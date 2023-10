Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Oggi condivido la puntata della mia rubrica Racconti d’Arti, dove ho avuto ospiti lo scrittore e musicista, Andrea Ansevini, e la scrittrice e disegnatrice, Sara Marino, con cui ho conversato di scrittura e disegno a mano e del loro nuovo libro, scritto insieme.

Andrea e Sara ci parlano di “I nostri mille fogli sparsi”, una raccolta di dodici racconti, edito in Self, con prefazione di Gino Marchitelli. I racconti trattano diverse tematiche, alternando fantasy e realismo. Ci sono temi d’attualità, come la violenza di genere, l’abuso. C’è anche un racconto dove i protagonisti sono gli stessi due autori.

Ai racconti sono abbinati disegni realizzati a mano da Sara e, durante la diretta, abbiamo avuto modo di vederne e commentarne qualcuno.

Andrea è già stato ospite del mio blog, una volta per presentare il romanzo “Morte nell’acciaieria”, e una seconda volta, con sua moglie Adele Muscato, per presentare il loro cd di poesia rap, “7”.

Per me e Sara Marino è stato il primo incontro e, con Andrea, ci ha raccontato della raccolta e dei prossimi progetti, in proprio e in collaborazione.

Pagina Facebook della raccolta: I mille fogli sparsi di Andrea e Sara

Per approfondire su Sara Marino

Pagina Facebook: Rebecca la distruttrice

YouTube: @saramarino2053

Per approfondire su Andrea Ansevini

Profilo Facebook: Andrea Ansevini

Pagina Facebook: Andrea Ansevini

Instagram: andreaansevini

YouTube: @AndreaAnsevini

Racconti d’Arti si occupa delle varie arti e di talenti (intesi come capacità), ospitando artisti e autori emergenti, professionisti o semplici appassionati. La finalità è quella d’incuriosire, appassionare, stimolare il mettersi in gioco con le proprie capacità creative, divulgare cultura a tutti i livelli grazie a uno spazio creato insieme agli ospiti, in modo molto informale e amichevole, confrontando anche punti di vista e sensibilità diversi tra loro.