Roma, martedì 31 ottobre, ore 18 – Spazio Concrete, via Romanello da Forlì 25, Roma. SBS Comunicazione e Spazio Concrete presentano: “Trova il Lavoro Partendo da Te Stesso” di Sara Trevisan.

In un’iniziativa organizzata da SBS Comunicazione e il coworking Spazio Concrete, sotto la guida di Emanuela Bonfili, ospita un evento straordinario che cambierà il modo in cui affronti la ricerca del lavoro. L’autrice Sara Trevisan, un’autorità nel campo del mercato del lavoro con una vasta esperienza nel coaching professionale, presenterà il suo libro “Trova lavoro partendo da te stesso” per i tipi di SBS Edizioni.

La ricerca del lavoro ideale può spesso sembrare un percorso tortuoso, ma Sara Trevisan ha una risposta che potrebbe cambiare la tua prospettiva. In un’epoca segnata dalla disoccupazione, dai dibattiti sul reddito di cittadinanza e dalle sfide delle partite IVA, il desiderio di trovare un lavoro che valorizzi le tue abilità è più forte che mai.

All’evento del 31 ottobre, organizzato da SBS Comunicazione e ospitato da Emanuela Bonfili di Spazio Concrete, oltre all’autrice Sara Trevisan, esperta del Mercato del Lavoro, Lifestyle e Business Coach, il panel includerà:

L’Onorevole Fabrizio Santori

Domenico Menini – Tenore lirico internazionale e Vocal Coach

Davide Moro – Consulente specializzato in Marketing e Comunicazione Non Profit

Con la moderazione di Sheyla Bobba, Editore di SBS Edizioni, questo evento è una preziosa occasione per ottenere consigli direttamente dagli esperti.

Affrontare le sfide della ricerca del lavoro

In un’epoca in cui la disoccupazione è un problema sempre più pressante e i cambiamenti nel mondo del lavoro sono costanti, SBS Comunicazione si è posta una domanda cruciale: le persone in cerca di lavoro sono veramente “capaci” di affrontare le richieste del mercato? Sanno come adattarsi alle esigenze delle diverse “nicchie di mercato”? Sono consapevoli di ciò che cercano?

Sinossi del Manuale

Questo manuale ti guiderà nel percorso verso l’opportunità lavorativa che meglio si adatta alle tue competenze e al tuo vero valore. Se pensi che sia impossibile trovare un lavoro che ti permetta di esprimere il tuo potenziale, è ora di cambiare prospettiva. Il mondo è per coloro che hanno il coraggio di conoscere se stessi e capire la propria direzione. “Trova lavoro partendo da te stesso” ti aiuterà a scoprire e promuovere le tue capacità, avviando un viaggio verso una vita professionale appagante.

Una Sessione Online Esclusiva

Per dimostrare apprezzamento verso coloro che intraprendono questo viaggio, Sara Trevisan offre una sessione online di un’ora per esplorare le tematiche che ritieni cruciali per lo sviluppo professionale di ognuno. È un’opportunità unica per ricevere consigli personalizzati da un esperto nel campo.

La ricerca del lavoro può essere un’esperienza complessa, ma “Trova lavoro partendo da te stesso” con Sara Trevisan promette di cambiare il modo in cui affrontiamo questa sfida. Appuntamento martedì 31 ottobre presso Spazio Concrete, il coworking per professionisti e creativi in via Romanello da Forlì 25, Roma. Non perdere questa occasione di scoprire il tuo vero valore e trovare il lavoro che fa per te.

Consigliato l’accredito a sbscomunicazione@gmail.com