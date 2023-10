Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Benvenuto Alessandro, ci parli del tuo libro, “IO, BLU E ROSSO”? Come nasce, qual è l’ispirazione che l’ha generato, quale il messaggio che vuoi che arrivi al lettore, quali le storie che ci racconti senza ovviamente fare spoiler?

Il romanzo è in buona parte il prodotto di 30 anni di lavoro come insegnante di teatro e animatore nei luoghi di cura, in particolare comunità di recupero per tossicodipendenti e centri di salute mentale, per la maggior parte con adolescenti. Credo che la trama, i personaggi, le relazioni tra loro, ogni tipo di tema palese o celato tra le righe abbiano preso forma attorno a esperienze, riflessioni, sentimenti ed emozioni maturate in questo lungo viaggio. Riguardo alla seconda domanda, non penso mai di dover dare un messaggio in particolare con un racconto. Mi piace l’idea che ognuno colga quel che preferisce, anche lasciandomi sorpreso. Le storie che racconto in questo libro sono quelle di persone unite per ragioni diverse da un bisogno sfrenato di stare meglio del giorno precedente.

Chi sono i destinatari che hai immaginato mentre lo scrivevi?

All’inizio pensavo a chi come il sottoscritto impegna parte del suo tempo lavorativo nel cercare di aiutare il prossimo a guarire e anche a chi lo riceve, quest’aiuto, ma poi, riflettendoci, mi sono reso conto che stavo parlando anche a chi tale tipo di relazione la vive al di là dei confini dei luoghi di cura.

Una domanda difficile: perché i nostri lettori dovrebbero comprare “IO, BLU E ROSSO”? Prova a incuriosirli perché vadano in libreria o nei portali online per acquistarlo.

Per leggere una storia originale, penso, con un finale inaspettato, spero.

C’è qualcuno che vuoi ringraziare che ti ha aiutato a realizzare le tua ultima opera letteraria? Se sì, chi sono queste persone e perché le ringrazi pubblicamente?

Per me è ovvio. Ringrazio tutte le persone con cui ho collaborato e che ho incontrato in tutti questi anni facendo questo tipo di lavoro. Si dice che nessuno si salva da solo, ma allo stesso tempo la vita fin qui mi ha insegnato che altrettanto nessuno salva nessuno, da solo, soprattutto chi desideri maturare una personale quanto stabile strategia per fronteggiare i propri malesseri.

BREVE BIO DELL’AUTORE:

Alessandro Ghebreigziabiher, scrittore, drammaturgo, attore, narratore, docente e regista teatrale, è nato a Napoli nel 1968 e vive a Roma. È autore di circa venti libri, tra cui una decina di romanzi, antologie di racconti brevi, fiabe per ragazzi, testi per le scuole e narrazioni teatrali. Da trent’anni conduce laboratori di teatro, narrazione e animazione sociale in ambito clinico e terapeutico in comunità di recupero, centri di salute mentale e varie realtà del sociale e del sanitario, in particolare con adolescenti, oltre a intervenire in vari convegni sul tema dell’educazione rivolti a professionisti del settore.

Il libro:

Alessandro Ghebreigziabiher, “Io, blu e rosso”, Bette Edizioni, 2023

BREVE INTRODUZIONE E SINOSSI DEL LIBRO:

Simona è una donna che ha un desiderio comune a molti di noi: stare meglio. Non genericamente bene, o addirittura alla grande, semplicemente meglio di prima. Per far ciò ha deciso di farsi carico della salvezza di due adolescenti, simili e al

contempo assai diversi. Li chiameremo per rispetto della privacy, o per mere esigenze narrative, rispettivamente Blu e Rosso.

Blu è una ragazza di diciassette anni che soffre di depressione ed è dedita ad atti di autolesionismo. Inoltre è sopravvissuta per miracolo al terzo tentativo di suicidio.

Rosso, della stessa età, è un giovane istrionico, logorroico e con tendenze narcisiste, il quale risulta indesiderabile per i compagni di scuola e ingestibile dagli insegnanti.

Con grande fatica e soprattutto investimento personale la protagonista di questa vicenda accompagna i suoi assistiti lungo il difficile viaggio verso la consapevolezza e approfondisce sempre di più le dinamiche nei due nuclei familiari sino a fare emergere ogni segreto.

Tra tutti quello che la lega indissolubilmente a ciascuno degli altri attori in scena. A tratti sarà doloroso, ma alla fine sarà stato giusto. Perché la verità, solo la verità è ciò che può condurci all’obiettivo che conti, come premesso all’inizio.

Stare meglio di prima.

Alessandro Ghebreigziabiher:

https://www.alessandroghebreigziabiher.it/