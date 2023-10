Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

La finale del Premio Nazionale delle Arti sezione Jazz al Real Teatro Santa Cecilia

Si svolgerà a Palermo la XVII edizione del Premio nazionale delle arti per la sezione Jazz nei giorni 25 e 26 ottobre 2023. Promosso dal Ministero dell’Università e Ricerca, Segretariato generale, Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio. Il Premio è stato ideato per valorizzare e mettere in luce i migliori talenti in ambito nazionale degli istituti dell’Alta formazione artistica e musicale (Conservatori, Accademie, Istituti per le industrie artistiche). Quest’anno, il Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo è stato designato a organizzare la sezione JAZZ ed il Maestro Ignazio Garsia, presidente della Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group, nominato presidente della Commissione giudicatrice del Premio Nazionale delle Arti.

Al Premio si sono iscritti oltre 15 partecipanti, tra solisti e gruppi provenienti da altrettanti conservatori italiani, che si contenderanno il passaggio alla finale il 25 ottobre in Sala Sollima a partire dalle ore 10.00. Saranno scelti tre finalisti che si esibiranno invece il 26 ottobre al Teatro di Santa Cecilia alle ore 17.00.

Al termine del Concerto finale, la giuria, composta oltre dal presidente, Ignazio Garsia, da Mario Caccia e da Giorgio Rosciglione, decreterà il vincitore. Assai ricca di collaborazione l’edizione di quest’anno. La Fondazione “The Brass Group” inserirà un concerto del vincitore nell’ambito del prossimo “Sicilia Jazz Festival” e la Fondazione “Pino Daniele” metterà a disposizione una borsa di studio.

Tutte le prove del Premio sono aperte al pubblico con ingresso libero al Teatro di Santa Cecilia, luogo dedicato alle produzioni jazz della Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group, sede anche della stagione concertistica Brass in Jazz che da quest’anno ha triplicato le giornate delle esibizioni includendo anche la domenica con doppio spettacolo. Un’importante scelta quella del Brass Group per rispondere alle numerose richieste da parte dei jazzofili ed essere presenti agli spettacoli della stagione.

Un annuncio quello dell’apertura alla campagna abbonamenti allargata ad una terza giornata, durante le domeniche, rivolto a tutta la città, ai jazzofili ed amanti della musica in genere che vuole essere anche un ringraziamento ed una condivisione del “Ritorno della memoria” quale anteprima delle celebrazioni dei 50 anni della sua Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group. La stagione si apre il 3 novembre con il concerto di Veronica Swift e l’Orchestra Jazz Siciliana.

Info campagna abbonamenti presso i due punti di prevendita, uno presso il Real Teatro Santa Cecilia (Piazza Santa Cecilia n. 5 – 90133 Palermo – 091\ 88 75 201, 091 88 75 119, dal martedì al sabato a partire dalle 9.30 sino alle 12.30, ed un altro presso Santa Maria dello Spasimo (Via dello Spasimo, n. 15 – 90133 Palermo – 091 77 82 860, 091 77 82 861) dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15.30 alle 19.30. Infoline Fondazione The Brass Group: 091 778 2860 – 334.7391972, info@thebrassgroup.it, www.thebrassgroup.it, fb fondazionethebrassgroup