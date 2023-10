Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Sabato 4 novembre alle 20.30 e domenica 5 novembre alle 16.00 al Comunale Nouveau

Ha già iniziato i festeggiamenti per il centenario dalla sua fondazione, che si celebrerà nel 2026, la Martha Graham Dance Company, al debutto nella Stagione di Danza 2023 del Teatro Comunale di Bologna con un programma che annovera anche celebri coreografie della pionieristica e leggendaria danzatrice statunitense Martha Graham. I due appuntamenti al Comunale Nouveau, sabato 4 novembre alle 20.30 e domenica 5 novembre alle 16.00, vedono la partecipazione straordinaria dell’Étoile Eleonora Abbagnato, che danzerà per la prima volta con la compagnia newyorkese per il suo ritorno nella stagione del teatro felsineo. Abbagnato sarà protagonista dell’assolo Lamentation (1930), con coreografia e costumi di Martha Graham su musica di Zoltán Kodály: un lavoro potente e altamente espressivo sulla rappresentazione del dolore, che racchiude le tecniche della “madre della danza moderna americana”. L’illuminazione originale è ripresa da Beverly Emmons.

La “stella” italiana – che è anche direttrice del Corpo di Ballo e della Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma – ballerà, inoltre, accanto ad altri danzatori, in Canticle for innocent comedians, nuova produzione ideata dalla direttrice artistica della compagnia Janet Eilber. Rappresentato per la prima volta nel 2022 all’Università statale della California, il balletto è ispirato alla poliedrica opera del 1952 di Martha Graham, costruita intorno ad otto virtuosistiche vignette per le star della compagnia, ciascuna delle quali celebrava un diverso elemento della natura. La prima coreografa è Sonya Tayeh, vincitrice dell’Emmy e del Tony Award; la coreografia per vignette è firmata da Alleyne Dance, Sir Robert Cohan, Martha Graham, Juliano Nunes, Micaela Taylor e Yue Yin. La colonna sonora è quella creata dal grande pianista jazz Jason Moran, mentre i costumi sono di Karen Young e le luci di Yi-Chung Chen.

La compagnia proporrà, poi, a Bologna un’altra coreografia di Graham, Errand into the Maze (1947), su musiche del compositore italiano naturalizzato statunitense Gian Carlo Menotti, con le luci di Lauren Libretti e i costumi di Maria Garcia. Si tratta di un duetto vagamente tratto dal mito di Teseo, che entra nel labirinto per combattere il Minotauro, affrontato però secondo la prospettiva di Arianna. Sul palco ballano So Young An e Alessio Crognale-Roberts (il 4 novembre) e Laurel Dalley Smith e Antonio Leone (il 5 novembre). L’attuale produzione di Errand into the Maze – spogliata degli elementi classici per focalizzare l’attenzione sulla coreografia ̀- è stata creata in risposta al danno fatto alle sceneggiature e ai costumi dall’uragano Sandy.

Completa il programma Cave, balletto che ha debuttato al New York City Center nel 2022 e che viene presentato in prima italiana a Bologna, con la coreografia “viscerale” firmata da Hofesh Shechter su idea della stella della danza Daniil Simkin, Produttore creativo del progetto interessato a valorizzare e portare a un nuovo livello il ballo della scena dei club techno. Le musiche sono di Âme e dello stesso Shechter, i costumi di Caleb Krieg e l’illuminazione di Yi-Chung Chen.

Pelliconi & C. S.p.a. è main partner della Stagione Danza 2023 del Teatro Comunale di Bologna.

I biglietti – da 20 a 70 euro – sono in vendita online tramite Vivaticket e presso la biglietteria del Teatro Comunale, aperta dal martedì al venerdì dalle 12 alle 18, il sabato dalle 11 alle 15 (Largo Respighi, 1); nei giorni di spettacolo al Comunale Nouveau (Piazza della Costituzione, 4/a) da un’ora prima e fino a 15 minuti dopo l’inizio.