, ci stiamo impegnando offrendo sostegno ad una persona malata.

Promettere crea aspettative e non mantenere, nei tempi stabiliti o di relativa immediatezza, quanto promesso – fosse anche escludibile la malafede-, resta imperdonabile e deleteria la superficialita’. La conseguenza può arrecare un grave danno emotivo – quando non anche psicologico – soprattutto nell’infanzia. A tale proposito vi riferisco l’esperienza di un mio caro Amico – Brando – (nome di fantasia), ora purtroppo scomparso, che, data l’elevata differenza d’età, ho considerato un secondo padre.

Brando rispecchiava il classico modo di dire “un uomo tutto d’un pezzo”: top manager, assertivo e risoluto, professionalmente – ma non solo – insensibile a lusinghe e piagnistei, seppure dotato di grande umanità. Affettuosamente lo associavo al cane mastino… Sguardo sincero e “muso” da paura… Sì, in azienda – per inciso una multinazionale – lo temevano tutti, ma lo rispettavano perché onesto e, soprattutto, non prometteva nulla che non fosse certo di poter attuare.

Una manifestazione curiosa di Brando, che si rinnovava ad ogni compleanno consisteva nel non voler ricevere regali. Ovviamente, a mano a mano che acquisivamo confidenza, gli chiesi il motivo. La sua risposta mi stupì e confermò quanto sopradescritto: “Daniela, odio i regali nelle ricorrenze stabilite e credo che questo derivi dal fatto che fui molto deluso dal mio padrino che, quando ero bambino, in tempo di guerra, mi chiese se per il mio prossimo compleanno desiderassi una penna o l’orologio. Figurati, non credevo alle mie orecchie e immagina con quanta gioia scelsi l’orologio, tuttavia la sua risposta mi raggelò: bene, Brando, quando sarà finita la guerra te lo comprerò. E concluse con un sorriso che malcelava la commozione, dicendomi “hai capito, sophisticated lady, cresciuta nella bambagia?”.

E’ facile cedere all’impulso momentaneo, magari dettato dall’emotività situazionale, di promettere, ma il rischio di causare possibili danni, deve indurci ad un’attenta e simultanea valutazione relativa al nostro impegno che, una volta dichiarato, diviene moralmente inderogabile.

Un abbraccio!

Daniela Cavallini